Fissa 12M e Flex: le offerte di Octopus Energia per risparmiare sulle bollette

Sempre più famiglie si trovano oggi a fare i conti con bollette più alte e con la necessità di individuare offerte convenienti, chiare e capaci di garantire un maggiore controllo sulla spesa energetica. Proprio in questo contesto si inserisce Octopus Energy, che rinnova le sue proposte per luce e gas puntando su trasparenza, sostenibilità e semplicità di attivazione.

Il passaggio è completamente online e richiede solo pochi minuti, consentendo agli utenti di scegliere la tariffa più adatta alle proprie esigenze e completare rapidamente la richiesta. Le offerte sono pensate per le utenze domestiche e includono energia elettrica 100% rinnovabile, senza vincoli contrattuali né penali di uscita.

Octopus Fissa 12M: prezzo bloccato e più stabilità

Tra le soluzioni disponibili c’è Octopus Fissa 12M, una tariffa che consente di bloccare il costo della materia prima per 12 mesi, offrendo maggiore prevedibilità nelle bollette.

Il prezzo della luce è fissato a 0,1353 €/kWh, mentre il gas ha un costo di 0,49 €/Smc. A questi si aggiungono i costi di commercializzazione pari a 6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas, al netto di IVA e imposte. Questa soluzione è pensata per chi preferisce evitare le oscillazioni del mercato energetico e mantenere un prezzo stabile nel tempo.

Octopus Flex: tariffa indicizzata al mercato

Per chi invece vuole seguire l’andamento dei prezzi all’ingrosso è disponibile Octopus Flex, una tariffa indicizzata.

In questo caso il costo della luce è legato al PUN (Prezzo Unico Nazionale) con un incremento di 0,0088 €/kWh, mentre il gas segue l’indice PSVDAm con un margine di 0,06 €/Smc. Anche qui la quota fissa mensile resta di 6 euro per la luce e 7 euro per il gas. Un’ opzione che può risultare conveniente nei periodi in cui i prezzi dell’energia diminuiscono.

Nessuna modifica al contatore

Il passaggio a Octopus Energy non richiede interventi tecnici. La potenza del contatore della luce e la classe del contatore gas restano invariate rispetto al contratto attuale e possono essere modificate successivamente, se necessario.

Grazie a tariffe flessibili, energia rinnovabile e attivazione veloce, Octopus Energy si conferma una delle opzioni più interessanti per chi vuole cambiare fornitore di luce e gas in modo semplice e senza vincoli. Per conoscere l’offerta completa di Octopus clicca qui.