Floorp, cos'è e perché sta conquistando gli utenti?

Quando si parla di browser Web, molti hanno sviluppato la convinzione di aver visto già tutto. In realtà, il mondo dei browser è più in fermento che mai, sia per le sempre più pressanti richieste che le Autorità USA stanno rivolgendo nei confronti di Google affinché si disfi di Chrome, sia perché la fetta più ampia del mercato è detenuta da prodotti che usano il motore di rendering di Chromium, chiamato Blink. Più parti hanno manifestato l’esigenza di sviluppare un browser e un motore di rendering da zero, per svincolarsi da tutto quanto offre il mercato e presentare un prodotto davvero slegato da qualsivoglia interesse. Floorp è un browser innovativo che non poggia su un motore nuovo (usa quello di Firefox, ovvero Gecko) ma introduce comunque numerosi elementi di novità.

Floorp: come si presenta il nuovo browser Web

Floorp è un browser web open source basato su Firefox e sviluppato in Giappone. È progettato per offrire un’esperienza di navigazione sicura e protetta, con una forte enfasi sulla privacy e la personalizzazione dell’esperienza d’uso. Disponibile nelle versioni per Windows, Linux e macOS, Floorp combina le caratteristiche di Firefox con nuove funzionalità innovative, mantenendo il codice sorgente accessibile pubblicamente su GitHub.

Caratteristiche principali di Floorp

Protezione della privacy : Floorp include un robusto blocco anti-tracciamento, proteggendo gli utenti da tracker e attività di fingerprinting sul Web. Non raccoglie informazioni personali e non vende i dati degli utenti.

: Floorp include un robusto blocco anti-tracciamento, proteggendo gli utenti da tracker e attività di fingerprinting sul Web. Non raccoglie informazioni personali e non vende i dati degli utenti. Personalizzazione : Offre una vasta gamma di opzioni di personalizzazione, tra cui layout flessibili, design liberamente modificabili e supporto per le estensioni. Gli utenti possono personalizzare la barra degli strumenti, la barra delle schede e utilizzare schede in stile albero.

: Offre una vasta gamma di opzioni di personalizzazione, tra cui layout flessibili, design liberamente modificabili e supporto per le estensioni. Gli utenti possono personalizzare la barra degli strumenti, la barra delle schede e utilizzare schede in stile albero. Dual Sidebar : Il browser integra una barra laterale per visualizzare pannelli Web e strumenti di gestione, facilitando il multitasking.

: Il browser integra una barra laterale per visualizzare pannelli Web e strumenti di gestione, facilitando il multitasking. Aggiornamenti regolari : Basato su Firefox ESR, Floorp riceve aggiornamenti ogni quattro settimane, garantendo sicurezza aggiornata.

: Basato su Firefox ESR, Floorp riceve aggiornamenti ogni quattro settimane, garantendo sicurezza aggiornata. Spazi di lavoro: Funzionalità che consente agli utenti di organizzare e gestire più aree di lavoro all’interno del browser. Si possono avere più ambienti separati per diverse attività o progetti, migliorando la produttività e l’organizzazione durante la navigazione.

Estensioni presenti sotto il cofano?

Prodotti come Mullvad Browser e Librewolf adottano un approccio, offrendo Firefox con un set di estensioni preconfigurate come parte del pacchetto standard distribuito agli utenti.

Floorp adotta una strategia differente. Dopo l’installazione non risulta presente alcuna estensione e molte funzionalità con cui di solito si arricchisce Firefox risultano integrate direttamente nel browser, senza la necessità di installazioni separate.

Questa integrazione profonda offre il vantaggio di un’esperienza più coesa, ma solleva anche interrogativi riguardo alla possibilità di rimuovere singole funzionalità integrate e alla gestione degli aggiornamenti di questi componenti. Sembra che Floorp utilizzi sia componenti derivate da estensioni esistenti sia codice sviluppato autonomamente per implementare le varie caratteristiche.

Gestione delle schede

Gli utenti di Floorp possono scegliere tra una barra orizzontale (predefinita), una barra multi-tab e una barra delle schede verticale. Quest’ultima implementazione sfrutta Tree Style Tab, una popolare estensione per Firefox, integrata direttamente in Floorp.

Ulteriori impostazioni sono disponibili a seconda dello stile della barra delle schede scelto, consentendo l’ottimizzazione per barre verticali o opzioni come nascondere le schede su barre orizzontali o posizionare la barra in fondo alla finestra.

Questa flessibilità ricorda da vicino le opzioni di personalizzazione offerte da Vivaldi, in cui la posizione di barre e degli altri elementi dell’interfaccia può essere modificata dinamicamente.

Floorp consente inoltre di selezionare più schede, fare clic con il tasto destro e scegliere l’opzione per affiancarle in una schermata divisa (split view), orizzontalmente o verticalmente.

Il menu contestuale di Floorp include alcune opzioni aggiuntive, come Mantieni la scheda attiva, che impedisce l’ibernazione delle schede.

Container e Sidebar integrata

Gli utenti di Floorp possono beneficiare dei container di Firefox, una potente funzionalità per isolare la navigazione in schede separate. I container risultano abilitati di default in Floorp: gli utenti possono organizzare le schede per categoria e aprire nuove schede direttamente in un container specifico.

Floorp include anche una sidebar laterale che offre funzionalità simili ai pannelli Web di Vivaldi. Gli utenti possono aggiungere pannelli personalizzati (come Google Translate o i vari social media), oltre a beneficiare dell’accesso rapido a download, cronologia e segnalibri.

Tra le caratteristiche aggiuntive, spiccano un download manager integrato con molte opzioni di personalizzazione, oltre alla possibilità di personalizzare le scorciatoie da tastiera e la pagina iniziale.

Floorp integra la sincronizzazione standard di Mozilla (Mozilla Sync). Offre inoltre una funzionalità che permette di trasferire le schede aperte tra Floorp e Firefox utilizzando l’account Mozilla dell’utente.