Firefox: su tablet e foldable Android disponibile modalità desktop

Mozilla Firefox, attraverso la versione per Android v133, introduce un nuovo aggiornamento destinato a interessare i possessori di tablet e dispositivi foldable.

A tali utenti infatti, verrà offerta la possibilità di accedere al browser e visitare i siti Web con la modalità desktop, dunque come se accedessero agli stessi da un PC. La funzione, come è facile intuire, rappresenta un salto di qualità enorme per chi possiede dispositivi con display ampio, rendendo la loro esperienza utente molto simile all’utilizzo di un classico computer.

Nonostante si tratti di un’implementazione interessante, Firefox non è di certo il primo browser a fare questa scelta. Già a fine 2023, infatti, Google Chrome ha proposto qualcosa di molto simile, pur riservando questa funzionalità solo ad alcuni tablet Android tra i modelli più costosi.

Il browser di Mozilla, in questo senso, si è invece dimostrato di più ampia veduta, andando a supportare una quantità di prodotti maggiore.

La modalità desktop arriva anche su Firefox: ecco i dispositivi compatibili

La modalità desktop del browser, con l’aggiornamento alla nuova versione, risulta abilitata come impostazione predefinita sui dispositivi considerati da Mozilla come di grandi dimensioni. Tra di essi figurano smartphone come Pixel 9 Pro Fold o Galaxy Fold, apparentemente escludendo i pieghevoli a conchiglia come Razr o Galaxy Flip.

L’utente può intervenire per disabilitare su un sito specifico questa modalità, agendo su Impostazioni – Impostazioni sito e modificando la relativa opzione.

Lo stesso aggiornamento appena citato include anche una nuova funzione che riguarda il testo trattato con il copia-incolla, contrassegnando lo stesso come sensibile e quindi proteggendolo da potenziali intromissioni esterne.

La graduale introduzione della modalità desktop sui display più grandi può rappresentare una ulteriore spinta per i foldable che, sebbene apprezzati da buona parte degli utenti, non stanno ancora facendo registrare numeri da capogiro come molti addetti ai lavori si aspettavano.