Google potrebbe lanciare i suoi Pixel 9 con Android 14

Il 13 agosto sarà una giornata importante per chi attende i nuovi dispositivi mobili di Google. Il colosso è infatti in procinto di presentare i suoi nuovi smartphone della gamma Pixel 9, ben quattro dispositivi.

Un nuovo rapporto afferma che i prossimi smartphone della serie saranno rilasciati con Android 14. Questa sarebbe una mossa insolita da parte di Google in quanto il colosso in genere lancia i suoi prodotti di punta con versione Android più recente, che in questo caso dovrebbe essere Android 15. Tutto ciò dunque è particolarmente sorprendente proprio perché l’uscita della nuova release del sistema operativo risulta imminente.

Google Pixel 9 con Android 14, il nuovo sistema operativo Android 15 arriverà in corso d’opera

Google ha già lanciato la beta finale per Android 15, suggerendo che la build stabile risulta ormai prossimo all’arrivo. Sebbene BigG non abbia confermato la data di rilascio esatta, in base alle versioni passate, il lancio ufficiale potrebbe avvenire in qualsiasi momento tra l’1 agosto e la fine del mese di ottobre. Considerando che i dispositivi dovrebbero essere annunciati tra meno di due settimane, in base a queste tempistiche si può evincere che la serie Pixel 9 arriverà con Android 14, restando però sprovvista di Android 15 solo per poco tempo.

Nonostante le circostanze insolite di questa presentazione, la serie di smartphone di Google promette un supporto software a lungo termine, ben 7 anni, e aggiornamenti tempestivi, assicurando agli utenti di godere delle ultime funzionalità Android e dei miglioramenti relativi alla sicurezza anche in futuro. Mentre la possibilità di un lancio con Android 14 potrebbe far storcere il naso a molti utenti, è improbabile che vada ad influire su di un’esperienza che si preannuncia davvero entusiasmante.

Va notato che queste informazioni non sono state in alcun modo confermate da Google o da fonti ufficiali. La buona notizia è che non passerà molto tempo prima di sapere la verità effettiva.