Fibra Iliad con Wi-Fi 7 in sconto per questi utenti mobile

La fibra di Iliad con tecnologia Wi-Fi 7 è in sconto per gli utenti mobile che sottoscrivono, o hanno già attivato, un’offerta da 9,99 euro o 11,99 euro al mese con pagamento automatico. Lo sconto previsto è di 4 euro, che porta così il prezzo della fibra da 25,99 euro a 21,99 euro al mese (per sempre).

Se non si è clienti Iliad e si sta valutando il passaggio all’operatore telefonico francese, fino al 6 marzo sono attivabili le nuove offerte 5G TOP 250 e TOP 300, rispettivamente a 9,99 euro e 11,99 euro al mese. Per via del numero di Giga messi a disposizione (250 con la prima, 300 con la seconda), sono ad oggi le due migliori offerte 5G Iliad mai lanciate.

L’offerta per la fibra di Iliad

Anche quest’anno Iliad è stata premiata da nPerf come la fibra più veloce d’Italia. A rinforzare il prestigioso riconoscimento ci pensano d’altronde gli stessi numeri: fino a 5 Gigabit/s in download e 700 Mbit/s in upload, dati che si registrano nelle aree coperte della tecnologia FTTH EPON.

Una fibra veloce offre diversi vantaggi significativi, tra cui una migliore esperienza di visione streaming, un gaming più appagante e uno smart working senza interruzioni. A tutto questo poi bisogna aggiungere anche il Wi-Fi 7, lo standard di nuova generazione per la trasmissione dei dati wireless che migliora sia la stabilità della connessione che la copertura.

E sempre a proposito di questo, Iliad è il primo operatore in Italia a proporre un’offerta fibra con incluso un router con la nuova tecnologia Wi-Fi 7.

Chiusa la parentesi fibra, ecco un rapido riepilogo delle nuove offerte 5G Iliad:

Top 250 : 250 Giga in 5G più minuti e SMS illimitati a 9,99 euro al mese (consente di risparmiare 4 euro sulla fibra);

: 250 Giga in 5G più minuti e SMS illimitati a 9,99 euro al mese (consente di risparmiare 4 euro sulla fibra); Top 300: 300 Giga in 5G più minuti e SMS illimitati a 11,99 euro al mese (consente di risparmiare 4 euro sulla fibra).

Segnaliamo infine che per ottenere lo sconto sull’offerta della fibra, pari a 48 euro l’anno, occorre aver attivato sia la fibra che l’offerta mobile, per poi procedere con la richiesta della promozione tramite la propria area personale dell’account Iliad.