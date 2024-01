Files 3.1: rilasciata nuova versione dell’app di produttività

Files, una popolare alternativa a Esplora file di terze parti, ha ricevuto un nuovo aggiornamento di funzionalità. La versione Files 3.1, che ha apportato alcuni miglioramenti e nuove funzionalità, è ora disponibile per tutti gli utenti tramite Microsoft Store. L’aggiornamento non è corposo come la versione 3.0 (rilasciata di recente), ma contiene comunque alcune modifiche notevoli e richieste dagli utenti. Una di queste è la nuova icona della barra delle applicazioni. L’app File presenta adesso un’icona nella barra delle applicazioni che indica che è in esecuzione in background. Inoltre, tale icona funziona come link alla documentazione e come opzione per uscire dall’app. La nuova versione 3.1 consente poi di avviare l’app File all’avvio in uno stato ridotto a icona. Per fare ciò, basterà attivare le opzioni “Apri file all’avvio di Windows” e “Mantieni i file in esecuzione in background”.

Files 3.1: le altre novità e migliorie della nuova versione

Come già accennato, la nuova versione Files 3.1 prevede svariate novità. L’app ora può scegliere automaticamente la modalità migliore per estrarre gli archivi. Ad esempio, File decomprimerà un archivio con un singolo file nella cartella corrente. Gli archivi con più oggetti all’interno verranno estratti in una nuova cartella. Per utilizzare Smart Extract basta usare la scorciatoia Ctrl + Maiusc + E o il menu contestuale. Anche l’ordinamento dei file è stato migliorato. Gli utenti possono infatti impostare l’app per dare la priorità ai file in cima alle cartelle durante l’ordinamento degli elementi. Tra le altre novità, File 3.1 consente di trascinare una cartella sulla barra del titolo (tab strip) per aprirla in una nuova scheda. È anche possibile trascinare più cartelle per aprirle ciascuna in una scheda separata.

Per quanto riguarda le migliorie, è stato aggiunto un messaggio quando si tenta di applicare tag su unità non NTFS. È stata migliorata l’animazione durante l’espansione/compressione delle sezioni della barra laterale, è aumentato il numero di suggerimenti nel menu a discesa di ricerca a 10 elementi, è stata aggiunta un’opzione di suddivisione di 2 GB durante la compressione dei file, il supporto per la visualizzazione dei percorsi immessi di recente e un server WinRT fuori processo per attività in background a lunga esecuzione. Gli sviluppatori hanno infine risolto un problema per cui le licenze di terze parti non venivano visualizzate e il problema che poteva verificarsi durante la manipolazione di immagini non valide. Per scoprire tutte le altre migliorie di questa versione, è possibile consultare il changelog sul sito della community dell’app. Files 3.1 è disponibile già sul Microsoft Store (al prezzo di 8,99 euro) e sul sito di GitHub.