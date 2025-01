Fibra ultraveloce senza problemi di connessione con Sky Wifi

Fino al 9 marzo Sky Wifi, l’offerta per la fibra ultraveloce di Sky, è disponibile al prezzo scontato di 25,90 euro al mese anziché 29,90 euro. È previsto uno sconto anche per l’attivazione, che passa da 49 euro a 29 euro.

L’offerta Sky Wifi a 25,90 euro al mese include inoltre il dispositivo Sky Wifi Hub in comodato d’uso gratuito e i servizi voce a consumo. Per quanto riguarda invece le chiamate, quelle verso i fissi nazionali prevedono il solo scatto alla risposta da 0,19 euro, mentre quelle verso i numeri mobili nazionali presentano lo scatto alla risposta da 0,19 euro e una tariffa pari a 0,19 euro al minuto.

L’offerta sulla fibra di Sky a 25,90 euro al mese

La fibra ultraveloce di Sky consente di navigare in Internet alla massima velocità: fino a 1 Gbps in download e fino a 300 Mbps in upload. Valori simili fanno sì che sia una rete ideale per lavorare in smart working, guardare contenuti in alta definizione e giocare online con i propri amici, indipendentemente dal dispositivo in uso.

Come già indicato qui sopra, l’offerta include il router Sky Wifi Hub. Tra le sue caratteristiche chiave il supporto alla tecnologia Wi-Fi 6, per performance di livello superiore su ogni tipo di device connesso alla rete, nonché un segnale affidabile e uniforme in tutti gli ambienti della casa.

L’offerta si arricchisce ulteriormente con Voce Unlimited, con cui è possibile raggiungere i propri contatti con chiamate nazionali illimitate verso fissi e mobili nazionali. Il servizio è incluso gratuitamente per i primi 12 mesi, dal secondo anno costa invece 5 euro al mese.

Volendo poi, fino al 2 febbraio è possibile aggiungere a Sky Wifi un abbonamento TV, beneficiando di un ulteriore sconto sulla fibra. Scegliendo il pacchetto Sky TV + Sky Sport in offerta a 14,90 euro al mese per 18 mesi, si ottiene Sky Wifi a 20,90 euro al mese sempre per 18 mesi; in alternativa si può scegliere Sky TV + Sky Cinema a 14,90 euro al mese per 18 mesi, ottenendo Sky Wifi al prezzo scontato di 20,90 euro al mese sempre per un anno e mezzo.

I dettagli della promozione sono consultabili su questa pagina del sito Sky.