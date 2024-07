La migliore alternativa gratuita a WeTransfer: scoprite qual è

Avete la necessità di inviare file pesanti ad altri utenti ma non sapete come fare? Sappiate che non siete i soli. La dimensione degli allegati alle email è limitata a poche decine di megabyte, sia per quanto riguarda la posta in uscita che la posta in arrivo. Si possono usare tanti servizi cloud ma è necessario registrare un account e, spesso, è richiesto che anche il destinatario del file sia a sua volta iscritto sulla piattaforma. Ecco quindi che tanti utenti si sono rivolti a servizi come WeTransfer perché condividere file di qualunque tipo diventa in questo modo più semplice e immediato.

Se siete utenti di WeTransfer, tuttavia, sarete certamente a conoscenza delle limitazioni del servizio. Il piano gratuito di WeTransfer non permette di inviare più di 2 GB di dati al giorno, i file non restano disponibili per più di 7 giorni e non è possibile attivare alcuna forma di protezione come password e scadenza dell’URL né specificare il numero di download autorizzati. Se per voi è tempo di scegliere un’alternativa a WeTransfer, ecco che abbiamo selezionato il naturale sostituto.

Perché SwissTransfer è la migliore alternativa gratuita a WeTransfer

Nel mondo professionale e tra gli utenti privati, le esigenze di condivisione dei dati devono andare sempre più a braccetto con i concetti di sicurezza, affidabilità, prestazioni e semplicità. Parlando di storage cloud e di trasferimento dati via Internet, tutte queste caratteristiche erano in passato assai difficili da coniugare. Soprattutto se si aggiungeva anche il concetto di “gratuità”.

Lanciato nel 2019, SwissTransfer emerge come una soluzione all’avanguardia per rispondere a queste necessità. Facendo perno sui principi di privacy e sicurezza del dato, SwissTransfer aiuta a inviare grandi volumi di dati in modo semplice e veloce. Il servizio, oltre ad essere completamente gratuito, non richiede registrazione.

Con un’interfaccia utente intuitiva, accessibile da browser Web, e un robusto set di funzionalità, SwissTransfer si propone come la migliore alternativa a WeTransfer.

Basti pensare che SwissTransfer permette di inviare file fino a 50 GB per trasferimento e che ogni giorno sono ammessi fino a 500 trasferimenti di dati. Per ciascun file caricato su SwissTransfer, la piattaforma genera un URL che può essere inviato via email, software di messaggistica istantanea, piattaforma per la collaborazione (ad esempio Slack o Teams) oppure tramite qualsiasi altro canale di comunicazione. In alternativa, è possibile chiedere a SwissTransfer di inviare un’email ai destinatari, ovvero ai soggetti che devono scaricare il file.

Diversamente rispetto a WeTransfer, inoltre, SwissTransfer permette di proteggere gratis i file caricati sulla piattaforma. Basta impostare una password ed il gioco è fatto.

Mentre la versione gratuita di WeTransfer cancella automaticamente gli upload più vecchi di 7 giorni, nel caso di SwissTransfer gli utenti possono impostare un periodo di tempo compreso tra 1 e 30 giorni. Inoltre, chi condivide il file può specificare il numero massimo di download che possono essere ammessi e autorizzati. Raggiunta questa soglia, nessun altro potrà scaricare il file oggetto di condivisione.

Confronto tra SwissTransfer e WeTransfer

Nella tabella che segue mettiamo in evidenza le principali caratteristiche di entrambi i servizi per la condivisione di file tramite cloud. È evidente come SwissTransfer offra funzionalità migliori a costo zero.

Non c’è alcun trucco: SwissTransfer può sostenersi finanziariamente attraverso sponsorizzazioni e partnership strategiche. Infomaniak, azienda svizzera da oltre 30 anni protagonista nel mercato delle soluzioni per il Web hosting e il cloud, utilizza SwissTransfer per mostrare le potenzialità della sua piattaforma. Non ha bisogno di fare cassa su SwissTransfer perché i ricavi della società derivano dai contratti stipulati per l’attivazione e l’utilizzo di servizi collaborativi come kSuite e kDrive, Mail, strumenti per l’hosting Web, WordPress e altre applicazioni, soluzioni di cloud computing, streaming, backup e via dicendo.

Caratteristica SwissTransfer WeTransfer Capacità di trasferimento Fino a 50 GB per trasferimento Fino a 2 GB (gratuito), fino a 20 GB (Pro) Crittografia file Sì, durante il trasferimento e l’archiviazione Solo durante il trasferimento Registrazione necessaria No No (gratuito), Sì (Pro) Costo Gratuito Gratuito (limitato), Abbonamento (Pro) Durata dei link di download 1-30 giorni 7 giorni (gratuito), configurabile (Pro) Protezione con password Sì Sì (solo Pro) Invio tramite Email/Link Sì Sì Numero download personalizzabile Sì No Interfaccia utente Intuitiva, facile da usare Intuitiva, facile da usare Compatibilità Tutti i principali browser e sistemi operativi Tutti i principali browser e sistemi operativi Supporto per file di grandi dimensioni Sì Limitato a 2 GB (gratuito), 20 GB (Pro)

La sicurezza dei dati e la riservatezza delle informazioni sono una priorità non soltanto per SwissTransfer, ma per l’intero ecosistema di prodotti e servizi Infomaniak. I file trasferiti sono crittografati, sia in transito che a riposo, garantendo che solo il destinatario designato possa accedere ai file condivisi.

Come condividere un file con SwissTransfer

Usare SwissTransfer per trasferire file di qualunque dimensione a soggetti terzi è semplicissimo. Basta visitare la home page del servizio quindi cliccare su Accetto.

Cliccando sull’apposito riquadro, è possibile condividere un singolo file (ad esempio un archivio compresso) oppure un’intera cartella, effettuando la selezione dal proprio dispositivo.

La schermata che appare permette, per impostazione predefinita, di inviare il link di condivisione tramite email al destinatario o ai destinatari. Basta separare i vari indirizzi di posta elettronica con una virgola.

Con un clic su Parametri avanzati, si ha la possibilità di personalizzare la data di scadenza del link (non può essere superiore a 30 giorni), di definire un limite per il numero di download (fino a 250), la lingua dell’interfaccia impostata di default ed eventualmente impostare anche una password di protezione (va spuntata la casella Proteggere con una password).

Fatta salva la possibilità di personalizzare i parametri avanzati, cliccando sul pulsante Link, si può semplicemente personalizzare il messaggio di benvenuto mostrato all’apertura dell’URL ricevuto dal destinatario.

Il pulsante Trasferire permette di avviare l’upload del file selezionato, che può essere in qualunque formato. Al termine dell’operazione, SwissTransfer provvede a inviare l’email contenete il link da seguire ai destinatari oppure mostra l’URL per condividere manualmente il file appena caricato.

La visione del cloud etico di Infomaniak

Infomaniak, la società che ha sviluppato SwissTransfer, è una realtà indipendente con sede in Svizzera che si propone come un’alternativa etica ai giganti del Web. L’azienda è impegnata nella protezione della privacy, nella sostenibilità e nel supporto dell’economia locale.

Rispetto al tema privacy, Infomaniak non analizza in nessun modo i dati degli utenti, né a fini statistici né per scopi di marketing (come invece fanno altre realtà). Questo avviene su tutti i servizi Infomaniak. I dati sono trattati in conformità con le leggi svizzere e le disposizioni contenute nel GDPR.

L’utilizzo di energia rinnovabile certificata per alimentare data center altamente efficienti, ha l’obiettivo di ridurre l’impronta ecologica e promuovere il concetto di carbon neutrality. Anzi, come spiega Infomaniak, l’azienda compensa al 200% tutte le sue emissioni di gas serra.

Infomaniak, inoltre, fa emergere talenti locali, supporta istituti di formazione IT e mantiene tutti i posti di lavoro in Svizzera, evitando qualsiasi delocalizzazione. Un impegno che contribuisce concretamente allo sviluppo economico di una regione e di un intero Paese.

Perché un Cloud Etico?

La missione di Infomaniak consiste nello sviluppare l’indipendenza tecnologica in Europa senza compromettere ecologia, privacy e valori umani.

La riduzione dell’impatto ambientale attraverso l’uso di energia rinnovabile e data center efficienti, l’adesione al concetto di sovranità del dato (con la garanzia che i dati degli utenti non siano analizzati o utilizzati impropriamente), il supporto all’economia locale e l’impegno nella formazione di nuovi talenti, sono i principali pilastri su cui Infomaniak basa tutte le sue attività.

Scegliere Infomaniak significa supportare un modello di business sostenibile e rispettoso della privacy, contribuendo allo sviluppo tecnologico ed economico locale. Un’opzione etica e responsabile per le aziende e i privati che cercano soluzioni cloud affidabili e sicure.

Conclusioni

SwissTransfer si posiziona come una soluzione di trasferimento file sicura, affidabile e user-friendly, capace di soddisfare le esigenze di una vasta gamma di utenti, dai professionisti alle aziende, fino ai privati. Le sue performance e le sue caratteristiche peculiari, combinate con una forte enfasi sulla sicurezza e la privacy, fanno di SwissTransfer un servizio di eccellenza nella sua categoria.

La naturale evoluzione di SwissTransfer, in ambito business, è la piattaforma cloud collaborativa kDrive che permette di personalizzare l’interfaccia di download con il logo aziendale, i colori preferiti e un proprio sfondo; di condividere i file senza scadenza (con la possibilità di gestire i link attraverso un’interfaccia dedicata); di inviare i dati in tutta sicurezza e senza limiti di dimensione in base all’offerta sottoscritta.

Credit immagine in apertura: iStock.com – danijelala