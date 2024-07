Firefox 128: interessanti novità per traduzioni e navigazione privata

Nonostante Mozilla Firefox sia ormai diventato un browser di nicchia ciò non significa che non sia molto interessante, anzi. A testimonianza di ciò vi è il rilascio di Firefox 128, una nuova versione che offre diverse migliorie da non sottovalutare.

L’implementazione più evidente è quella che riguarda le traduzioni. Ora, utilizzando questo browser, sarà possibile tradurre solo parti specifiche di una pagina invece di agire sul contenuto in tutta la sua interezza. A tal proposito basta selezionare la porzione di testo, cliccare con il tasto destro e scegliere la lingua desiderata. Così facendo apparirà una piccola finestra con il testo selezionato tradotto.

Altra novità è quella che riguarda la cache dei siti visitati. Se i dati relativi erano già facili da eliminare (andando in Privacy e sicurezza – Cookie e dati dei siti – Cancella dati), con Firefox 128 sarà possibile avere un controllo maggiore su cosa eliminare e cosa conservare. Per esempio, potrà essere possibile scegliere un intervallo specifico di tempo in cui si sono accumulati i dati e fare una pulizia selettiva.

Firefox 128 risolve anche diversi bug di sicurezza del browser

Altro aspetto da non sottovalutare è il miglioramento della navigazione privata. Con Firefox 128, infatti, sarà possibile per esempio riprodurre Netflix anche mentre un utente naviga online con questa modalità.

Per gli sviluppatori, invece, potrebbe essere interessante un nuovo modo di mostrare le regole CSS. Quando si accede alla finestra di ispezione Strumenti per sviluppatori, viene offerta una panoramica più completa e granulare delle regole CSS relative alla pagina. A quanto detto finora si aggiunge la correzione di una serie di bug legati alla sicurezza, una gestione migliore dell’audio per macOS e la possibilità di eseguire il rendering dei file MIME “text/*”.

Il rilascio della prossima versione del browser, ovvero Firefox 129, è prevista per il prossimo 6 agosto 2024.