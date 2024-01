Firefox 122: ricerca Google migliorata e altre interessanti novità

Mozilla sta gradualmente rilasciando su piattaforme desktop e mobile la nuova versione del browser Firefox. Stiamo parlando di Firefox 122 che apporta sostanziali cambiamenti per quanto riguarda l’esperienza utente.

Il cambiamento più significativo, in tal senso, riguarda i suggerimenti di ricerca. Questi, infatti, dovrebbero finalmente essere proposti in modo molto più simile a quanto avviene con Chrome e Safari da anni.

Sotto questo punto di vista, però, va detto che la miglioria è percepibile solo su Google, che di fatto resta l’unico motore di ricerca supportato. Nessuna novità, dunque, per utenti che si affidano a Bing o DuckDuckGo.

Da segnalare il miglioramento della traduzione. Ora le pagine Web tradotte dovrebbero essere più leggibili, oltre a non presentare più bug che potrebbero causare l’interruzione dei widget interattivi o il blocco del browser.

Firefox 122: buone notizie anche per gli utenti che utilizzano passkey

Inoltre, Firefox 122 include il supporto per la creazione e l’utilizzo di passkey archiviate nel portachiavi iCloud su macOS.

La stessa funzionalità è stata aggiunta a Chrome su macOS in ottobre e ora funziona anche nella maggior parte degli altri browser basati su Chromium. Se è vero che ciò ancora presto per la sostituzione delle password, si tratta comunque di un passo importante in tal senso, con Firefox che dimostra di non voler restare indietro rispetto alla concorrenza.

Infine, Mozilla ha un nuovo pacchetto di installazione per Ubuntu e altri sistemi Linux basati su Debian.

Le versioni Snap e Flatpak non funzionano bene su alcune distribuzioni Linux e Ubuntu ha smesso di offrire Firefox come normale applicazione nativa alcuni anni fa, quindi questo nuovo pacchetto è principalmente per questi casi d’uso.

Come aggiornare Firefox

Firefox installerà automaticamente l’aggiornamento su computer, telefono o tablet appena sarà disponibile.

Per verificare e installare manualmente eventuali update disponibili, basta fare clic sull’icona del menu nell’angolo in alto a destra della barra degli strumenti del browser e selezionare Informazioni su Firefox.