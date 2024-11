Hyper Backup, come funziona la protezione totale dei dati su NAS Synology

La gestione e la protezione dei dati sono temi fondamentali per professionisti e aziende. Synology, azienda leader nel settore delle soluzioni di archiviazione, integra nei suoi NAS il software gratuito Hyper Backup, uno strumento avanzato che permette la creazione, la gestione e il ripristino di copie di sicurezza complete, sicure e personalizzabili. La piattaforma è progettata per adattarsi alle diverse esigenze di una vasta platea di utenti, combinando flessibilità, efficienza e sicurezza.

Hyper Backup permette di eseguire copie di sicurezza di interi sistemi, singoli file o configurazioni specifiche, supportando numerose destinazioni di backup. Gli utenti possono salvare i propri dati su volumi locali del NAS, su dispositivi esterni come unità USB, server remoti compatibili con rsync e FTP, oppure su piattaforme cloud pubbliche, tra cui Google Drive e il servizio Synology C2 Storage. Quest’ultimo offre ulteriori garanzie, grazie alla possibilità di scegliere in quale aree geografica memorizzare i dati. Il data center situato in Germania permette di assolvere agli adempimenti previsti nel Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), puntando forte sul concetto di sovranità del dato.

Cos’è e come funziona Hyper Backup

L’aspetto distintivo di Hyper Backup è la sua capacità di adattarsi alle diverse esigenze grazie a una flessibilità senza pari. Gli utenti possono configurare backup automatizzati, semplificando il processo di protezione dei dati e riducendo al minimo l’intervento manuale. Il software supporta un sistema avanzato di versioning, per conservare più copie dello stesso file o sistema, garantendo un uso ottimale dello spazio grazie alla deduplica e al backup incrementale a livello di blocco.

La deduplica dei dati riduce al minimo la quantità di spazio necessaria eliminando copie ridondanti, mentre l’uso della crittografia AES-256 assicura che i dati siano protetti da accessi non autorizzati.

La sicurezza dei dati è ulteriormente garantita da funzionalità come la compressione, che riduce il traffico di rete e il quantitativo di storage impegnato. I controlli di integrità, inoltre, permettono di verificare regolarmente lo stato dei file archiviati per individuare eventuali dati danneggiati.

In caso di interruzioni dovute a problemi di rete o blackout elettrici, Hyper Backup mette in pausa per poi riprendere i processi di backup, assicurando così la massima continuità operativa.

L’integrazione con Synology C2 guarda alla sovranità del dato

Chi ha scelto di utilizzare servizi cloud pubblici sa bene quanto costa lo spazio a disposizione sui server remoti del fornitore. E, allo stesso tempo, è ben conscio del fatto che lo storage online sembra non bastare mai, soprattutto quando ci si trova a gestire file e archivi di dimensioni ragguardevoli.

L’integrazione di Hyper Backup con Synology C2 rappresenta un ulteriore punto di forza. La deduplica dei dati è estesa all’ambiente cloud in modo da ridurre i tempi di backup e l’utilizzo di spazio.

Il cloud ibrido per NAS, C2 Storage, è pensato per integrare i sistemi on-premises Synology con il cloud, creando un’infrastruttura ibrida che migliora la produttività e la sicurezza. Questa soluzione consente di sincronizzare i dati tra più filiali, ottimizzando l’uso dello spazio di archiviazione e garantendo una protezione completa dei dati aziendali.

Il recupero dati in caso di necessità è semplificato grazie a strumenti dedicati come Hyper Backup Explorer, un client multipiattaforma che consente di accedere ai backup sia locali che remoti. In aggiunta, il portale Web C2 Storage permette di gestire i backup direttamente dal browser senza la necessità di software aggiuntivi.

Dove e come effettuare il backup dei dati con Synology Hyper Backup

La configurazione di un’attività di backup con Hyper Backup si snoda lungo una semplice ma versatile procedura guidata. Attraverso pochi passaggi, è possibile scegliere la destinazione del backup e definire le impostazioni preferite. È possibile creare nuove attività o ricollegare attività esistenti, sfruttando i dati già salvati su una destinazione.

Hyper Backup supporta cartelle locali, dispositivi USB esterni, NAS remoti, file server e diversi servizi cloud, inclusi Google Drive, Dropbox, Microsoft Azure e il già citato Synology C2 Storage. La sua flessibilità lo rende adatto a esigenze personali, professionali e aziendali, consentendo di pianificare attività di backup automatiche o su richiesta.

Come si vede nell’immagine che segue, Hyper Backup non solo supporta i principali servizi di storage cloud ma è compatibile con il protocollo S3. Ciò significa che qualunque servizio di archiviazione dati basato su S3 può essere utilizzato come destinazione. Lo stesso C2 Object Storage consente di archiviare grandi volumi di dati in modo sicuro e scalabile, poggiando proprio sulla tecnologia S3.

Tra le varie opzioni di scelta è presente anche rsync, protocollo e utility per il trasferimento e la sincronizzazione efficiente dei dati tra dispositivi, progettata per minimizzare l’uso di banda e garantire un’elevata affidabilità. Popolarissimo nei sistemi Linux e Unix-like, è largamente adottato in azienda.

Come accennato in precedenza, Hyper Backup consente sia di creare attività di backup completamente nuove, sia di riutilizzare i dati di backup esistenti in qualsiasi destinazione (opzione Ricollega ad attività esistente).

Backup del sistema completo

Su alcuni modelli di NAS Synology, è possibile utilizzare Hyper Backup anche per attivare il backup dell’intero dispositivo di memorizzazione, incluse le configurazioni di sistema, i pacchetti e i dati utente. Le possibili destinazioni per i backup sono altri NAS Synology remoti o il servizio di storage cloud C2.

Per effettuare il backup, è sufficiente cliccare sull’icona “+” dell’applicazione Hyper Backup quindi selezionare Sistema intero. Al solito, è possibile definire la destinazione dell’archivio di backup e la cartella remota all’interno della quale salvare i dati.

L’approccio al versioning e alla rotazione dei backup

Hyper Backup è uno strumento di backup avanzato che consente di gestire un numero elevato di versioni dei dati, fino a 65.535. Una caratteristica particolarmente utile per le aziende e gli utenti che necessitano di una gestione evoluta delle versioni dei file, con la possibilità di ripristinare i dati così come si presentavano in un preciso momento nel tempo.

La deduplicazione con versione incrociata che Hyper Backup supporta direttamente, è un tecnologia che mira a ridurre il consumo di spazio di archiviazione. Invece di salvare ogni versione completa di un file, il sistema conserva solo le parti modificate. In questo modo, non soltanto è possibile ottimizzare l’uso dello spazio, ma si possono mantenere simultaneamente memorizzate tante versioni senza un significativo aumento del volume dei dati archiviati.

La schermata per la configurazione della rotazione dei backup permette di stabilire in che modo le copie di sicurezza più vecchie devono essere via via rimosse per far posto a quelle più recenti.

L’amministratore ha la possibilità di richiedere l’eliminazione delle versioni dei backup progressivamente meno utili. Con Smart Recycle il sistema conserva ogni versione di backup fino a quando viene superato il numero di versioni specificato.

Hyper Backup prevede inoltre l’aggiunta di un numero massimo di sette regole per il periodo di conservazione e un intervallo di controllo in base alle specifiche esigenze. Ad esempio, la configurazione di un periodo di conservazione di un mese e l’intervallo di controllo delle versioni di una settimana indica ad Hyper Backup la volontà di memorizzare una versione di backup alla settimana. In totale, quindi, saranno mantenute quattro versioni del backup.

Ripristino dei dati con Hyper Backup

Il ripristino dei dati è altrettanto semplice e avviene tramite un’interfaccia dedicata all’interno di Hyper Backup. È possibile selezionare i dati o i LUN da ripristinare e seguire la procedura guidata per riportare i file al loro stato precedente. Durante il ripristino, i LUN salvati a livello di blocco sono convertiti in LUN a livello di file. Sempre cliccando su Ripristina, nell’angolo superiore sinistro dell’applicazione Hyper Backup, si può anche scegliere di recuperare il backup di un intero NAS.

Hyper Backup consente anche di ripristinare file e cartelle specifici: basta portarsi nel pannello di sinistra dell’applicazione quindi scegliere Esplora backup. Trascinando la barra della timeline o cliccando sull’icona del calendario, si può individuare la versione del backup che interessa.

Esattamente come nel file manager di Windows (Esplora file), si può tenere premuto il tasto MAIUSC per effettuare una selezione in sequenza di file e cartelle. Diversamente, basta tenere premuto il tasto CTRL e fare clic sui singoli elementi da ripristinare. Come ultimo passo, basta cliccare su Ripristina o Copia in… per recuperare i file e le cartelle selezionati. In alternativa, si può anche fare clic su Scarica per recuperare un singolo file.

Conclusioni

Hyper Backup rappresenta una soluzione robusta per la gestione del backup sui dispositivi NAS Synology. Le sue funzionalità avanzate, combinate con un’interfaccia user-friendly, lo rendono uno strumento ideale per proteggere dati importanti e garantire la continuità operativa.

Grazie alla sua versatilità, Hyper Backup consente di implementare diversi approcci per le attività di backup. È possibile utilizzare dispositivi USB esterni, NAS remoti o servizi cloud, oltre a integrare backup specifici per macchine virtuali gestite tramite Virtual Machine Manager. Ogni metodo offre vantaggi unici, adattandosi a requisiti molto differenti in termini di sicurezza e disponibilità dei dati.

D’altra parte, Hyper Backup non è solo un potente strumento di backup, ma anche una piattaforma che trasforma i NAS Synology in destinazioni centralizzate per i file provenienti da altri dispositivi NAS.

La combinazione di opzioni avanzate, sicurezza integrata e flessibilità operativa rende Synology Hyper Backup una soluzione che emerge come punto di riferimento per chi cerca un approccio moderno e completo alla gestione dei backup, in ambito aziendale, professionale e privato.

In collaborazione con Synology