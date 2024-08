Box esterni e adattatori USB per SSD M.2: si possono anche clonare i dati senza PC

Gli SSD sono un punto di riferimento indiscutibile per la memorizzazione dei dati sia in ambito business che a livello domestico. I vantaggi in termini di prestazioni rispetto agli hard disk magnetomeccanici sono davvero importanti. Basti pensare che un disco fisso tradizionale non supera i 150-250 MB/s in fase di trasferimento dati mentre gli SSD SATA si spingono fino a 600 MB/s, valore massimo offerto dall’interfaccia. Utilizzando la moderna interfaccia PCIe 5.0 e il protocollo NVMe si potranno toccare addirittura i 14.000 MB/s con le unità più moderne.

Grazie all’evoluzione delle specifiche USB, le unità a stato solido sono diventate anche uno strumento eccellente per allestire unità di memorizzazione dati esterne. Techly mette a disposizione una serie di strumenti che consentono di trasferire dati in modo rapido da e verso unità rimovibili basate sull’utilizzo di SSD.

Box Esterno I-CASE USB31C-NVME2: per collegare al PC unità SSD NVMe e SATA M.2

Il box esterno I-CASE USB31C-NVME2 è progettato per gli SSD NVMe e SATA M.2, offrendo una soluzione pratica e potente per l’archiviazione esterna. L’interfaccia USB 3.2 Gen2 assicura una velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps, caratteristica cruciale per chi lavora con file di grandi dimensioni e ha quindi la necessità di ridurre al minimo i tempi di attesa.

La compatibilità con i formati M.2 2230, 2242, 2260 e 2280 garantisce una vasta gamma di opzioni per l’utente. Il design compatto e la facilità di installazione rendono questo dispositivo adatto a professionisti e utenti domestici che necessitano di una soluzione di archiviazione mobile senza compromessi.

Questo box esterno Techly è realizzato con materiali di alta qualità, con un design compatto che aiuta a tenere sempre con sé i propri dati. È un po’ come avere in tasca o in borsa una chiavetta USB molto più veloce, affidabile ed eccezionalmente più capiente.

Non sono richiesti strumenti per l’installazione dell’unità SSD NVMe o SATA M.2: basta far scorrere l’involucro protettivo sull’apposita slitta quindi inserire il supporto di memorizzazione.

Per usare il box esterno, basta collegarlo al PC tramite il cavo USB-C incluso: l’unità SSD sarà immediatamente riconosciuta e pronta per essere adoperata.

Nelle specifiche, oltre alla compatibilità con le unità SSD NVMe, si parla di supporto per i prodotti SATA NGFF (Next Generation Form Factor), un altro nome per il formato M.2. Rispetto agli SSD NVMe (che usano l’interfaccia PCIe), i dispositivi SATA NGFF sono più lenti, ma comunque molto utilizzati grazie alla loro compatibilità e facilità d’uso. Punto di forza del box esterno I-CASE USB31C-NVME2 è il suo supporto universale.

Box Esterno I-CASE NVME2-CLONE: due slot e clonazione diretta

Il box esterno I-CASE NVME2-CLONE rappresenta una scelta eccellente per chi cerca più di un semplice dispositivo di archiviazione. Oltre a ospitare due SSD M.2, l’innovativo prodotto Techly offre funzionalità di duplicazione offline. Chi sceglie il dispositivo I-CASE NVME2-CLONE può clonare un SSD senza l’ausilio del computer, caratteristica molto apprezzata negli ambienti professionali.

Il vantaggio principale, quindi, è che senza utilizzare un PC e ricorrere a software specializzati (programmi di disk imaging e clonazione) si può ottenere molto rapidamente una copia speculare del contenuto di qualunque unità SSD. La presenza di indicatori LED permette di monitorare lo stato delle operazioni in corso. In particolare, nel caso della procedura di clonazione, i LED forniscono un’indicazione sull’avanzamento della stessa (da 25% a 100%).

La presenza dei due slot per SSD M.2 fa sì che il sistema operativo riconosca contemporaneamente le due unità di memorizzazione e permetta quindi operazioni di lettura e scrittura simultanee.

L’interfaccia USB 3.2 Gen 2×2 assicura prestazioni ulteriormente migliorate, con una velocità di trasferimento fino a 20 Gbps. Il box supporta SSD M.2 PCle NVMe/AHCI M-Key e B&M-Key nei formati 2230, 2242, 2260 e 2280.

La scocca in lega di alluminio è studiata per massimizzare la dissipazione del calore. Diversamente rispetto al modello precedente, inoltre, la presenza di un alimentatore 5V/3A dedicato consente di sostenere la gestione simultanea di due unità per lo storage dei dati.

Nel caso in cui il box esterno non dovesse rilevare alcun trasferimento dati in corso per 3 minuti consecutivi, l’unità di pone automaticamente in uno stato di sospensione. In questo modo, il consumo energetico è ridotto ai minimi termini e il supporto di memorizzazione non è sottoposto a uno stress aggiuntivo.

Adattatore IADAP USB32-SATASSD: collegare qualunque SSD M.2 al PC

La soluzione intramontabile per collegare qualunque unità di memorizzazione con il PC in uso consiste nel ricorrere a un adattatore. Il dispositivo IADAP USB32-SATASSD di Techly consente di connettere al sistema, in modo rapido ed efficace, un SSD M.2 NVMe o SATA.

L’adattatore si collega al PC tramite cavo USB-C: basta inserire nell’apposito alloggiamento un SSD M.2 per vederlo immediatamente riconosciuto da parte del sistema operativo.

Si tratta dell’approccio migliore per attivare temporaneamente l’accesso al contenuto di un’unità SSD, che di norma è installata all’interno di un PC desktop o notebook. Grazie all’adattatore si può trasferire il sistema operativo su SSD o creare una copia di backup di un supporto di memorizzazione installato nel computer.

L’alimentazione è fornita attraverso la porta USB del computer: non è quindi necessario ricorrere ad alcuna soluzione esterna.

Quali sono le principali differenze tra adattatori e box esterni

Abbiamo visto che adattatori e box esterni per SSD servono per collegare unità di memorizzazione a stato solido attraverso una porta USB, ma differiscono significativamente in termini di funzionalità e utilizzo.

In definitiva, gli adattatori sono strumenti semplici e compatti che offrono un modo rapido e temporaneo per accedere ai dati di un SSD interno. Sono ideali per trasferimenti occasionali o per l’espansione momentanea dello spazio di archiviazione, ma offrono una protezione limitata per l’unità SSD e non hanno caratteristiche avanzate.

I box esterni, invece, trasformano un SSD interno in un’unità portatile e protetta, destinata a un uso esteso nel tempo. Sono contraddistinti da una custodia robusta che protegge l’SSD da urti e polvere, rendendoli più adatti a chi necessita di un’unità di archiviazione esterna permanente.

La clonazione offline offerta dal box I-CASE NVME2-CLONE è una caratteristica davvero apprezzabile perché aiuta a snellire il lavoro di professionisti, team tecnico e utenti avanzati con un investimento economico contenuto.

Techly si distingue per la capacità di combinare prestazioni avanzate e facilità d’uso nei suoi prodotti per SSD. Che si tratti di un professionista che cerca un dispositivo di clonazione avanzato o di un utente domestico che desidera espandere lo spazio di archiviazione, la gamma di soluzioni offerte soddisfa ogni necessità, garantendo velocità, efficienza e affidabilità.