Fedora promuove KDE Plasma Desktop tra creator e appassionati

A novembre è stato deciso che Fedora KDE Desktop Spin sarebbe stato promosso allo stesso livello di Fedora Workstation basata su GNOME. Fedora KDE come stato “Edition” per Fedora 42 sarà ora allo stesso livello di Workstation Edition. Detto ciò, di recente sono emersi maggiori dettagli su quei piani per KDE Edition. La promozione di KDE Plasma Desktop allo stato “Edition” è stata approvata a novembre dal Fedora Council. Ora, come proposta di modifica per la verifica tramite il Fedora Engineering and Steering Committee (FESCo), è stato presentato il piano d’azione relativo alla promozione. Come si legge nel documento: “ciò fa sì che Fedora si distingua tra le principali distribuzioni Linux, promuovendo il KDE Plasma Desktop come esperienza di punta. Inoltre, ciò segnala un forte impegno nei confronti della comunità KDE, premiando l’attuale successo della community KDE e supportandone la continua crescita“.

Fedora: la promozione di KDE Plasma a Edizione completa e i piani futuri

La pagina Wiki del progetto prosegue identificando i piani per promuovere KDE Plasma Desktop Edition tra gli appassionati di multimedia e i creatori di contenuti. Secondo quanto riportato: “come approvato dal Fedora Council, questa decisione promuove la variante KDE Plasma Desktop allo status di Edizione completa. Poiché questa variante è già considerata critica per il rilascio, il cambiamento riguarda principalmente il modo in cui KDE Desktop viene presentata e promossa. Abbiamo identificato le seguenti aree di interesse per promuovere l’edizione KDE Plasma Desktop: appassionati di multimedia, creatori di contenuti, accessibilità (n linea con i lavori upstream per rendere il desktop Linux più accessibile a persone con varie disabilità, come [daltonismo], limitata destrezza o limitato controllo motorio) e personalizzazione. I dettagli su come questo verrà realizzato sono in fase di definizione“.

Sarà interessante vedere come la KDE Plasma Desktop Edition promossa per la versione Fedora 42 sarà accolta dalla community. Per chi non lo sapesse, il rilascio di questa nuova release è previsto ad aprile 2025.