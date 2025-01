CasaOS: cos'è ed è davvero utile per imparare Docker?

Immaginate di avere a disposizione un software che facili l’installazione e il successivo utilizzo di un ampio ventaglio di soluzioni open source per la gestione dei propri dati. CasaOS è proprio questo: un’applicazione evoluta che consegna nelle mani degli utenti uno strumento per caricare sul sistema tante applicazioni disponibili sotto forma di container Docker.

Rispetto ad altre soluzioni, l’obiettivo di CasaOS è quello di rendere molto meno ripida la curva di apprendimento: Docker è in funzione “dietro le quinte” ma gli utenti nemmeno si accorgono del suo utilizzo, a meno di non cliccare su Installazione personalizzata e chiamare eventualmente in causa il terminale.

Le applicazioni che CasaOS permette di installare

Proprio con il preciso obiettivo di semplificare l’installazione delle applicazioni, CasaOS integra un App Store con una buona selezione di software utili in molteplici ambiti. Ne citiamo alcuni, suddividendoli per categoria:

Media e Intrattenimento

Jellyfin, Plex, Emby : Soluzioni avanzate per lo streaming multimediale, consentono di gestire e visualizzare film, serie TV e musica da qualsiasi dispositivo.

: Soluzioni avanzate per lo streaming multimediale, consentono di gestire e visualizzare film, serie TV e musica da qualsiasi dispositivo. Radarr : Gestione automatica dei film con funzionalità di download e organizzazione.

: Gestione automatica dei film con funzionalità di download e organizzazione. Sonarr : Simile a Radarr ma dedicato alle serie TV, con supporto per Usenet e BitTorrent.

: Simile a Radarr ma dedicato alle serie TV, con supporto per Usenet e BitTorrent. Navidrome : Server di streaming musicale leggero e personalizzabile.

: Server di streaming musicale leggero e personalizzabile. Swing Music : Una piattaforma elegante per lo streaming musicale, con funzionalità simili a Spotify ma basata sulle raccolte personali.

: Una piattaforma elegante per lo streaming musicale, con funzionalità simili a Spotify ma basata sulle raccolte personali. Calibre-web: Strumento per esplorare, leggere e scaricare eBook memorizzati nel database Calibre.

Cloud e Sincronizzazione

Nextcloud : La famosissima e apprezzata piattaforma per la produttività e la collaborazione che permette la sincronizzazione dei file e la gestione di documenti, calendari e contatti.

: La famosissima e apprezzata piattaforma per la produttività e la collaborazione che permette la sincronizzazione dei file e la gestione di documenti, calendari e contatti. Syncthing : Strumento per la sincronizzazione decentralizzata dei file, perfetto per backup sicuri senza dipendere da servizi cloud commerciali.

: Strumento per la sincronizzazione decentralizzata dei file, perfetto per backup sicuri senza dipendere da servizi cloud commerciali. FileBrowser : Applicazione per gestire file direttamente dal browser, con funzionalità di caricamento, modifica e condivisione.

: Applicazione per gestire file direttamente dal browser, con funzionalità di caricamento, modifica e condivisione. Duplicati : Per eseguire backup crittografati in cloud in modo semplice e sicuro.

: Per eseguire backup crittografati in cloud in modo semplice e sicuro. Alist e Alist-Sync: Utili per gestire e sincronizzare archivi cloud multipli.

Automazione domestica

Home Assistant : La soluzione più completa per automatizzare dispositivi e processi domestici.

: La soluzione più completa per automatizzare dispositivi e processi domestici. ESPHome : Ideale per creare e gestire dispositivi IoT connessi alla casa intelligente.

: Ideale per creare e gestire dispositivi IoT connessi alla casa intelligente. OpenHAB: Alternativa potente per l’automazione domestica avanzata e personalizzabile.

Strumenti per sviluppatori

Portainer : Interfaccia intuitiva per gestire container Docker e semplificare le operazioni DevOps.

: Interfaccia intuitiva per gestire container Docker e semplificare le operazioni DevOps. Anaconda3 : Ambiente ideale per progetti di machine learning e analisi dati, con supporto per Jupyter Lab.

: Ambiente ideale per progetti di machine learning e analisi dati, con supporto per Jupyter Lab. Label Studio : Strumento per etichettare dati per progetti di intelligenza artificiale.

: Strumento per etichettare dati per progetti di intelligenza artificiale. MariaDB e PostgreSQL : Database relazionali avanzati per applicazioni aziendali e progetti personali.

e : Database relazionali avanzati per applicazioni aziendali e progetti personali. Grafana: Visualizzazione di dati e monitoraggio avanzato di metriche e log.

Comunicazione e Social

Chatbot UI e ChatGPT Next Web : Interfacce open source per interagire con i modelli di intelligenza artificiale generativa.

e : Interfacce open source per interagire con i modelli di intelligenza artificiale generativa. VoceChat : Piattaforma di messaggistica privata ospitata sul proprio server.

: Piattaforma di messaggistica privata ospitata sul proprio server. Databag: Messenger decentralizzato per comunicazioni sicure e private.

Downloader e Gestione file

qBittorrent , Transmission e Deluge : Client BitTorrent leggeri e completi, ideali per scaricare file in modo efficiente.

, e : Client BitTorrent leggeri e completi, ideali per scaricare file in modo efficiente. JDownloader2 : Strumento completo per gestire download da più fonti.

: Strumento completo per gestire download da più fonti. Bazarr: Gestione automatica di sottotitoli per Sonarr e Radarr.

Utility e Monitoraggio

Netdata : Monitoraggio in tempo reale delle prestazioni del sistema con grafici dettagliati.

: Monitoraggio in tempo reale delle prestazioni del sistema con grafici dettagliati. Uptime Kuma : Strumento bello e facile da usare per monitorare l’uptime dei servizi.

: Strumento bello e facile da usare per monitorare l’uptime dei servizi. Glances : Un’utilità multipiattaforma per monitorare le risorse di sistema.

: Un’utilità multipiattaforma per monitorare le risorse di sistema. Virtual Machine Manager: Gestione di macchine virtuali tramite un’interfaccia intuitiva basata su web.

Applicazioni specializzate

PhotoPrism : Strumento per organizzare e condividere collezioni fotografiche, svincolandosi dalle soluzioni cloud.

: Strumento per organizzare e condividere collezioni fotografiche, svincolandosi dalle soluzioni cloud. Stable Diffusion : Modello AI avanzato per generare immagini a partire da descrizioni testuali.

: Modello AI avanzato per generare immagini a partire da descrizioni testuali. Motioneye: Piattaforma per gestire flussi video da telecamere di sorveglianza.

Ciascuno di questi software è installato ed eseguito utilizzando un container Docker, ossia un ambiente isolato contenente tutto il necessario per eseguire l’applicazione: ad esempio librerie, dipendenze e configurazioni.

Cloud personale? CasaOS è più un modo semplificato per installare e usare le applicazioni containerizzate

CasaOS è spesso presentato come uno strumento in grado di abilitare il cloud personale svincolandosi dai fornitori di terze parti. In realtà, come abbiamo anticipato anche nell’introduzione, CasaOS è piuttosto un software che semplifica l’utilizzo delle applicazioni veicolate attraverso container Docker. Tra queste, come appare chiaramente esaminando il contenuto dell’elenco presentato in precedenza, ci sono applicazioni che permettono di gestire i propri dati facendo affidamento alla propria infrastruttura locale, senza più ricorrere a strumenti esterni.

La presenza di una soluzione di storage integrata e di un file manager intelligente, facilita l’archiviazione dei propri dati, la ricerca delle informazioni e la condivisione in locale così come attraverso la rete Internet.

Caricando soluzioni come NextCloud, PhotoPrism o lo stesso Immich, alternativa aperta a Google Foto, si hanno a disposizione strumenti per la gestione dei documenti, foto e video. Anche a distanza. Di fatto ricalcando le funzionalità di suite come Google Workspace o Microsoft 365 ma tenendo tutto su un proprio server locale.

A parte l’ottimo Duplicati, che permette di creare backup su unità locali, esterne, server FTP, WebDAV o servizi cloud come Google Drive, Dropbox, Amazon S3 e molti altri, CasaOS non integra caratteristiche utili per creare una copia dei dati degli utenti, delle varie applicazioni installate, del software stesso e del sistema operativo (comprese configurazioni e stato del sistema nel suo complesso).

Gli utenti che fossero davvero interessati a usare stabilmente CasaOS, dovrebbero quindi prevedere meccanismi di backup che agiscano a più basso livello, quindi sia in hardware (RAID) che lato software creando immagini (snapshot) dello stato del dispositivo su altri locazioni.

Dove è possibile installare CasaOS

CasaOS non è quindi una distribuzione Linux, bensì una soluzione software che può essere installata in via ufficiale su Debian, Ubuntu e Raspberry Pi OS. Grazie al supporto della comunità, l’applicazione può essere caricata anche su altre distribuzioni: l’elenco completo è disponibile su GitHub.

Per installare CasaOS non è quindi necessario cambiare la distribuzione Linux in uso: è sufficiente impartire un comando nella finestra del terminale. Se si utilizzasse un NAS o un altro dispositivo compatto basato su Debian o derivate, potrebbe essere possibile caricare CasaOS ed evitare di lasciare sempre acceso un computer o un server di tipo tradizionale.

Lo script di installazione è richiamabile utilizzando wget o curl da riga di comando, come spiegato nelle istruzioni ufficiali. Le attività eseguite in automatico sono contenute in questo file. Gli interventi applicati dallo script sono i seguenti:

Verifica requisiti di sistema : Controlla l’architettura hardware, la distribuzione Linux, la memoria fisica (minimo 400 MB) e lo spazio libero su disco (minimo 5 GB).

: Controlla l’architettura hardware, la distribuzione Linux, la memoria fisica (minimo 400 MB) e lo spazio libero su disco (minimo 5 GB). Gestione delle dipendenze : Installa e verifica che tutte le dipendenze richieste siano presenti (ad esempio, wget, curl, docker, ecc.).

: Installa e verifica che tutte le dipendenze richieste siano presenti (ad esempio, wget, curl, docker, ecc.). Installazione di Docker : Installa Docker, se non è già presente, e verifica che sia in esecuzione con una versione minima.

: Installa Docker, se non è già presente, e verifica che sia in esecuzione con una versione minima. Download dei componenti di CasaOS: Scarica i pacchetti necessari da GitHub o da server alternativi.

di CasaOS: Scarica i pacchetti necessari da GitHub o da server alternativi. Configurazione e avvio dei servizi: Configura componenti aggiuntivi (es. udev), installa CasaOS e avvia i suoi servizi principali.

dei servizi: Configura componenti aggiuntivi (es. udev), installa CasaOS e avvia i suoi servizi principali. Pulizia dei file temporanei: Elimina i file temporanei creati durante l’installazione.

temporanei: Elimina i file temporanei creati durante l’installazione. Banner di benvenuto: Mostra un messaggio con l’indirizzo IP per accedere all’interfaccia Web di CasaOS.

Installazione personalizzata delle applicazioni Docker

Le immagini Docker sono file di sistema immutabili che rappresentano l’ambiente e il software necessario. Funzionano come un “modello” per creare container.

I container, a loro volta, sono istanze eseguibili delle immagini Docker: ogni container è isolato e indipendente. Un Dockerfile è invece un file di testo contenente le istruzioni per creare un’immagine Docker.

Ecco, cliccando su App Store quindi su Installazione personalizzata, CasaOS consente – con un minimo sforzo per chi già conosce i rudimenti di Docker – di caricare un’immagine e generare il corrispondente container.

Basta fare riferimento al Docker Hub, specificare l’immagine da caricare nel campo Docker Image quindi specificare le porte di riferimento. Ad esempio è richiesto di mappare correttamente le porte locali e quelle del container. Ciò che si fa di norma utilizzando il comando docker run -d -p nella finestra del terminale.

Pro e contro di CasaOS

In definitiva, CasaOS è una soluzione interessante per chi cerca un sistema semplice e intuitivo per gestire applicazioni e contenitori Docker su un server domestico. I suoi principali vantaggi risiedono nella facilità d’uso e nella configurazione rapida, che lo rendono perfetto per utenti non esperti e per chi desidera una piattaforma “plug-and-play“.

Molti utenti apprezzano la possibilità di avviare applicazioni con pochi clic, senza dover entrare nei dettagli della configurazione manuale, come nel caso di Docker o Linux. Questo aspetto lo rende ideale per scenari di utilizzo privato, come server multimediali o NAS, in cui l’obiettivo è ottenere funzionalità senza troppe complicazioni.

Tuttavia, CasaOS presenta anche alcune limitazioni. La sua semplicità potrebbe diventare un freno allorquando si desiderasse estendere o personalizzare ulteriormente il sistema.

Per esempio, la mancanza di funzionalità avanzate come il supporto HTTPS integrato (si può aggiungerlo ma non è cosa immediata…) o un sistema di backup integrato possono creare problemi sul lungo termine. Inoltre, l’architettura di CasaOS, che si basa interamente su Docker, potrebbe risultare limitante per chi desidera maggiore flessibilità e controllo, come nel caso di utenti più esperti che potrebbero preferire un sistema operativo come Ubuntu o Debian con Docker gestito manualmente.

Nonostante ciò, CasaOS è una scelta solida per chi cerca una soluzione semplice per applicazioni specifiche, ma potrebbe non essere sufficiente per chi desidera un controllo completo o una scalabilità maggiore.