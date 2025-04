Desktop di Windows affollato con icone troppo grandi o piccole? Il trucco definitivo

Il desktop di Windows è, dagli albori del sistema operativo Microsoft, un po’ il luogo dove si è soliti posizionare elementi dei quali, prima o poi, si ritiene di aver bisogno. A livello di file system, il desktop è una cartella come un’altra che ospita non solo collegamenti a file eseguibili, ad altre tipologie di file e a cartelle. Può infatti contenere file, documenti e cartelle, a loro volta organizzate in sottocartelle. Se vi ritrovate con icone del desktop troppo grandi o troppo piccole, con ogni probabilità avete premuto per sbaglio una combinazione di tasti che ha attivato la modifica.

Il trucco per ridimensionare le icone del desktop in Windows

Premete la combinazione di tasti Windows+D per ridurre le varie finestre aperte e far apparire immediatamente il desktop di Windows. Se a questo punto tenete premuto il tasto CTRL sulla tastiera quindi agite sulla rotellina del mouse, in un senso e nell’altro, le icone diventano più grandi o più piccole.

La modifica indesiderata della dimensione delle icone sul desktop spesso si attiva proprio in questo modo, magari premendo involontariamente CTRL e, allo stesso tempo, urtando la rotellina del mouse. Ricordate quella cartellina appoggiata in modo approssimativo sulla tastiera? Ecco, molto probabilmente faceva sì che il tasto CTRL rimanesse premuto!

Il modo canonico per intervenire sulla dimensione delle icone, consiste nel fare clic con il tasto desto in un’area libera del desktop quindi cliccare su Visualizza per poi scegliere Icone grandi, Icone medie o Icone piccole.

Il menu contestuale di Windows 11 restituisce anche una serie di scorciatoie per attivare la visualizzazione delle icone grandi o piccole. In realtà, in tutte le versioni di Windows è possibile premere le combinazioni di tasti CTRL+MAIUSC+1 , CTRL+MAIUSC+2 , CTRL+MAIUSC+3 e CTRL+MAIUSC+4 per variare le dimensioni delle icone.

L’importante è premere la scorciatoia da tastiera nel momento in cui si sta visualizzando il desktop di Windows. Tuttavia, la combinazione CTRL più rotellina del mouse offre diverse modalità di visualizzazione intermedie delle icone.

Impostazioni di visualizzazione a livello di sistema

La dimensione delle icone sul desktop è tuttavia funzione anche di un’ulteriore impostazione. Per accedervi, basta cliccare con il tasto destro del mouse sul desktop quindi scegliere Impostazioni schermo.

A seconda della densità in ppi dello schermo, molti sistemi attivano per impostazione predefinita una regolazione che applica un ridimensionamento automatico. Si tratta di una vera e propria funzione di zoom che modifica la dimensione del testo e degli altri elementi dell’interfaccia grafica.

Se accanto alla voce Ridimensionamento, il valore che si legge è superiore a 100%, anche la dimensione delle icone sul desktop ne risulterà direttamente influenzata.

Bonus tip: visualizzazione delle icone di sistema sul desktop

Sì, siamo abituati alle “vecchie abitudini” però per noi un desktop di Windows non è tale senza le classiche icone Questo PC, Rete, Cestino, File dell’utente e così via.

Il modo più semplice e immediato per accedere alla finestra che permette di posizionare sul desktop le varie icone di sistema, con la possibilità di scegliere quali, consiste nel premere Windows+R quindi digitare control desk.cpl,,0 e poi Invio.

Nel nostro script per ottimizzare e velocizzare Windows 11 abbiamo addirittura inserito una serie di righe che permettono di abilitare la visualizzazione di queste icone tramite un semplice intervento sul registro di sistema. Le trovate al di sotto del blocco echo Visualizzazione icone desktop .

In un altro articolo ci siamo chiesti, invece, se tante icone sul desktop possano rallentare il PC, come ritenuto da molti.

Credit immagine in apertura: Microsoft