Google Pixel 9 Pro Fold, notizie sul prezzo e nuove immagini sul web

Google negli ultimi tempi ha tentato in ogni modo di tenere segrete le notizie riguardanti i suoi nuovi smartphone della gamma Pixel 9. Il tutto ovviamente non è riuscito, anche perché è possibile trovare sul web svariate indiscrezioni che anticipano quelli che saranno i nuovi dispositivi in arrivo il 13 agosto.

A catturare però di più l’attenzione del pubblico è sicuramente la nuova variante chiamata Pixel 9 Pro Fold. Questo modello, che sarà in un certo qual modo il successore del Pixel Fold, mostrerà chiaramente un design molto diverso rispetto agli altri prodotti. A svelarne il nome e alcune delle specifiche tecniche, sono state fonti altamente affidabili. Nelle ultime ore sono spuntate sul web inoltre anche altre immagini che chiarirebbero ancor meglio il design. Oltre a questo, sono venuti fuori anche i probabili prezzi destinati al pubblico statunitense.

Google Pixel 9 Pro Fold: spuntano sul web i prezzi e nuove immagini

Per quanto riguarda il prezzo, si tratterà di cifre abbastanza impegnative come ci si aspettava che fosse. Il Google Pixel 9 Pro Fold, secondo le indiscrezioni, negli Stati Uniti partirà da 1799 dollari per la variante da 256 GB di spazio di archiviazione. Chi desidera il modello da 512 GB, dovrà invece sborsare 1919 dollari.

Di certo qualcuno potrebbe restare deluso in quanto si spera ogni anno sempre di più che i pieghevoli possano diventare sempre più accessibili. Allo stesso tempo i prezzi sembrano essere in linea con quelli dei diretti concorrenti che hanno già presentato i loro prodotti. Queste sono infine alcune delle specifiche che dovrebbero rendere unico, ma neanche troppo, il Pixel 9 Pro Fold: