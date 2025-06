Fire TV Omni Mini-LED: Amazon entra nel mercato delle TV premium

Amazon lancia in pre-ordine la sua nuova gamma di televisori Fire TV Omni Mini-LED, disponibile su Amazon.it. Questa serie, come dice il nome, punta sulla pregiata tecnologia Mini-Led per ridefinire migliorare le immagini, ma non mancano interventi specifici anche per migliorare l’audio, il gaming e la parte smart.

Amazon Fire TV Omni Mini-LED: caratteristiche tecniche

Il cuore della nuova gamma è il display QLED Mini-LED, capace di raggiungere una luminosità di picco di 1.400 nit e dotato di 768 zone di dimming. Questa innovativa tecnologia, unita al supporto per Dolby Vision IQ e HDR10+ Adaptive, promette una qualità video nettamente superiore, con neri profondi e colori brillanti, anche in condizioni di luce variabile.

Un altro fattore che dovrebbe migliorare la qualità video di questi televisori è la tecnologia Intelligent Picture, un sistema basato sull’intelligenza artificiale che analizza continuamente le immagini per ottimizzarle in tempo reale. Grazie ai sensori ambientali integrati, l’AI regola automaticamente luminosità e contrasto in base alla luce presente nella stanza, garantendo sempre una qualità visiva ottimale.

Quando non è in uso, la TV si trasforma in una galleria d’arte grazie alla modalità ambiente, che include oltre 2.000 opere gratuite, tra cui immagini fornite dalla NASA. Sul fronte audio, il supporto per Dolby Atmos assicura un’esperienza sonora immersiva, grazie a due altoparlanti e un subwoofer integrato, che creano un suono tridimensionale di alta qualità.

Gli appassionati di gaming troveranno caratteristiche specifiche pensate per loro. La certificazione AMD FreeSync Premium Pro, il refresh rate variabile e una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz garantiscono sessioni di gioco fluide, riducendo al minimo latenza e artefatti visivi. Queste caratteristiche rendono la nuova Fire TV Omni Mini-LED una scelta ideale per i gamer più esigenti.

La connettività è un altro punto di forza di questa gamma. Con il supporto per Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2, la Fire TV Omni assicura una connessione stabile e veloce. Inoltre, la funzione Dual Audio permette di trasmettere l’audio direttamente a dispositivi acustici compatibili, senza disturbare gli altri spettatori.

Amazon Fire TV Omni Mini-LED: prezzi e disponibilità

Amazon Fire TV Omni Mini-LED è disponibile nelle diagonali da 55 e 65 pollici, entrambe già acquistabili in pre-ordine con prezzi a partire da 999,99 euro. Con queste caratteristiche e questo prezzo, la serie andrà a sfidare i modelli premium dei principali produttori di Smart TV presenti sul mercato.