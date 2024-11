Acquistare Office 2024 Professional Garantito in Offerta

Office 2024 Professional offre una gamma completa di strumenti essenziali per il lavoro quotidiano, dalle classiche applicazioni per la creazione di documenti e fogli di calcolo, fino a soluzioni avanzate per la gestione delle email e delle presentazioni. Con le sue nuove funzionalità, è progettato per rispondere alle esigenze dei professionisti che richiedono affidabilità e prestazioni elevate in ambito aziendale e personale.

Acquistare Office 2024 Professional: quando esce e prezzo

Office 2024 Professional è stato rilasciato il 22 ottobre 2024 ed è disponibile al momento solo presso venditori di terze parti. Il prezzo ufficiale Microsoft è di €439,99 per la licenza a vita. È già possibile acquistare Office 2024 Professional e tutte le altre versioni di Office 2024 disponibili, in offerta su Mr Key Shop.

Dove acquistare una licenza Office 2024 Pro originale e sicura in offerta

Come abbiamo già anticipato è possibile acquistare una licenza e attivare Office 2024 presso Mr Key Shop, un e-commerce altamente affidabile che opera nel settore da oltre 18 anni. La professionalità del servizio è comprovata dalle recensioni eccellenti su Trustpilot e dalla certificazione di qualità Trusted Shops, che offre una garanzia extra sugli acquisti con rimborso fino a €2.500 su ogni ordine effettuato sul catalogo.

Il risparmio si estende all’intero catalogo, per cui potete acquistare Office 2024 a un prezzo conveniente, nella totale sicurezza, poiché ogni licenza è garantita e 100% originale. Inoltre, grazie a Klarna, è possibile pagare dopo 30 giorni o in 3 rate senza interessi.

Se pensate che il vostro computer non soddisfi i requisiti dell’ultima versione, Mr Key Shop vi permette di acquistare e attivare Office 2021 a un prezzo particolarmente conveniente. Vi consigliamo di visitare il catalogo per conoscere tutte le migliori offerte Office attualmente disponibili. Tra le altre, potrete acquistare un Product Key di Windows 10 e risparmiare notevolmente sul prezzo di listino.

Quali altri pacchetti Office 2024 sono disponibili per l’acquisto?

Con Office 2024, Microsoft ha cambiato leggermente le convenzioni di nomenclatura dei suoi pacchetti. A partire da questa edizione, infatti, oltre a Office 2024 Professional, la suite di produttività è disponibile nelle seguenti versioni:

Office 2024 Standard : pensato per piccole aziende e organizzazioni, include gli strumenti essenziali come Word, Excel, PowerPoint e Outlook.

: pensato per piccole aziende e organizzazioni, include gli strumenti essenziali come Word, Excel, PowerPoint e Outlook. Office 2024 Home per PC e Mac : una versione base adatta all’uso domestico, che offre le applicazioni fondamentali per la gestione di documenti e presentazioni.

: una versione base adatta all’uso domestico, che offre le applicazioni fondamentali per la gestione di documenti e presentazioni. Office 2024 Home & Business per PC e Mac : una soluzione per liberi professionisti e piccole imprese, che unisce le funzionalità di Office Home a un supporto completo per la gestione delle email.

: una soluzione per liberi professionisti e piccole imprese, che unisce le funzionalità di Office Home a un supporto completo per la gestione delle email. Office 2024 Professional Plus: la versione più completa, ideale per professionisti e aziende di grandi dimensioni, con strumenti avanzati di gestione e collaborazione aziendale.

Novità e caratteristiche di Office 2024 Professional

Office 2024 Professional introduce una serie di novità pensate per migliorare la produttività e ottimizzare il flusso di lavoro, sia per singoli professionisti che per team aziendali. Le caratteristiche principali includono un’integrazione ancora più fluida tra le applicazioni della suite, garantendo una maggiore interoperabilità tra Word, Excel, PowerPoint e Outlook. Inoltre, la versione 2024 apporta miglioramenti significativi alla sicurezza, con funzionalità di protezione avanzata per documenti e dati sensibili. Anche le prestazioni sono state potenziate, con tempi di caricamento ridotti e una migliore reattività generale delle applicazioni.

La collaborazione in tempo reale è stata perfezionata, con la possibilità di lavorare simultaneamente su documenti condivisi, per una più semplice e veloce gestione dei progetti di gruppo.

Office 2024 Professional continua a mantenere un’interfaccia familiare e intuitiva, ma con alcuni aggiornamenti che rendono l’esperienza utente ancora più moderna e accessibile, senza sacrificare la potenza degli strumenti che lo hanno reso uno standard nel mondo del lavoro.

Requisiti di Sistema Office 2024 Professional

Office 2024 Professional richiede specifiche hardware leggermente più elevate rispetto alla versione 2021, a causa delle nuove funzionalità integrate e delle migliorie prestazionali.

Per garantire un’esperienza fluida, è consigliato l’utilizzo di un processore a 64 bit di ultima generazione, almeno 8 GB di RAM e uno spazio su disco superiore a 4 GB, soprattutto per coloro che gestiscono file di grandi dimensioni o lavorano in collaborazione simultanea su più documenti. A livello grafico, è richiesta una scheda compatibile con DirectX 12 per sfruttare al meglio le funzioni avanzate di rendering.

Questi requisiti riflettono l’impegno di Microsoft nel migliorare le prestazioni e la sicurezza, offrendo un’esperienza utente ottimizzata, ma richiedono, di conseguenza, un hardware più moderno rispetto alla versione 2021.

Download di Microsoft Office 2024 Professional in italiano

​​Il processo di download della ISO di Microsoft Office 2024 Professional in italiano è semplice e immediato, grazie alla piattaforma digitale di Microsoft. Dopo aver acquistato e attivato la licenza, è sufficiente accedere al proprio account Microsoft e visitare la sezione dedicata ai download.

Da qui, è possibile scaricare Office gratis in qualsiasi momento (non occorre ripetere l’acquisto), una soluzione particolarmente utile nel caso in cui occorra reinstallare il software su un nuovo dispositivo o ripristinare l’installazione esistente. Questo sistema elimina la necessità di conservare supporti fisici e offre la comodità di poter scaricare sempre l’ultima versione aggiornata, gratuitamente, tutte le volte che se ne ha bisogno.

La possibilità di recuperare gli installer dall’account, proprio come scaricare Windows 10 gratis una volta associata la licenza, è un aspetto particolarmente comodo, dato che non dovrete conservare il file o il supporto di installazione.

È doveroso sottolineare che, con questa procedura, non è possibile ottenere Microsoft Office gratis, poiché l’accesso al download avviene solo dopo aver acquistato legalmente una licenza valida.

Installare MS Office 2024 Professional su Windows 10 e 11

L’installazione di Office 2024 Professional su Windows 10 e 11 è un processo semplice e guidato, nonché perfettamente compatibile con entrambe le versioni del sistema operativo. Dopo aver scaricato il file di installazione dal proprio account Microsoft, basta eseguirlo e seguire le istruzioni a schermo.

Su Windows 10, Office 2024 funziona in modo ottimale, sfruttando appieno le capacità del sistema, garantendo un’esperienza di lavoro stabile e sicura.

Detto questo, installare Office 2024 su Windows 11 offre ulteriori vantaggi: la piattaforma più recente è stata progettata per garantire prestazioni migliorate, con tempi di avvio più rapidi e una gestione ottimizzata delle risorse. Inoltre, Windows 11 introduce nuove funzionalità legate alla produttività, come un’integrazione più fluida con i servizi cloud e un’interfaccia grafica rinnovata, che rende l’utilizzo di Office 2024 ancora più intuitivo e piacevole.

Installare Office 2024 Pro su Mac

Office 2024 Professional è disponibile anche per macOS, offrendo agli utenti Mac un’esperienza completa e ottimizzata per i loro dispositivi. Per installarlo, dopo aver acquistato la licenza e scaricato il file di installazione dal proprio account Microsoft, è sufficiente eseguire il pacchetto e seguire le istruzioni guidate.

Office 2024 richiede macOS 11 Big Sur o versioni successive, ed è compatibile sia con i chip Intel che con i più recenti Apple Silicon (M1 e M2), garantendo prestazioni fluide su tutte le piattaforme. Gli utenti possono così godere della potenza e delle funzionalità avanzate di Office, integrate perfettamente nell’ecosistema macOS, senza compromessi in termini di velocità o affidabilità.

Attivare Office 2024 con Product Key su PC e Mac

Per attivare Office 2024 con un Product Key su PC e Mac, è necessario seguire alcuni semplici passaggi. Prima di procedere con l’installazione, occorre associare il Product Key al proprio account Microsoft. Questo passaggio preliminare avviene accedendo al sito https://office.com/setup, dove potrete inserire il codice di 25 caratteri ricevuto al momento dell’acquisto.

Se non possedete ancora un account Microsoft, dovrete crearne uno o accedere con un account esistente. Una volta riscattato il Product Key, potrete scaricare Office 2024 Professional direttamente dalla sezione “Servizi e abbonamenti” del vostro account.

Dopo il download, avviate il file di installazione e seguite le istruzioni a schermo. Al termine dell’installazione, aprite una delle applicazioni della suite, come Word o Excel, e accedete nuovamente con il vostro account Microsoft per completare l’attivazione. Una volta completato questo passaggio, Office 2024 sarà pronto per l’uso su tutti i dispositivi associati al vostro account.

Esiste, però, una licenza alternativa di Office 2024, che prevede l’installazione del software e l’inserimento del Product Key durante il primo avvio di una delle app. È consigliabile verificare il tipo di licenza acquistata presso il venditore, in modo da conoscere esattamente la procedura di attivazione da seguire.

Che cos’è la versione Microsoft Office 2024 LTSC

Office 2024 LTSC (Long Term Servicing Channel) è la versione più recente della suite di produttività di Microsoft, progettata per ambienti aziendali e governativi che necessitano di stabilità e supporto a lungo termine. Questa edizione offre applicazioni come Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote e Access (solo per Windows), con funzionalità aggiornate rispetto alle versioni precedenti.

A differenza delle soluzioni basate su abbonamento come Microsoft 365, Office LTSC 2024 non riceve aggiornamenti di funzionalità dopo il rilascio, ma beneficia di cinque anni di supporto mainstream, garantendo aggiornamenti di sicurezza e stabilità. È ideale per organizzazioni che operano in ambienti connessi o disconnessi, dove è fondamentale mantenere una configurazione software costante nel tempo.

Meglio acquistare Office 2021 Professional o un Product Key di Office 2024 Professional?

Stabilire se sia meglio acquistare Office 2021 Professional o Office 2024 Professional dipende molto dalle esigenze specifiche di ogni utente. Non esiste una risposta univoca: la scelta deve essere fatta in base ai requisiti tecnici e alle necessità operative.

Office 2021 Professional rappresenta una scelta solida per chi cerca una suite stabile e affidabile, già ampiamente testata e priva di requisiti hardware elevati. È ideale per chi dispone di un hardware non di ultima generazione o per coloro che non necessitano delle funzionalità più recenti. I suoi aggiornamenti di sicurezza continueranno ad essere garantiti per diversi anni, il che lo rende una soluzione sicura anche nel medio termine. Se il vostro sistema non è molto performante è consigliabile acquistare una licenza Office 2021 a vita.

Office 2024 Professional, d’altra parte, introduce nuove funzionalità e miglioramenti, soprattutto in termini di prestazioni e sicurezza. Chi possiede un dispositivo più moderno, con specifiche tecniche aggiornate, troverà in questa versione un’esperienza ottimizzata, grazie a una maggiore velocità e integrazione con i più recenti sistemi operativi come Windows 11 e macOS. In particolare, l’integrazione migliorata tra le app e le funzionalità di collaborazione in tempo reale sono tra i vantaggi principali per chi lavora in team. Se soddisfate i requisiti di sistema, Office 2024 è senza dubbio la scelta migliore per garantirvi un prodotto longevo e al passo con i tempi.

Licenza a vita Office 2024 o abbonamento Microsoft 365?

Anche in questo caso, la scelta tra una licenza a vita di Office 2024 e un abbonamento a Microsoft 365 dipende dalle priorità personali e dalle modalità di utilizzo del software, ma va considerato anche l’aspetto economico nel medio e lungo termine.

Optare per la licenza a vita di Office 2024 significa pagare una sola volta per l’accesso illimitato alla suite, senza doversi preoccupare di costi ricorrenti. Questa opzione è particolarmente adatta per chi preferisce avere un software stabile, con aggiornamenti di sicurezza garantiti, ma senza la necessità di ricevere nuove funzionalità. È una soluzione ideale per chi ha esigenze costanti e predilige la prevedibilità dei costi. A fronte di questo, però, non si avrà accesso alle innovazioni e ai miglioramenti futuri che Microsoft rilascia periodicamente. Inoltre, come abbiamo visto, è possibile acquistare Office a prezzo scontato, un ulteriore elemento da tenere in considerazione.

L’abbonamento a Microsoft 365, invece, offre una flessibilità maggiore, con aggiornamenti continui e l’inclusione di servizi cloud come OneDrive, oltre alla possibilità di utilizzarlo su più dispositivi. Questa formula garantisce sempre l’accesso alle ultime funzionalità, il che lo rende particolarmente vantaggioso per chi lavora in ambienti dinamici e ha bisogno di strumenti di collaborazione all’avanguardia. Tuttavia, l’abbonamento ha un costo annuale o mensile che, nel lungo periodo, può risultare significativamente più elevato rispetto a una licenza a vita. Se proiettate i costi su più anni, acquistare Microsoft 365 tende a essere più dispendioso, pur offrendo una suite aggiornata e servizi aggiuntivi.