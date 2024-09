Come fare un riavvio di emergenza in Windows 10 e 11

Quando si verifica un problema con il sistema operativo Microsoft o con le applicazioni in esecuzione, di solito si utilizza il Task Manager di Windows per identificare la causa del problema e risolvere di conseguenza. L’idea dell’inventore del Task Manager (Gestione attività, in italiano), David Plummer, era infatti quella di mettere nelle mani dei tecnici e degli utenti uno strumento pratico da usare per verificare cosa sta accadendo sul sistema Windows. Quando un’applicazione si prende tutte le risorse disponibili sul processore oppure occupa la RAM nella sua interezza, è possibile arrestare i processi corrispondenti.

Nelle situazioni più disperate, gli utenti sono soliti tenere premuto per qualche istante il pulsante di accensione del PC per forzarne lo spegnimento. C’è però un’alternativa poco nota che permette di effettuare un riavvio di emergenza di Windows 10 e 11, senza essere costretti a spegnere brutalmente il sistema in uso.

Cos’è il riavvio di emergenza in Windows 10 e 11 e come richiederlo

In caso di necessità, è possibile effettuare un riavvio di emergenza sia in Windows 10 che in Windows 11. Si tratta di utilizzare una procedura poco conosciuta che invia un segnale di arresto a tutti i programmi e i servizi in esecuzione in Windows quindi provvede a riavviare forzosamente la macchina. È un metodo più diretto per riavviare il sistema, senza curarsi della perdita di eventuali dati non salvati (presenti solamente nella memoria RAM), prescrivendo l’immediata chiusura di tutte le applicazioni in esecuzione.

Come abbiamo ricordato nell’articolo dedicato al tasto CTRL, la combinazione CTRL+ALT+CANC nelle ultime versioni di Windows fa apparire una schermata contenente varie opzioni.

Ci sono quelle per bloccare il sistema, cambiare utente, disconnettere l’utente correntemente in uso, accedere al Task Manager. Nell’angolo in basso a destra, Windows propone l’icona per la gestione della rete (WiFi o Ethernet), quella per attivare e disattivare le opzioni di accessibilità, per arrestare il sistema, riavviarlo, sospenderlo, porlo in ibernazione e così via.

Tasto CTRL di nuovo protagonista

Senza accedere al menu in basso a destra, tenete premuto il tasto CTRL quindi fate clic sull’icona con il simbolo di accensione/spegnimento (è l’ultima a destra). Così facendo, Windows 10 e Windows 11 mostrano il seguente messaggio:

Riavvio di emergenza. Fai clic su OK per riavviare immediatamente. Tutti i dati non salvati andranno persi. Scegli questa soluzione solo se non hai alternative.

Confermando con la pressione del pulsante OK, Windows si riavvia subito forzando la chiusura di tutti i programmi e i servizi in uso.