Fake Update Windows 11: molto più di un semplice scherzo

Nell’ultimo periodo sta spopolando un trucco da pesce d’aprile informatico che consiste nel visualizzare a schermo intero la procedura d’installazione degli aggiornamenti di Windows 11. All’apparenza il sistema sembra inutilizzabile perché Windows 11 sembra trovarsi nella fase di avvio, esattamente nel momento in cui viene completata l’installazione dei pacchetti di aggiornamento. Il meccanismo, chiamato Fake Update Windows 11, è in realtà soltanto un “trucco cosmetico”: fa sembrare bloccato il sistema in uso quando in realtà non lo è affatto.

Un’immagine vale più di mille parole: visitate questa pagina quindi cliccate sul riquadro centrale Operazioni sugli aggiornamenti. Vedrete apparire a tutto schermo un’immagine come quella riprodotta in figura.

Da notare che, con il passare dei minuti, la percentuale indicata avanza in termini numerici scimmiottando proprio l’applicazione di un blocco di aggiornamenti di Windows 11 piuttosto pesante. In realtà non sta succedendo assolutamente nulla: Fake Update Windows 11 utilizza JavaScript per aggiornare il contenuto della schermata.

Per uscire dalla modalità a schermo intero, basta premere il tasto ESC oppure F11 . Non solo, la pressione del tasto Windows fa comparire il menu Start e la barra delle applicazioni.

I più birbanti utilizzano questo meccanismo per andarsi a prendere un caffé in più o per fare una pausa aggiuntiva con la scusa che Windows 11 sta applicando degli aggiornamenti e il computer non risulta momentaneamente operativo.

Qualcuno, addirittura, ha escogitato un meccanismo furbo che consiste nel modificare il codice JavaScript dell’applicazione Fake Update Windows 11 per poi bloccare le combinazioni di tasti ESC e F11 . Si può fare tutto, ad esempio, dalla Console di Chrome premendo il pulsante F12 .

Attenzione, quindi, alle false schermate di aggiornamento di Windows 11 e delle altre versioni del sistema operativo Microsoft. Se la schermata Operazioni sugli aggiornamenti restasse per troppo tempo visualizzata, provate a premere i tasti ESC oppure F11 o, ancora, il tasto Windows . Il comportamento del sistema potrebbe essere infatti il risultato dell’azione di qualche buontempone.

Il contenuto della schermata dell'”aggiornamento fasullo” è liberamente personalizzabile: si può specificare la percentuale da cui partire e il tempo che la routine impiegherà per arrivare al 100% (casella Tempo di aggiornamento).

Facendo leva sull’Utilità di pianificazione Windows, alcuni utenti hanno fatto in modo che il falso messaggio di aggiornamento compaia all’avvio del sistema operativo.

Avviando il browser Microsoft Edge in modalità kiosk, si può fare in modo che qualunque pagina Web, come quella di Fake Update Windows 11 si apra a tutto schermo. Basta infatti aggiungere una nuova attività nell’Utilità di pianificazione di Windows e impostarla così come segue:

"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --kiosk "INDIRIZZO_PAGINA_WEB" --edge-kiosk-type=fullscreen -no-first-run

Avvalendovi della casella di ricerca di Windows quindi digitando Utilità di pianificazione, il consiglio è quello di verificare il contenuto delle voci all’interno di Libreria Utilità di pianificazione. Allo scopo ci si può aiutare con un’utilità gratuita come Autoruns. Basta fare riferimento al contenuto della scheda Scheduled tasks.