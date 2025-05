Firefox 139.0.1 risolve un fastidioso bug legato a GPU NVIDIA e configurazioni multi-monitor

Mozilla ha rilasciato Firefox 139.0.1 come aggiornamento correttivo urgente per risolvere un problema grafico significativo che affliggeva specifici utenti con GPU NVIDIA e configurazioni multi-monitor a frequenze di aggiornamento miste. Questo bug, introdotto con la release 139.0, ha generato artefatti visivi e comportamenti anomali durante l’interazione con contenuti video a 60 fps riprodotti su un monitor secondario accoppiato a un display principale ad alta frequenza, come 144 Hz o superiore.

Origine del problema legato a configurazioni multi-monitor in Firefox

Gli sviluppatori Mozilla spiegano che fino alla versione 138 di Firefox era presente un bug che impediva l’attivazione di DirectComposition su alcune configurazioni NVIDIA. Con la versione 139.0, Mozilla ha rimosso questa protezione, probabilmente nell’ambito di una revisione interna del rendering grafico del browser.

DirectComposition è una tecnologia di compositing grafico integrata in Windows che consente a Firefox di sfruttare l’accelerazione hardware in modo più efficiente. Tuttavia, su sistemi con configurazioni multi-monitor disomogenee, questa tecnologia può introdurre problemi di sincronizzazione tra i buffer video e le superfici grafiche che Firefox utilizza al posto della tecnologia adottata da altri browser (come Chromium e derivati).

Firefox 139.0.1: aggiornamento mirato e risolutivo

La nuova versione 139.0.1, distribuita il 30 maggio, non introduce nuove funzionalità né ulteriori bugfix, ma si concentra esclusivamente sulla risoluzione dello specifico problema con le configurazioni multi-monitor miste.

Gli utenti interessati sono invitati ad aggiornare il browser quanto prima, navigando sul menu quindi selezionando Aiuto, Informazioni su Firefox: il browser cercherà automaticamente gli aggiornamenti e li installerà.

Va sottolineato che il bug non ha colpito gli utenti con GPU AMD o Intel, né chi utilizza un solo monitor. Si tratta dunque di una problematica circoscritta ma particolarmente impattante per i power user con setup multi-monitor avanzati.

Una modifica architetturale dietro la scelta?

Un ingegnere Mozilla ha lasciato intendere che la radice del problema potrebbe essere collegata all’introduzione di un nuovo Layer Compositor, una componente chiave nel processo di rendering che modifica il modo in cui gli elementi grafici vengono disegnati e assemblati a schermo. Il nuovo compositor è progettato per avvicinare il comportamento grafico di Firefox a quello degli altri browser basati su Chromium, ma la transizione non è stata priva di effetti collaterali.