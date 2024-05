Fire TV: la ricerca vocale con Alexa è stata potenziata con l'AI

Con le piattaforme che propongono contenuti in streaming è sempre la stessa storia: si passa più tempo a cercare qualcosa da guardare, che a vedere effettivamente qualcosa. Proprio per questo motivo Amazon ha deciso di potenziare con l’intelligenza artificiale la ricerca vocale su Fire TV tramite Alexa.

Fire TV: il regalo per i 10 anni è l’AI generativa per le ricerche vocali

Fire TV, per celebrare il 10° anniversario di attività, da questo momento include un nuovo modo per effettuare ricerche utilizzando Alexa, l’assistente virtuale del colosso di Seattle disponibile anche sui dispositivi smart Echo. A semplificare e a rendere più piacevole la scoperta di nuovi contenuti da guardare ci pensa l’intelligenza artificiale, che può ora accedere all’ampia offerta di intrattenimento di Fire TV.

Utilizzando un linguaggio naturale, è più facile trovare contenuti e ottenere consigli. La modalità di conversazione, spiega l’azienda nel comunicato stampa, è identica o quasi a quella che si ha con un amico che è molto preparato su film, serie TV, film e così via. La richiesta può essere complessa o vaga, e può essere basata su argomenti, generi, trame, personaggi e altro ancora.

“Alexa, mostrami film sull’amicizia tra cane e umani” e “Mostrami thriller psicologici con finali a sorpresa” sono due esempi di richieste che possono ora essere avanzate alla versione di Alexa con AI generativa.

La nuova esperienza di ricerca sui sistemi Fire TV è basata su un LLM (Large Language Model) creato da Amazon appositamente per Alexa e la ricerca di contenuti con un linguaggio più naturale. Ed è importante precisare che questi consigli contestuali non riguardano solo Prime Video, la piattaforma di streaming di Amazon, ma anche altri servizi.

Purtroppo, c’è un “però“ da segnalare. La nuova esperienza di ricerca su Fire TV è disponibile unicamente negli Stati Uniti (su dispositivi Fire TV con FOS6, per il momento) e non è chiaro se e quando sarà utilizzabile anche in altri paesi.