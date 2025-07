Come blindare Microsoft Edge: 10 Trucchi da registro di sistema che devi conoscere

Microsoft Edge è il browser strettamente integrato nel sistema operativo Windows che dispone di numerose funzionalità pensate per il grande pubblico. Tuttavia, alcune di esse risultano indesiderate o addirittura oggetto di feroci critiche da parte degli utenti. In questo articolo proponiamo 10 trucchi per configurare Edge in modo approfondito e liberarsi delle funzionalità che non ci vanno a genio.

In ambito aziendale, gli interventi possono essere applicati tramite GPO (Group Policy Objects), ad esempio da tutte quelle realtà che si appoggiano ad Active Directory oppure ad Azure AD. In alternativa, sui PC dei singoli utenti, si possono effettuare semplici modifiche sul registro di sistema. La chiave del registro di riferimento è infatti la seguente: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Edge .

Esaminiamo nel dettaglio una serie di impostazioni pensate per:

Rinforzare la sicurezza del browser.

Eliminare funzionalità consumer superflue o invasive.

Limitare la telemetria e l’integrazione con servizi cloud.

Prevenire la distrazione e migliorare la produttività.

Uniformare l’esperienza utente e ridurre il supporto IT.

In un altro articolo abbiamo spiegato come disinstallare Edge per davvero: Microsoft ad oggi non ha pubblicato un documento passo passo sull’argomento.

Blocco delle funzionalità di Edge più spiccatamente consumer

Edge include funzionalità pensate per il grande pubblico, come l’integrazione con Copilot, la gestione delle carte di credito e il supporto a programmi di fidelizzazione. In alcuni contesti, queste opzioni risultano inutili o addirittura contribuiscono a generare confusione.

Le impostazioni che seguono rimuovono elementi visivi e servizi non essenziali per un utilizzo professionale, garantendo un’interfaccia più pulita e meno incline a comportamenti non conformi.

Microsoft365CopilotChatIconEnabled = 0 Nasconde l’icona di Copilot (Microsoft 365 Chat) in Edge.

AutofillCreditCardEnabled = 0 Disabilita l’autocompletamento per le carte di credito.

EdgeShoppingAssistantEnabled = 0 Disabilita l’assistente per gli acquisti di Edge.

ShowMicrosoftRewards = 0 Nasconde i Microsoft Rewards.

PromotionalTabsEnabled = 0 Impedisce l’apertura automatica di tab promozionali dopo aggiornamenti/installazioni.

Disattivazione delle funzionalità di sincronizzazione e segnalazioni utente

Per motivi legati alla protezione dei dati, molti professionisti scelgono di disabilitare la sincronizzazione del profilo Edge con l’account Microsoft, impedendo la trasmissione di dati personali o aziendali su cloud esterni.

Le seguenti opzioni impediscono l’accesso al profilo Microsoft, disabilitano la sincronizzazione e bloccano l’invio di feedback a Microsoft.

BrowserSignin = 0 Impedisce l’accesso al browser con l’account Microsoft

SyncDisabled = 1 Disabilita la sincronizzazione dell’account Microsoft

UserFeedbackAllowed = 0 Impedisce agli utenti di inviare feedback a Microsoft

Controllo dell’interfaccia e della personalizzazione

In ambienti standardizzati è importante offrire un’interfaccia coerente e prevedibile. Le seguenti impostazioni impediscono agli utenti di modificare la pagina Nuova scheda, accedere al menu dei giochi o attivare barre laterali non autorizzate.

Gli amministratori IT possono controllare l’esperienza utente, evitando accessi accidentali a contenuti Web non autorizzati o distrazioni.

AllowGamesMenu = 0 Rimuove il menu Giochi da Edge

NewTabPageContentEnabled = 0 Disabilita contenuti sulla pagina Nuova scheda (notizie, meteo ecc.).

NewTabPageHideDefaultTopSites = 1 Nasconde i siti più visitati sulla nuova scheda

NewTabPageAllowedBackgroundTypes = 3 Limita i tipi di sfondo nella nuova scheda (es. solo colore e immagine personalizzata).

HubsSidebarEnabled = 0 Disattiva la barra laterale (hub).

ShowRecommendationsEnabled = 0 Disabilita i suggerimenti (es. app consigliate).

ShowHomeButton = 1 Mostra il pulsante “Home” sulla barra degli strumenti.

SpellcheckEnabled =0 Disattiva il correttore ortografico.

Ottimizzazione delle prestazioni e avvio

Molti utenti lamentano che Edge si avvii automaticamente o rimanga in background. Un comportamento può portare a un inutile consumo delle risorse macchina. Con le modifiche che seguono, si previene il pre-caricamento del browser e si riduce l’uso di RAM e CPU su postazioni meno performanti.

BackgroundModeEnabled = 0 Disabilita il funzionamento in background dopo la chiusura.

StartupBoostEnabled = 0 Disattiva l’avvio rapido di Edge in background.

Privacy e filtraggio delle funzionalità Web

Le seguenti impostazioni aumentano la privacy e riducono la comunicazione automatica con servizi Web Microsoft. Edge smette così di inviare query non necessarie a Microsoft e migliora il rispetto della privacy aziendale.

AlternateErrorPagesEnabled = 0 Disabilita le pagine di errore alternative (es. suggerimenti su errori 404).

SearchSuggestEnabled = 0 Disabilita i suggerimenti nella barra di ricerca.

TyposquattingCheckerEnabled = 0 Disattiva l’avviso di typo-squatting (protezione da domini simili a quelli reali).

PersonalizationReportingEnabled = 0 Disabilita la raccolta dati per la personalizzazione.

InternetExplorerIntegrationReloadInIEModeAllowed = 0 Disabilita la ricarica delle pagine in modalità IE.

Disattivazione di suggerimenti, widget e contenuti intelligenti

Alcune funzionalità “smart”, come widget e contenuti suggeriti, possono risultare inutili e generare traffico o rumore visivo. È possibile disabilitare queste funzionalità semplicemente intervenendo sulle seguenti impostazioni:

WebWidgetAllowed = 0 Disabilita il widget Web di Edge.

SpotlightExperiencesAndRecommendationsEnabled = 0

Controllo della gestione delle credenziali e del riempimento automatico

Per impedire la memorizzazione automatica di dati personali e riservati nel browser, è eventualmente possibile procedere come segue:

AutofillAddressEnabled = 0 Disabilita il riempimento automatico degli indirizzi

PasswordManagerEnabled = 0 Disabilita il gestore delle password

AutofillMembershipsEnabled = 0 Disabilita l’autocompletamento per tessere, abbonamenti, ecc.

Controllo del comportamento di Edge all’avvio

I seguenti interventi disattivano l’importazione automatica di preferenze e contenuti al primo avvio del browser Microsoft.

AutoImportAtFirstRun = 4 Impedisce l’importazione automatica dei dati da altri browser al primo avvio.

ImportOnEachLaunch = 0 Disabilita l’importazione automatica dei dati ogni volta che Edge viene avviato.

HideFirstRunExperience = 1 Nasconde l’esperienza guidata al primo avvio.

DefaultBrowserSettingEnabled = 0 Impedisce a Edge di impostarsi come browser predefinito.

Blocco della promozione di versioni Insider e MAM

Le direttive seguenti prevengono la promozione delle build Insider e l’attivazione non desiderata di Mobile Application Management.

MicrosoftEdgeInsiderPromotionEnabled = 0 Nasconde i messaggi che promuovono le versioni Insider.

MAMEnabled = 0 Disattiva la gestione tramite Microsoft Application Management.

Anche il servizio Edge Update può essere configurato per evitare la creazione automatica del collegamento al browser Microsoft sul desktop di Windows:

CreateDesktopShortcutDefault = 0 Impedisce la creazione automatica del collegamento sul desktop dopo l’installazione o aggiornamento. Questa modifica si applica nel ramo EdgeUpdate del registro di sistema, non direttamente all’interno della sottochiave Edge .

Come applicare le modifiche che alternano il comportamento di Edge

Abbiamo spiegato nell’introduzione che utilizzando i GPO, gli amministratori IT possono distribuire e applicare rapidamente le modifiche all’interno della rete aziendale. In alternativa, è possibile alterare il comportamento di Edge intervenendo sul registro di sistema.

Basta digitare cmd nella casella di ricerca del sistema operativo, scegliere Esegui come amministratore quindi usare il comando seguente:

reg add HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Edge /v AllowGamesMenu /t REG_DWORD /d 0 /f

Al posto di AllowGamesMenu va indicata la singola policy, tra quelle illustrate in precedenza, sulla quale si desidera agire. Inoltre, la cifra 0 nel comando precedente deve essere sostituita con il valore suggerito in precedenza. Esempio:

reg add HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Edge /v AutoImportAtFirstRun /t REG_DWORD /d 4 /f

Cliccando qui si può scaricare il file edge-custom.txt contenente tutte le personalizzazioni presentate nell’articolo. Rinominando il file con l’estensione .bat , si ha la possibilità di applicare rapidamente tutte le modifiche in un colpo solo.