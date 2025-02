GNOME 48 Beta è già disponibile per i test pubblici

GNOME Project ha annunciato la disponibilità generale della versione beta di GNOME 48 per i test pubblici, che introduce alcune nuove funzionalità e miglioramenti. GNOME 48 Beta include font Adwaita, un nuovo sfondo predefinito, un supporto migliorato per i limiti di tempo sullo schermo. Tra l’altro, l’update introduce una nuova utility GNOME Display Control (gdctl), supporto per la configurazione di HDR tramite l’API DisplayConfig D-Bus, supporto per l’aggiornamento dei cursori tramite il frame clock nei monitor virtuali e la possibilità di tracciare la cronologia del tempo sullo schermo senza limiti impostati.

Lo GNOME Control Center (Impostazioni) è stato aggiornato in GNOME 48 Beta per fare in modo che la barra di ricerca catturi sempre lo stato attivo con le scorciatoie. L’update aggiunge anche una modalità a pannello singolo per le distribuzioni per avviare Impostazioni in un singolo pannello senza la barra laterale. Inoltre, implementa le impostazioni HDR del monitor nel pannello Display, aggiungere nuove scorciatoie per i tasti multimediali per “Riavvia” e “Disconnetti” nel pannello Tastiera. Infine, include anche il nuovo pannello Benessere con supporto per il tempo di utilizzo dello schermo.

GNOME 48 Beta: le novità in arrivo per le app dell’ambiente desktop

Con GNOME 48 Beta, GDM (GNOME Display Manager) non richiede più Xwayland in un ambiente Wayland-only. Inoltre, ora presenta le impostazioni banner-message-path e -source. GNOME Calculator ha ricevuto una modalità di conversione e GNOME Calendar ora consente la selezione dei fusi orari per l’inizio e la fine degli eventi e una migliore visualizzazione delle informazioni meteo nella vista Mese. GNOME Maps ha ricevuto un indicatore di posizione utente riprogettato che utilizza il colore di accento del sistema. L’app include poi un rendering riprogettato degli indicatori di percorso e degli itinerari dei trasporti pubblici. Inoltre, GNOME Music ha ricevuto il supporto per le copertine HiDPI. Infine, GNOME Remote Desktop ha ricevuto il supporto per il rendering zero-copy con Vulkan e VAAPI.

Tra le altre modifiche, GNOME Software ora supporta l’installazione di app Flatpak tramite un link flatpak+https:. GNOME Text Editor ora presenta la barra di ricerca nella parte inferiore dell’area di testo, xdg-desktop-portal-gnome ha ricevuto un backend del portale USB e il visualizzatore di immagini Loupe ora consente di trascinare la selezione dai bordi e supporta le scorciatoie da tastiera per alcune operazioni di modifica. Infine, GNOME 48 Beta viene fornita con la nuova app Papers come visualizzatore di documenti predefinito per l’ambiente desktop GNOME che sostituisce Evince. GNOME Papers consente di visualizzare, cercare e annotare documenti in molti formati diversi, tra cui PDF, PS, EPS, XPS, DjVu, TIFF e archivi di fumetti (CBR, CBT, CBZ, CB7).

Per conoscere tutte le modifiche implementate, è possibile consultare il changelog ufficiale di GNOME 48 Beta. La release finale è prevista per il 19 marzo 2025. Fino ad allora, le milestone della Release Candidate dovrebbero arrivare per il test pubblico all’inizio di marzo.