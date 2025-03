Ubuntu 25.04: disponibile nuova app Paper per visualizzare PDF

Ubuntu 25.04 dice addio definitivamente a Evince, il suo vecchio lettore PDF, che adesso verrà sostituito con Papers. Quest’ultima è una versione derivata (fork) di Evince, attivamente mantenuta e basata su tecnologie più recenti (GTK4, THIS), già presenti in Ubuntu. Evince sarà ad esempio ancora l’app principale di alcuni ambienti desktop, come l’attesissimo GNOME 48 (in uscita a marzo). Tuttavia, Ubuntu ha deciso di non seguire GNOME e passare subito a Papers.

Chi ha provato le build giornaliere di Plucky Puffin fino a questo momento potrebbe aver notato l’assenza di Papers nell’ISO o nelle installazioni effettive. Questo perché è stato necessario prima svolgere alcune operazioni preliminari. In primis è necessario preparare il pacchetto Papers in Debian, sincronizzarlo nel repository “universe” di Plucky, presentare una richiesta di inclusione nel repository principale (MIR) e superare la revisione di sicurezza.

Tuttavia, le cose sono cambiate. Adesso il file ubuntu-meta di Plucky (attualmente in -proposed) è stato aggiornato per essere finalmente inserito nello swap, con Evince rimosso e Papers aggiunto. Ciò significa che l’app inizierà a propagarsi per test più ampi. Naturalmente non si tratta di un’implementazione completa in Ubuntu 25.04, poiché c’è ancora tanto lavoro da fare.

Ubuntu 25.04: utenti potranno continuare a usare Evince

Gli sviluppatori di Ubuntu devono applicare una patch a GTK3 per consentire alle app GTK3 di usare Papers per le anteprime di stampa (come fa attualmente Evince). Inoltre, il file .desktop deve essere aggiornato per etichettare Papers come Document Viewer nel selettore app, rispettando le convenzioni di denominazione agnostiche delle app GNOME. Gli scambi di app (come gli aggiornamenti principali) sono spesso rischiosi, dato che la maggior parte delle persone tende ad apprezzare l’app che conosce. Il lato positivo è che non c’è una regressione importante nell’esperienza utente, poiché continua a svolgere il suo scopo principale: aprire e visualizzare i PDF.

Purtroppo, attualmente mancano delle funzionalità che, col tempo, saranno (ri)aggiunte. Poiché Papers è un fork, chi vuole (o ha bisogno) di usare Evince in Ubuntu 25.04 può installarlo dai repository in un paio di clic con il comando /apt—. Papers arriverà ufficialmente con la nuova distribuzione ad aprile. Tuttavia, gli utenti delle versioni precedenti di Ubuntu possono installare Papers da Flathub.