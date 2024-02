Fineco: apri il conto online con zero spese

Pensa se potessi avere un conto corrente con cui gestire le tue finanze non solo in modo intelligente, ma anche conveniente e flessibile. Questo è quello che Fineco Bank promette e, visto l’ottimo riscontro di chi lo ha provato, mantiene. Il conto si apre facilmente online ma continua a leggere se ne vuoi sapere di più.

Fineco: un conto, infinite possibilità

Con Fineco, ogni aspetto della tua vita finanziaria diventa più semplice e accessibile. Dimentica le complicazioni di ieri; oggi, hai un mondo di servizi a portata di mano che trasformano il modo in cui interagisci con il tuo denaro. Abbiamo raccolto alcuni vantaggi per cui dovresti scegliere di aprire un conto Fineco:

Zero pensieri, zero canone : per i primi 12 mesi, e sempre se hai meno di 30 anni, non paghi il canone. Dopo, con un minimo utilizzo dei servizi Fineco, il canone mensile di 3,95€ può restare a zero;

: per i primi 12 mesi, e sempre se hai meno di 30 anni, non paghi il canone. Dopo, con un minimo utilizzo dei servizi Fineco, il canone mensile di 3,95€ può restare a zero; Carte per ogni esigenza : che tu preferisca il debito, il credito o le prepagate, Fineco ha la carta che fa per te. E con la Carta Gold World, viaggiare diventa un’esperienza ancora più ricca, grazie a vantaggi esclusivi come assicurazioni di viaggio e protezione acquisti.

: che tu preferisca il debito, il credito o le prepagate, Fineco ha la carta che fa per te. E con la Carta Gold World, viaggiare diventa un’esperienza ancora più ricca, grazie a vantaggi esclusivi come assicurazioni di viaggio e protezione acquisti. Pagamenti al passo con te : le carte Fineco sono pronte per il futuro con la tecnologia contactless e compatibilità con Apple Pay, Google Pay, trasformando il tuo smartphone o smartwatch nel tuo portafoglio digitale.

: le carte Fineco sono pronte per il futuro con la tecnologia contactless e compatibilità con Apple Pay, Google Pay, trasformando il tuo smartphone o smartwatch nel tuo portafoglio digitale. Gestione finanziaria avanzata : con servizi online e mobile banking che offrono bonifici nazionali gratuiti e illimitati, pagamenti di utenze senza pensieri e un sistema di prelievo senza carta, gestire le tue finanze non è mai stato così facile.

: con servizi online e mobile banking che offrono bonifici nazionali gratuiti e illimitati, pagamenti di utenze senza pensieri e un sistema di prelievo senza carta, gestire le tue finanze non è mai stato così facile. Innovazione: Fineco Pay cambia le regole del gioco permettendoti di inviare o ricevere denaro via SMS o WhatsApp. E con MoneyMap, hai il controllo totale sulle tue spese, per pianificare il futuro senza perdere di vista il presente.

Per questi motivi, scegliere Fineco significa affidarsi a una banca che capisce davvero le tue esigenze. Visita il sito e scopri tutti gli altri vantaggi che ti aspettano aprendo un conto Fineco. La procedura per aprire il conto è semplice e veloce e si fa tutto online.

Il presente sito e tutti i suoi collaboratori non sono responsabili né devono essere ritenuti responsabili per eventuali perdite o danni commerciali subiti avendo fatto affidamento sulle informazioni contenute su questo sito. I dati contenuti in questo sito non sono necessariamente forniti in tempo reale e non sono necessariamente accurati. Tutti i riferimenti a singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all'acquisto dei prodotti o servizi menzionati. Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo. Fineco non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza o la completezza delle informazioni riportate in questo sito. Per ulteriori informazioni su Fineco visita il sito www.finecobank.com