Classic Shell Windows 11: è ancora possibile cambiare l'interfaccia

Chi utilizza Windows da una vita conosce certamente Classic Shell, un’applicazione open source che permetteva agli utenti di personalizzare l’interfaccia del sistema operativo, in particolare il menu Start. Divenne molto popolare dopo l’uscita di Windows 8, che eliminò il tradizionale menu Start. Classic Shell permetteva di ripristinare il vecchio menu Start, simile a quello di Windows 7, con opzioni di personalizzazione avanzate. La buona notizia è che Classic Shell per Windows 11 vive ancora oggi, per chi proprio non sopporta il menu Start del più recente sistema operativo Microsoft.

Lo sviluppatore originale di Classic Shell, Ivo Beltchev, ne ha tuttavia abbandonato lo sviluppo nel 2017. Il codice originale Classic Shell, condiviso su GitHub, è stato da allora ripreso da un nuovo team e rinominato in Open Shell nel 2018.

Classic Shell per Windows 11 risorge con Open Shell

Esiste ormai da anni ma Open Shell, applicazione open source che ha raccolto l’eredità di Classic Shell, funziona perfettamente anche con Windows 11.

Date un’occhiata all’immagine pubblicata di seguito: il menu Start “vecchio stampo” che vedete è applicato su un sistema Windows 11 24H2. La barra delle applicazioni è invece quella di Windows 11. L’unica accortezza è l’abilitazione dell’allineamento a sinistra delle icone: basta digitare Barra delle applicazioni nella casella di ricerca, selezionare Comportamenti della barra delle applicazioni e infine A sinistra in corrispondenza di Allineamento barra delle applicazioni.

La scheda Start Menu Style di Open Shell consente di selezionare tra tre tipologie di menu Start basilari che guardano al passato e soddisfano le necessità sia di chi è nostalgico sia di colore che preferiscono un’interfaccia essenziale senza fronzoli.

Con un clic su Skin si possono regolare anche una serie di impostazioni aggiuntive, con la possibilità ad esempio di selezionare quali elementi devono comparire nel menu Start del sistema operativo.

Anche la funzionalità di ricerca di Windows 11 integrata in Open Shell funziona, a parere di molti, decisamente meglio rispetto a quella proposta di default da Microsoft. Guarda l’immagine riprodotta di seguito: i risultati della ricerca appaiono in modo chiaro, suddivisi per tipologia (ad esempio programmi, impostazioni, pannello di controllo, file e cartelle,…).

StartAllBack, ottimo ma con riserva

Un altro “pezzo da novanta” quando si parla di personalizzazione dell’interfaccia di Windows 11 è StartAllBack. L’applicazione può essere installata facendo riferimento al sito ufficiale del progetto oppure aprendo una finestra del terminale e digitando quanto segue:

winget install StartIsBack.StartAllBack --scope machine

StartAllBack è eccellente perché permette di personalizzare automaticamente non solo il menu Star ma anche il layout della barra delle applicazioni di Windows 11 e, in generale, dell’interfaccia del sistema operativo nel suo complesso.

L’applicazione permette di selezionare subito il tema da applicare: il primo, Autentico Windows 11, è una rivisitazione della soluzione grafica impostata da Microsoft che però permette di rendere l’interfaccia più reattiva e “asciutta”, rimuovendo l’aspetto confusionario che secondo molti la contraddistingue.

C’è poi la possibilità di ripristinare una configurazione che strizza l’occhio agli utenti che per anni hanno utilizzato con soddisfazione Windows 10 e Windows 7.

Trattandosi di un’applicazione commerciale (in prova gratuita per 100 giorni dal momento dell’installazione), gli sviluppatori di StartAllBack non condividono il sorgente del programma. Questa è l’unica riserva su un programma che si rivela uno strumento eccezionale per plasmare l’interfaccia di Windows 11 e adattarla alle proprie necessità.

La soluzione alternativa (gratuita): Windhawk

L’ottima alternativa a costo zero resta Windhawk, un’applicazione open source che abbiamo presentato in altro nostri articoli e che permette di applicare patch in memoria sulla configurazione di Windows.

Nell’articolo su come modificare il menu Start di Windows 11 se non vi piace, abbiamo svelato una mod pronta per l’uso che agisce direttamente sui componenti dell’interfaccia grafica di Windows 11 riposizionandone gli elementi e creando così soluzioni completamente nuove e accattivanti.

In tutti i casi, se si volesse eliminare l’area che attiva i Widget di Windows 11 sulla barra delle applicazioni, è sufficiente aprire una finestra del terminale e digitare quanto segue:

reg add HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Dsh /v AllowNewsAndInterests /t REG_DWORD /d 0 /f

Dopo l’utilizzo di questo comando, è necessario riavviare Windows 11 per rendere effettiva la modifica applicata.