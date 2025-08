Fibra Iliad in offerta a 21,99€ al mese per sempre: ecco come averla

Iliad rilancia la sua proposta per la connessione domestica con Iliadbox, l’offerta fibra pensata per garantire prestazioni elevate e trasparenza tariffaria. Attualmente è attiva una promozione che permette di ottenere il servizio al prezzo scontato di 21,99€ al mese, bloccato per sempre rispetto al prezzo standard di 25,99€.

Lo sconto di 4€ mensili è riservato agli utenti Iliad mobile che dispongono di un’offerta da 9,99€ o 11,99€ al mese e che hanno attivato il pagamento automatico.

Fibra pura FTTH: ecco la promo di Iliad

Uno dei punti di forza di iliadbox è la scelta di offrire esclusivamente connessioni in fibra pura FTTH (Fiber To The Home). A differenza delle connessioni FTTC, la FTTH di Iliad porta la fibra direttamente fino all’abitazione dell’utente. Questo assicura una trasmissione dei dati più veloce e stabile.

Il servizio è accompagnato da un router di ultima generazione con tecnologia Wi‑Fi 7, incluso in comodato d’uso gratuito. Questa innovazione garantisce non solo velocità più elevate ma anche una gestione ottimale della banda, permettendo di collegare più dispositivi in contemporanea senza cali di prestazioni. Che si tratti di lavorare in smart working, seguire videoconferenze, guardare film in 4K, giocare online o scaricare file di grandi dimensioni, la rete di Iliad rimane fluida e reattiva in ogni condizione.

Iliadbox offre velocità di download che, nelle aree coperte dalla tecnologia FTTH EPON, possono raggiungere fino a 5 Gbit/s complessivi, distribuiti tra connessione Wi‑Fi e porte Ethernet, e fino a 700 Mbit/s in upload. Nelle zone con copertura FTTH GPON, le prestazioni restano comunque elevate, con velocità fino a 2,5 Gbit/s in download e 1 Gbit/s in upload.

L’offerta di Iliad non si limita alla connettività: sono incluse anche chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili in Italia e verso oltre 60 destinazioni internazionali, tra cui Stati Uniti, Canada, Brasile, Giappone e Australia. Per attivarla vai sul sito di Iliad.