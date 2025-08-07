Fibra ultraveloce WindTre con GIGA illimitati in offerta a 22,99€ al mese

Se stai pensando di cambiare operatore per la connessione di casa, l’estate 2025 potrebbe essere il momento ideale. Tra le promozioni più convenienti attualmente disponibili spicca Super Fibra di WINDTRE, un pacchetto che unisce prestazioni elevate a un prezzo vantaggioso, soprattutto per chi attiva l’offerta direttamente online sul sito ufficiale dell’operatore.

Il costo mensile promozionale è di 24,99 euro, in calo rispetto al prezzo standard di 30,99 euro. E per i già clienti mobile WINDTRE con una SIM attiva su uno dei piani compatibili, il canone si abbassa ulteriormente a 22,99 euro al mese, con in più l’attivazione gratuita nelle aree coperte dall’iniziativa.

Cosa include Super Fibra WINDTRE e dove è disponibile

La promo Super Fibra garantisce una velocità di navigazione fino a 2,5 Gbps, supportata da un modem con tecnologia Wi-Fi 7 di ultima generazione. Inclusi nel pacchetto anche minuti illimitati verso numerazioni fisse e mobili nazionali.

Chi ha già una SIM WINDTRE intestata alla stessa persona del contratto fibra – con un’offerta compatibile – potrà inoltre navigare senza limiti anche da smartphone, estendendo i vantaggi a tutta la famiglia.

La promozione è riservata esclusivamente alle zone coperte da rete in fibra FTTH, ed è soggetta a vincoli territoriali e tecnici. Per verificare se il servizio è disponibile nel proprio indirizzo, basta utilizzare il tool “Verifica la copertura” presente sul sito ufficiale.

Un altro incentivo incluso è l’accesso gratuito per un anno al servizio Amazon Prime, che comprende consegne rapide e senza costi su Amazon.it, oltre ai contenuti streaming di Prime Video e alle funzionalità di Prime Gaming.

La proposta è valida per un periodo limitato e solo per chi sottoscrive online. Un’occasione interessante per ottenere una connessione ultraveloce, vantaggi mobili e intrattenimento incluso, tutto in un’unica offerta.