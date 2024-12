Come avere un data center privato sulla scrivania con il NAS DS1823xs+

Realtà aziendali poco inclini a trasferire dati riservati e informazioni personali sul cloud, sono alla ricerca di soluzioni abbordabili in termini di costi che offrano la possibilità di memorizzare i dati in locale, in modo centralizzato, in maniera sicura, veloce ma soprattutto scalabile. Non è più possibile permettersi di adottare soluzioni che limitano le possibilità di storage a un tetto massimo e non consentono di gestire volumi di dati in continua crescita. Il NAS Synology DiskStation DS1823xs+ è un dispositivo per l’archiviazione dei dati che consta di ben 10 vani capaci di accogliere hard disk SATA, accanto ai più performanti SSD M.2 NVMe da utilizzare ad esempio come cache.

DiskStation DS1823xs+ è un data center privato che sta sulla scrivania

Il NAS DiskStation DS1823xs+ si presenta come una potente soluzione di archiviazione per piccole e medie imprese, progettata per gestire carichi di lavoro intensi e garantire una gestione sicura dei dati. Questo dispositivo desktop, con una capacità di archiviazione che può arrivare fino a 160 TB, offre prestazioni eccezionali arrivando a trasferire i dati fino a oltre 3.100 MB/s in lettura e 2.600 MB/s in scrittura sequenziale.

Come osservato in apertura, DS1823xs+ non mette limiti alle possibilità di memorizzazione dati: al NAS possono essere infatti collegate fino a 2 unità di espansione plug-and-play Synology DX5173, per un massimo di 18 alloggiamenti per unità.

Dal punto di vista della connettività, DS1823xs+ è equipaggiato con una porta 10 GbE integrata. È utilizzabile per assicurare trasferimenti dati veloci da e verso il NAS, attraverso la rete locale e via Internet utilizzando collegamenti ultrabroadband. Alla porta 10 GbE si aggiungono ulteriori tre porte GbE: una di esse è progettata per l’Out-of-Band Management, OOB, cioè per controllare il dispositivo anche quando i normali servizi di rete non sono operativi (può anche essere utilizzata per il trasferimento dati, se necessario).

Le altre due porte GbE sono dedicate esclusivamente al trasferimento dati. Gestendo fino a 1 Gbps ciascuna, sono utili per connessioni multiple, per il bilanciamento di carico e il failover, garantendo una maggiore affidabilità della rete.

Nell’immagine i due slot capaci di accogliere altrettanti moduli SSD PCIe NVMe in formato M2.

Supporto 25 GbE e Fibre Channel

Abbiamo già detto che il NAS DS1823xs+ è progettato per essere facilmente espandibile. L’amministratore del sistema può infatti integrare ulteriori funzionalità di rete ad alte prestazioni.

Il dispositivo supporta l’aggiunta di moduli Fibre Channel, ideali per le aziende con esigenze di archiviazione massiva e per le applicazioni che richiedono accesso a dati in tempo reale. La compatibilità con schede di espansione 25 GbE, rende il NAS adatto a gestire stream di dati impegnativi, senza colli di bottiglia.

I principali campi applicativi per il NAS Synology DS1823xs+

Grazie a un processore quad-core AMD Ryzen V1780B e a una memoria ECC DDR4 da 8 GB espandibile fino a 32 GB, il NAS DS1823xs+ si adatta a numerosi scenari aziendali:

Backup centralizzato : con la gestione di un numero massimo di 300 endpoint. Adatto per la centralizzazione del backup di server, PC e macchine virtuali. È inoltre possibile configurare la creazione di copie di sicurezza sul cloud o su un altro NAS tramite Hyper Backup.

: con la gestione di un numero massimo di 300 endpoint. Adatto per la centralizzazione del backup di server, PC e macchine virtuali. È inoltre possibile configurare la creazione di copie di sicurezza sul cloud o su un altro NAS tramite Hyper Backup. Gestione della videosorveglianza : supporto fino a 75 videocamere IP, il NAS può ricoprire il ruolo di NVR (Network Video Recorder).

: supporto fino a 75 videocamere IP, il NAS può ricoprire il ruolo di (Network Video Recorder). Supporto per hypervisor e macchine virtuale : compatibile con ambienti VMware, Hyper-V e Synology VMM. Permette di eseguire macchine virtuali o container tramite Docker o Virtual Machine Manager, ottimizzando le risorse IT aziendali.

: compatibile con ambienti VMware, Hyper-V e Synology VMM. Permette di eseguire macchine virtuali o container tramite o Virtual Machine Manager, ottimizzando le risorse IT aziendali. Collaborazione aziendale : tramite la suite Synology Drive, è possibile scambiare file, cooperare in team, lavorare a più mani e in tempo reale su documenti e file di ogni genere.

: tramite la suite Synology Drive, è possibile scambiare file, cooperare in team, lavorare a più mani e in tempo reale su documenti e file di ogni genere. Condivisione file: grazie al supporto multi-protocollo (SMB, AFP, NFS), si adatta agli scenari di condivisione file in ambienti multi-OS.

Software e funzionalità avanzate

DSM (DiskStation Manager), il sistema operativo Synology preinstallato nel NAS DS1823xs+, offre un’interfaccia intuitiva e potenti strumenti per la gestione dello storage e dei servizi aziendali.

Grazie a funzionalità avanzate come Synology Drive, Active Backup Suite e Virtual Machine Manager, il NAS mette a disposizione una piattaforma completa per ottimizzare il flusso di lavoro aziendale. Inoltre, il supporto per RAID 1, 5, 6 e 10 con opzioni di riparazione e migrazione online, la crittografia hardware e il sistema di Snapshot Replication proteggono i dati aziendali da guasti hardware e minacce informatiche, garantendo la massima continuità operativa.

Sono lontani i tempi in cui un NAS era semplicemente un dispositivo per lo storage dei dati. Synology Drive è una piattaforma centralizzata per la condivisione e la sincronizzazione dei file mentre Active Backup Suite garantisce la gestione di backup completi workstation, server e macchine virtuali.

L’integrazione con Synology C2 e le altre piattaforme di storage cloud pubbliche, permettono di allestire molto facilmente efficaci soluzioni di backup ibrido.

La potenza grezza del NAS Synology permette addirittura di eseguire più macchine virtuali direttamente sul NAS, fornire applicazioni e servizi, con la possibilità di collegarsi dagli altri client della LAN o da locazioni remote.

Cloud privato e sincronizzazione tra siti

La piattaforma Synology Drive consente alle aziende di accedere ai file aziendali ovunque e da qualsiasi dispositivo, inclusi smartphone, computer desktop e browser. Questo approccio centralizzato garantisce una gestione fluida dei dati, migliorando la produttività dei team distribuiti.

Gli amministratori possono configurare autorizzazioni granulari per file e cartelle; inoltre, con la Synology Drive Admin Console si beneficia di un controllo completo sulle attività dei file, tenendo traccia di ogni modifica e condivisione.

Le cartelle condivise possono essere utilizzate come repository sicuri e facilmente accessibili attraverso protocolli standard (SMB, NFS, WebDAV e FTP).

Per aziende con sedi distribuite, la sincronizzazione dei file è cruciale. Synology Drive ShareSync sincronizza i dati tra dispositivi NAS in modalità mono o bidirezionale. Così, ogni modifica effettuata in una sede è automaticamente sincronizzata con tutte le altre, mantenendo le filiali allineate.

Con Synology Hybrid Share, le aziende possono ottimizzare l’archiviazione e migliorare la velocità di accesso ai file. La soluzione combina infatti i vantaggi del cloud con quelli della rete locale, offrendo una sincronizzazione intelligente.

Perché scegliere DS1823xs+?

Prestazioni elevate : Ideale per ambienti ad alta intensità di dati, come editing video, backup massivi e virtualizzazione.

: Ideale per ambienti ad alta intensità di dati, come editing video, backup massivi e virtualizzazione. Flessibilità : Espandibile in termini di storage e connettività di rete, il dispositivo è progettato per durare nel tempo e adattarsi a esigenze crescenti.

: Espandibile in termini di storage e connettività di rete, il dispositivo è progettato per durare nel tempo e adattarsi a esigenze crescenti. Affidabilità : Con il supporto per la memoria ECC, snapshot avanzati e RAID, i dati aziendali sono protetti da errori hardware e software.

: Con il supporto per la memoria ECC, snapshot avanzati e RAID, i dati aziendali sono protetti da errori hardware e software. Supporto di livello business: Garanzia estesa fino a 5 anni, con accesso a supporto tecnico avanzato.

Conclusioni

Progettato per scenari che vanno dalla condivisione di file al backup di grandi volumi di dati, fino alla gestione di macchine virtuali, il NAS Synology DS1823xs+ rappresenta una soluzione completa e affidabile. Con una garanzia estesa di 5 anni e supporto tecnico dedicato, Synology conferma l’impegno nel fornire un prodotto orientato alla durabilità e alla soddisfazione delle esigenze aziendali.

Con la sua combinazione tra una configurazione hardware di primo livello, software intuitivo e massima scalabilità, il NAS DS1823xs+ è una scelta eccellente per chi desidera ottimizzare la gestione dei dati aziendali, puntando sulla sicurezza, la riservatezza, la disponibilità delle informazioni oltre che sulla sovranità digitale.

In collaborazione con Synology