Figure presenta Helix, il modello AI che controlla robot umanoidi domestici

La società specializzata in robotica Figure ha annunciato il lancio di Helix, nuovo modello VLA (Vision-Language-Action) la gestione dei robot umanoidi.

La particolarità di Helix risiede nella sua capacità di controllare con precisione l’intera parte superiore del corpo di un robot con appena 500 ore impiegate per l’addestramento. Ciò rappresenta un passo significativo verso la diffusione dei robot domestici nelle nostre case.

Il contesto domestico, a differenza di un ambiente controllato come una fabbrica, è ricco di oggetti con forme, dimensioni e colori difficili da prevedere. Per essere utile in casa, un robot deve saper gestire nuovi “comportamenti intelligenti” su richiesta, soprattutto per oggetti mai visti prima.

Figure sostiene che l’attuale tecnologia robotica è difficilmente adattabili per l’ambiente casalingo: insegnare a un robot anche un solo nuovo comportamento richiederebbe ore di programmazione manuale da parte di un esperto con un dottorato e migliaia di test, con una spesa insostenibile.

Con Helix un primo passo verso “maggiordomi digitali” nelle nostre case

Il concetto alla base di Helix è quello di applicare un modello di linguaggio visivo in grado di apprendere immagini e video e convertirli direttamente in movimenti robotici. In questo modo, nuovi movimenti che prima richiedevano innumerevoli test possono essere acquisiti in modo istantaneo, parlando al robot in linguaggio naturale.

Helix è stato sviluppato come il primo modello VLA di tipo “System 1-System 2” in grado di controllare l’intera parte superiore del corpo di un umanoide con alti livello in velocità e destrezza. Helix risolve i problemi dei VLM, che in genere offrono movimenti lenti.

Figure afferma che, sebbene Helix sia ancora nelle prime fasi di sviluppo, rappresenta un passo rivoluzionario nell’evoluzione dei robot umanoidi proposti dalla compagnia stessa e non solo. Di fatto, oggi sembra più probabile rispetto al passato che, nel giro di pochi anni, potremo avere dei “maggiordomi digitali” nelle nostre abitazioni.

Figure, dal canto suo, è ormai un punto di riferimento del settore. A testimonianza di ciò, diversi colossi tecnologici come NVIDIA e Intel hanno dimostrato la loro fiducia per l’azienda attraverso grandi investimenti.