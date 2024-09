CTRL, uso del tasto e principali combinazioni

Tra i tasti più importanti e versatili presenti sulla tastiera, c’è sicuramente CTRL (abbreviazione di “control“). Si dice che CTRL è un tasto modificatore perché modifica temporaneamente la normale azione di un altro tasto, quando premuto insieme ad esso. Per il ciclo back to basics, riassumiamo le principali combinazioni che coinvolgono l’utilizzo del tasto CTRL e vediamo com’è possibile sfruttarle al meglio.

Posizione e funzione del tasto CTRL

Sulle tastiere Windows, il tasto CTRL è presente in due posizioni nella fila inferiore, a sinistra del tasto Windows e a destra del tasto Alt Gr. La sua funzione è identica in entrambe le posizioni, permettendo agli utenti di scegliere il tasto più comodo da utilizzare. Nelle tastiere Apple, invece, esiste un solo tasto “control“: molte delle sue funzioni sono esercitate attraverso la pressione del tasto Comando (Cmd).

Le combinazioni di tasti più utili

Le combinazioni di tasti che coinvolgono l’utilizzo del tasto CTRL sono fondamentali in molti programmi. Sebbene ciascuna applicazione possa utilizzare delle scorciatoie personalizzate, di seguito riassumiamo quelle più comuni, ampiamente utilizzate nella stragrande maggioranza dei casi:

Combinazione Funzione CTRL + C Copia il testo selezionato negli appunti CTRL + V Incolla il testo dagli appunti CTRL + X Taglia il testo selezionato CTRL + A Seleziona tutto il contenuto CTRL + Z Annulla l’ultima azione CTRL + P Apre la finestra di dialogo per la stampa CTRL + S Salva il file corrente CTRL + F Apre la funzione di ricerca CTRL +/- Agisce sullo zoom del documento CTRL + 0 Ripristina lo zoom al 100% CTRL + T Apre una nuova scheda nel browser CTRL + W Chiude la scheda corrente nel browser CTRL + Pag.Su/Pag.Giù Per spostarsi tra le schede aperte CTRL + MAIUSC + Pag.Su/Pag.Giù Per spostare le schede aperte nel browser CTRL + R Ricarica la pagina aperta nel browser CTRL + D Nel browser, aggiunge il sito ai preferiti CTRL + ALT + CANC Menu per bloccare il PC, cambiare utente, riavviare il sistema…

Le prime combinazioni le conoscono anche i sassi. In Windows, però, è importante ricordare che è possibile utilizzare Windows+V per accedere alla cronologia degli appunti. In altre parole, sia Windows 10 che Windows 11 non mantengono in memoria soltanto l’ultima informazioni salvata negli appunti ( CTRL+C ) ma possono conservare decine di oggetti, testo puro come immagini.

Combinazioni di tasti per interagire con Windows

La scorciatoia CTRL+ESC permette di aprire immediatamente il menu Start di Windows. Il suo effetto, tuttavia, è identico alla pressione del tasto Windows, che risulta molto più pratico da usare.

Combinazione molto più utile è invece CTRL+MAIUSC+ESC , che in qualsiasi momento e da qualunque applicazione permette di aprire il Task Manager.

Supponete di aver digitato un comando nella finestra Esegui ( Windows+R ) oppure nella casella di ricerca del sistema operativo. Per eseguire il comando con i diritti di amministratore, si può premere la combinazione di tasti CTRL+MAIUSC+INVIO .

Utilizzo del tasto con i wordprocessor

Il tasto CTRL è probabilmente uno dei modi migliori per spostarsi rapidamente all’interno di un testo. Tenendo premuto il tasto quindi spostandosi con i tasti freccia sinistra/destra, è possibile portarsi all’inizio di ciascuna parola.

Ancora, CTRL + MAIUSC + freccia destra/sinistra permette di selezionare una parola alla volta in qualunque wordprocessor.

Le migliori combinazioni da usare con Esplora file in Windows

Combinazione Funzione CTRL + Rotellina mouse Modifica modalità visualizzazione CTRL + clic mouse Seleziona elementi singoli in Esplora file CTRL + A Seleziona tutti gli elementi nella cartella CTRL + N Apre una nuova finestra di Esplora file CTRL + MAIUSC + N Crea una nuova cartella nella posizione corrente CTRL + L Sposta il focus sulla barra degli indirizzi

Trovare il puntatore del mouse con la pressione del tasto CTRL

Sin dalla notte dei tempi, Windows integra una comodissima funzione che permette di “accendere” il puntatore del mouse con un cerchio che compare nell’esatta posizione in cui si trova.

Vi sarà infatti capitato più volte, con il puntatore del mouse di colore bianco, su sfondo bianco, di non riuscire a capire dove si trova. Con la semplice pressione del tasto CTRL, si può individuare dove si trova il puntatore in maniera molto semplice.

Premete Windows+R quindi digitate main.cpl ,2 . Alla comparsa della scheda Opzioni puntatore, spuntate la casella Mostra posizione del puntatore quando si preme il tasto CTRL.

Tenete presente che se utilizzate un account Microsoft, questa impostazione sarà automaticamente distribuita su tutti i sistemi ove si utilizza il medesimo account.

Usare il tasto CTRL per attivare qualunque collegamento in Windows

Avviate spesso un’applicazione particolare? Non volete cercarla sul desktop o nel menu Start? Per eseguirla rapidamente, si può cliccare con il tasto destro sul suo collegamento, scegliere Proprietà quindi portarsi in corrispondenza del campo Tasti di scelta rapida e premere CTRL.

In questo modo si può definire una combinazione di tasti arbitraria che consentirà di aprire il collegamento ovunque ci si trovi in ambiente Windows.

La scelta della combinazione di tasti di scelta rapida funziona per qualunque tipo di collegamento, anche per quelli facenti riferimento a file batch e script.