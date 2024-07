Browser: Edge in crescita mentre calano utenti Chrome

Secondo i dati raccolti dal sito Statcounter, nell’ultimo mese non si è vista alcun tipo di rivoluzione nel settore dei browser, sebbene i numeri offrano spunti interessanti su cui riflettere.

Come da previsione, infatti, Google Chrome resta leader indiscusso del settore, nonostante un lieve calo. Alle sue spalle, spingono forte Microsoft Edge e Apple Safari che recuperano terreno, nonostante la voragine che li divide dal primo in classifica. Calano invece Mozilla Firefox e Opera, che restano relegati a un ruolo secondario.

Ecco l’attuale classifica, con tanto di percentuale e variazione rispetto al mese precedente:

Chrome: 64,69% (-0,18 punti) Edge: 13,36% (+0,24 punti) Safari: 8,99% (+0,24 punti) Firefox: 6,53% (-0,11 punti) Opera: 2,91% (-0,32 punti)

Chrome non ha rivali neanche sulle piattaforme mobile

Con il passare dei mesi dunque, nonostante l’integrazione di Copilot, Edge sembra non riuscire a colmare il gap abissale che lo divide da Chrome. D’altro canto, il browser di Google ha risposto colpo su colpo, proponendo Gemini e mantenendo a debita distanza la nutrita concorrenza.

Colpisce il calo fatto registrare da Opera. Il browser, infatti, ha di recente proposto una serie di novità molto interessanti, con un aggiornamento importante per quanto riguarda la sua IA Aria.

Anche per quanto riguarda il settore mobile, infatti, le gerarchie non cambiano più di tanto. In questo ambito, Google Chrome resta in testa (66,98%), con un aumento dell’1,02% rispetto al mese precedente. Seconda piazza per Safari, con il 22,81% (-0,66%) e con grande distacco segue Samsung Internet con il 4,26% (-0,16%) e poi Opera con il 1,90% (+0,11%).

A meno di clamorosi scossoni del mercato, Chrome sembra destinato a dominare la scena ancora per molti anni a venire.