Firefox 122: beta testing pubblico e traduzione integrata migliorata

Firefox 121 è recentemente arrivato in versione stabile per Windows, macOS e Linux, ma Mozilla ha già reso disponibile la nuova versione, Firefox 122, per chi desidera provare le nuove funzionalità del browser in versione beta pubblica. Firefox 122 si presenta come un piccolo aggiornamento del popolare browser web open source utilizzato per impostazione predefinita su numerose distribuzioni GNU/Linux. Ad oggi questo offre solo di migliorie per quanto riguarda la qualità della nuova funzionalità di traduzione integrata introdotta in Firefox 118. Le nuove traduzioni saranno infatti più stabili e non interromperanno più i widget interattivi su alcuni siti web, riducendo così il rischio che i contenuti scompaiano una volta tradotti.

Firefox 122: le novità introdotte per versione web e app Android

Firefox 122 promette inoltre di migliorare la compatibilità del browser web con il line break, abbinando le regole dell’interruzione di riga allo standard Unicode, nonché di visualizzare immagini e descrizioni per suggerimenti di ricerca quando forniti dal motore di ricerca. Inoltre, per gli utenti dell’Asia orientale e del Sud-est asiatico, questo aggiornamento promette un supporto adeguato alla selezione delle parole in base alla lingua quando si fa doppio clic sul testo. Inoltre, a partire da Firefox 122, gli script saranno in grado di memorizzare i dati della cacheAPI in modalità navigazione privata. Infine, per proteggere ulteriormente la privacy degli utenti, Firefox 122 contaminerà i filtri che utilizzano currentColor come input.

Per quanto riguarda Firefox per Android, l’app è in grado di segnalare la versione del sistema operativo come “Android 10” nella stringa User-Agent di Firefox Android per ridurre le informazioni sull’impronta digitale dell’utente e migliorare la compatibilità con alcuni siti web. Inoltre, gli utenti di Firefox per Android potranno impostare il browser web come lettore PDF predefinito e abilitare la funzionalità di controllo globale della privacy che informa i siti web di non vendere o condividere i propri dati di navigazione. Questo può essere abilitato da Impostazioni, poi Protezione antitracciamento avanzata e, infine, Indica ai siti web di non condividere e vendere dati. Firefox 122 dovrebbe essere rilasciato in via ufficiale il 23 gennaio 2024. Per provare in anteprima l’ultima versione beta del browser, è necessario scaricare il file dal sito ufficiale di Mozilla.