Firefox ha un asso nella manica per riconquistare il settore dei browser

Dopo anni e anni di declino, Firefox sembra aver trovato il modo per lottare ad armi pari con i più grandi browser al mondo.

La mossa della “creatura” di Mozilla può essere considerata alquanto aggressiva, visto che si parla dell’impostazione automatica dello stesso come browser predefinito al momento dell’installazione.

Così come altri software simili, anche Firefox chiede di essere impostato come browser predefinito quando viene installato. Un nuovo sistema di installazione, andrebbe a “bypassare” questa richiesta, scegliendo per conto dell’utente.

La compagnia sta testando questa possibilità attraverso una patch e, attraverso il blog ufficiale spiga come di fatto il browser sarà disponibile al download già con la dicitura “Scaricare come predefinito” che lascia intendere come, al momento dell’effettiva installazione, non verrà più effettuata di nuovo tale richiesta.

Mozilla “forza” gli utenti a rendere Firefox il browser predefinito

Secondo quanto rivelato dal sito Windows Reports, Firefox andrà ancora oltre, arrivando anche ad aggiungere il browser alla barra delle applicazioni senza particolari richieste (come avviene ora). Di fatto, installando Firefox senza avere particolari conoscenze su come modificare il browser predefinito potrebbe forzare gli utenti ad affidarsi solo ad esso.

La mossa, a dir poco audace, non è comunque l’unica strategia aggressiva utilizzata in questo settore. Microsoft, per esempio, da tempo sta spingendo Edge in tutti i modi, cercando di allontanare gli utenti in tutti i modi dai possibili competitor anche grazie all’appoggio del sistema operativo “amico”. Nel frattempo Chrome è ormai dominatore incontrastato del settore e ha largamente distanziato tutti gli altri concorrenti.

La decisione di Mozilla, a livello pratico, pur non potendo obiettivamente portare a rivoluzioni, potrebbe comunque creare un incremento tra il numero di utenti, portando a un rilancio inaspettato dell’app.