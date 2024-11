App Android Windows 11: come installarle e utilizzarle

Come abbiamo messo in evidenza in tanti nostri articoli, Windows 11 integra la possibilità di installare ed eseguire “nativamente” le app Android. L’aggettivo “nativo” va un po’ preso con le dovute cautele: Windows 11 supporta un componente software chiamato Windows Subsystem for Android (WSA, traducibile in italiano come Sottosistema Windows per Android) che come WSL, che permette di eseguire Linux in Windows, si appoggia alla virtualizzazione di Microsoft Hyper-V.

È la virtualizzazione a essere “nativa” nel senso che le applicazioni Android sono eseguite, proprio grazie ad Hyper-V e WSA, direttamente sull’hardware del sistema ospitante (host).

La brutta notizia è che Microsoft ha deciso di ritirare WSA da Windows 11 a partire dal 5 marzo 2025. La decisione ha impressionato davvero negativamente, anche perché WSA è una caratteristica apprezzata e utilizzata da milioni di utenti in tutto il mondo.

Di punto in bianco è diventato difficile trovare l’Amazon Appstore, applicazione che costituisce un po’ il “lasciapassare” per il caricamento in Windows 11 di WSA e delle app Android. Questo perché è venuto meno l’accordo commerciale stipulato tra Microsoft e Amazon.

In questo articolo spieghiamo come ancora oggi sia possibile caricare WSA in Windows 11, anche quando installato da zero, per avviare tutte le app Android di proprio interesse. Anche a partire dai pacchetti APK. Quindi senza più passare per l’Amazon Appstore.

App Android Windows 11: il modo più veloce per installare WSA

Prima di procedere è importante verificare di disporre di un sistema con almeno 8 GB di memoria RAM, un’unità SSD e almeno un processore Intel Core i3 di ottava generazione o un AMD Ryzen 3000. Il modo migliore per eseguire app Android in Windows 11 consiste nell’applicare alcuni semplici passaggi.

In prima battuta, si deve premere Windows+R quindi digitare optionalfeatures . Nella finestra Funzionalità di Windows si devono spuntare le seguenti caselle:

Hyper-V

Piattaforma Windows hypervisor

Virtual Machine Platform

Dopo la pressione del pulsante OK, si deve acconsentire al riavvio di Windows 11.

Installazione di WSA con Winget

Al rientro in Windows, è necessario premere Windows+X quindi scegliere Terminale (Admin) per poi, come ultimo passo, digitare il comando che segue:

winget install --id 9p3395vx91nr

Dopo aver accettato i vari termini di utilizzo premendo Y quindi Invio, WSA sarà automaticamente installato e apparirà nel menu Start di Windows 11 (presenza della voce Sottosistema Windows per Android).

Configurazione del Sottosistema Windows per Android

Con un clic su Sottosistema Windows per Android, compare la finestra Sistema, utilizzabile per la configurazione del componente.

Google Play Store non è parte integrante di WSA e non può essere direttamente usato per installare le app Android in Windows 11. In un altro articolo abbiamo visto come installare Google Play Store in Windows 11.

Con un clic sulla voce File, nella schermata Sistema, si apre il file manager di WSA. Si tratta di una vera app Android che permette di interagire con il sistema operativo Android in esecuzione sulla macchina Windows 11.

Installare WSA PacMan per caricare sul sistema app Android non presenti nell’Amazon Appstore

Consigliamo di scaricare il software gratuito WSA PacMan (abbreviazione di WSA Package Manager) da GitHub cliccando sul file WSA-pacman-vX.X.X-installer.exe per installare manualmente le app Android.

Dopo aver eseguito l’installazione di WSA Pacman, si possono associare al programma le estensioni .apk e .xapk .

Nella finestra Sistema delle impostazioni di WSA, è necessario cliccare su Impostazioni avanzate nella colonna di sinistra quindi attivare l’opzione Modalità sviluppatore.

A questo punto si può digitare WSA Pacman nella casella di ricerca per avviare l’applicazione. Alla comparsa di Consentire il debug di ADB, si deve spuntare la casella Consenti sempre da questo computer e premere Consenti. L’applicazione WSA Pacman mostra il messaggio Connesso, Connesso correttamente a WSA, applicazione pronta.

Scaricare altre app Android ed eseguirle in Windows 11

Scaricando ad esempio con APKMirror le app Android più utili, è possibile eseguirle in Windows 11. Per avviarne l’installazione con WSA PacMan basta fare clic sul corrispondente file .apk o .xapk .

Cliccando su Gestione Applicazioni in WSA PacMan si possono gestire le app Android installate in Windows 11 mentre con Gestione impostazioni si possono regolare alcune delle più note impostazioni dell’ambiente virtuale Android. WSA al momento esegue Android 11.

Al fine di ridurre il carico di lavoro e diminuire le risorse macchina occupate, per impostazione predefinita WSA è automaticamente disattivato da Windows 11 quando non ci sono applicazioni Android in esecuzione. È comunque possibile modificare questa preferenza agendo sulle impostazioni di WSA (finestra Sistema).

In un altro articolo abbiamo pubblicato un confronto tra WSA e BlueStacks descrivendo tutte le principali differenze.

Configurare il Sottosistema Windows per Android (WSA)

Alcune impostazioni del Sottosistema Windows per Android non possono essere ignorate e dovrebbero essere regolate subito dopo l’attivazione della piattaforma in Windows 11.

Come abbiamo visto in precedenza, digitando Android nella casella di ricerca di Windows 11 quindi facendo clic sulla voce Sottosistema Windows per Android, è innanzi tutto opportuno verificare che nella sezione Sistema sia attiva l’opzione Blocca l’installazione di app dannose. In questo modo Microsoft Defender verificherà sempre il contenuto di ogni pacchetto d’installazione Android segnalando la presenza di eventuali elementi sospetti o potenzialmente pericolosi.

Con un clic su Impostazioni avanzate quindi su Memoria e prestazioni, è possibile definire il quantitativo di memoria RAM da assegnare al Sottosistema Windows per Android e alle relative app (menu a tendina Allocazione memoria). Si può stabilire, inoltre, se WSA debba restare sempre in esecuzione o, viceversa, se debba essere eseguito solo quando espressamente richiesto dall’utente.

Nel primo caso, ovviamente, le app Android restano costantemente in esecuzione.

L’impostazione Grafica preferita è utile sui sistemi che sono dotati di una GPU integrata e di una scheda video dedicata: agendo sul corrispondente menu a tendina, si può specificare quale utilizzare.

Aprendo la sottosezione Funzionalità sperimentali, WSA permette alle app Android di accedere al contenuto delle cartelle di sistema come Documenti e Immagini. Per procedere in tal senso, basta attivare l’opzione Condividi cartelle utente.

Una volta completato questo passaggio, le cartelle di sistema di Windows 11 appariranno all’interno della directory Windows nella sdcard virtuale accessibile dalle app Android installate.

Infine, l’opzione Reti avanzate è utile per fare in modo che le applicazioni Android eseguite con WSA siano in grado di connettersi ai dispositivi collegati in rete locale.

Insomma, per il momento WSA vive!