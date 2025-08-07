Fibra ultraveloce WindTre con GIGA illimitati in offerta a 22,99€ al mese

WindTre ha lanciato una promozione sulla sua fibra, che solo per poco costa 24,99€ al mese per i nuovi clienti invece di 30,99€.
Edoardo Damato
Pubblicato il 7 ago 2025
Fibra ultraveloce WindTre con GIGA illimitati in offerta a 22,99€ al mese

Se stai pensando di cambiare operatore per la connessione di casa, l’estate 2025 potrebbe essere il momento ideale. Tra le promozioni più convenienti attualmente disponibili spicca Super Fibra di WINDTRE, un pacchetto che unisce prestazioni elevate a un prezzo vantaggioso, soprattutto per chi attiva l’offerta direttamente online sul sito ufficiale dell’operatore.

Il costo mensile promozionale è di 24,99 euro, in calo rispetto al prezzo standard di 30,99 euro. E per i già clienti mobile WINDTRE con una SIM attiva su uno dei piani compatibili, il canone si abbassa ulteriormente a 22,99 euro al mese, con in più l’attivazione gratuita nelle aree coperte dall’iniziativa.

Vai all’offerta di WindTre

Cosa include Super Fibra WINDTRE e dove è disponibile

La promo Super Fibra garantisce una velocità di navigazione fino a 2,5 Gbps, supportata da un modem con tecnologia Wi-Fi 7 di ultima generazione. Inclusi nel pacchetto anche minuti illimitati verso numerazioni fisse e mobili nazionali.

Chi ha già una SIM WINDTRE intestata alla stessa persona del contratto fibra – con un’offerta compatibile – potrà inoltre navigare senza limiti anche da smartphone, estendendo i vantaggi a tutta la famiglia.

La promozione è riservata esclusivamente alle zone coperte da rete in fibra FTTH, ed è soggetta a vincoli territoriali e tecnici. Per verificare se il servizio è disponibile nel proprio indirizzo, basta utilizzare il tool “Verifica la copertura” presente sul sito ufficiale.

Un altro incentivo incluso è l’accesso gratuito per un anno al servizio Amazon Prime, che comprende consegne rapide e senza costi su Amazon.it, oltre ai contenuti streaming di Prime Video e alle funzionalità di Prime Gaming.

La proposta è valida per un periodo limitato e solo per chi sottoscrive online. Un’occasione interessante per ottenere una connessione ultraveloce, vantaggi mobili e intrattenimento incluso, tutto in un’unica offerta.

Vai all’offerta di WindTre
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Vuoi provare Amazon Music per 30 giorni gratis? Scopri come
Offerte

Vuoi provare Amazon Music per 30 giorni gratis? Scopri come
Google nega che l'AI Search abbia ridotto il traffico dei siti Web
Attualità

Google nega che l'AI Search abbia ridotto il traffico dei siti Web
ho. Mobile, l'offerta 5G estiva da 200 Giga a meno di 10 euro
Offerte

ho. Mobile, l'offerta 5G estiva da 200 Giga a meno di 10 euro
Fibra Iliad in offerta a 21,99€ al mese per sempre: ecco come averla
Offerte

Fibra Iliad in offerta a 21,99€ al mese per sempre: ecco come averla
Link copiato negli appunti