Google Chrome per desktop integrerà a breve l'AI Gemini

Fin dal primo momento Google Chrome per desktop si è dimostrato un browser molto evoluto, trasmettendo le sue principali caratteristiche anche sul mobile. Sebbene le sue funzionalità non siano state trasferite interamente su Android, anche in quel caso Chrome risulta ad oggi uno dei migliori browser web secondo il parere degli utenti. Ma cosa succederebbe se migliorasse?

Per molti in quel caso Chrome diventerebbe il migliore di tutti i tempi, anche se per qualcuno lo è già. Il punto di forza assoluto del browser di Google è sicuramente la barra degli indirizzi in alto, quella che i più assidui chiamano Omnibox. Qui, ovviamente, si possono inserire gli indirizzi, comandi vari per Chrome e anche parole chiave da cercare direttamente sul motore di ricerca.

Adesso però la situazione si fa ancora più interessante: il colosso di Mountain View è in procinto di aggiungere l’intelligenza artificiale sulla versione desktop, sfruttando Gemini.

Google Chrome porta Gemini in mano ai suoi utenti desktop

Gemini ad oggi è l’assistente AI di punta di Google e pian piano sta soppiantando Assistant su Android. Per molti l’uso dell’intelligenza artificiale su Chrome per desktop potrebbe sembrare a tratti inutile, ma a quanto pare i passi fatti in avanti sarebbero stati ultimamente molto grandi.

Google ha infatti migliorato moltissimi aspetti dopo la sperimentazione iniziale, portando Gemini a diventare una risorsa in più a tutti gli effetti. Al momento l’IA è accessibile tramite desktop collegandosi alla pagina ufficiale dedicata, ma nelle ultime build di Chrome Canary gli sviluppatori hanno notato un’integrazione diretta con la barra degli indirizzi ormai allo stadio finale.

L’utilizzo risulta estremamente semplice: basta aver effettuato l’accesso con il proprio account Google nella pagina ufficiale di Gemini. Fatto ciò, sarà possibile fare delle domande all’intelligenza artificiale direttamente dalla Omnibox di Google Chrome. La funzionalità non sarà disponibile di default e bisognerà abilitarla nelle impostazioni.