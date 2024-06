Proteggere e gestire dispositivi mobili in azienda: arriva NinjaOne MDM

Le imprese italiane poggiano sull’utilizzo di un numero di dispositivi sempre crescente. L’ormai radicato concetto di lavoro ibrido fa sì che i device del personale aziendale e dei collaboratori siano decentrati rispetto alla sede principale dell’attività. Gli utenti si trovano spesso a collegarsi da remoto con le risorse aziendali, utilizzando reti altrui e connessioni potenzialmente inaffidabili. NinjaOne è una soluzione integrata che offre protezione a 360 gradi, indipendentemente dal luogo in cui si trova ciascun utente, e che oggi si arricchisce della preziosa funzionalità di gestione dei dispositivi mobili (MDM).

MDM, Mobile Device Management: cosa si intende per gestione dei dispositivi mobili in azienda

NinjaOne spiega che il 70% dei dipendenti aziendali usa quotidianamente quattro o più endpoint (fonte: Enterprise Strategy Group, ESG). I dispositivi mobili non gestiti aumentano la superficie di attacco delle imprese e limitano la produttività dei dipendenti. È quindi fondamentale che il reparto IT abbia visibilità e controllo sui dispositivi mobili degli utenti, per assicurarsi che siano configurati correttamente, conformi alle normative, sicuri e funzionali.

La gestione dei dispositivi mobili è diventata sempre più complessa, se non quasi impossibile, per gli amministratori. Per questo motivo l’IT ha la pressante necessità di una soluzione completa per la gestione degli endpoint, capace di abbracciare tutti i dispositivi, garantire la produttività dei dipendenti e minimizzare i rischi.

La nuova soluzione NinjaOne MDM, presentata a giugno 2024, consente ai MSP (Managed Service Provider) e ai team IT di automatizzare, controllare e implementare politiche di sicurezza su una vasta gamma di dispositivi mobili (smartphone, tablet, dispositivi IoT,…), su larga scala.

I principali vantaggi di NinjaOne MDM

“Gli endpoint stanno evolvendo costantemente, e sempre più dipendenti utilizzano dispositivi mobili per il lavoro. È essenziale che il mercato si adatti alle esigenze dei clienti, supportando nuove abitudini di lavoro e nuovi tipi di endpoint“, ha dichiarato Sal Sferlazza, CEO e co-fondatore di NinjaOne. NinjaOne MDM consolida la gestione di tutti i diversi dispositivi in una singola console, offrendo un modo semplice per migliorare sicurezza e produttività, risparmiando tempo e risorse.

Per toccare con mano i benefici di NinjaOne e provare anche la soluzione MDM, suggeriamo di richiedere una prova gratuita. Non c’è alcun obbligo di acquisto né è richiesto l’inserimento dei dati della carta di credito.

Riduzione della complessità e dei costi

NinjaOne MDM assicura una gestione centralizzata degli endpoint e la visibilità su tutti i dispositivi, dagli smartphone ai server, in un’unica piattaforma. L’automazione dei processi di gestione e l’applicazione rapida delle policy, permettono di risparmiare tempo e risorse, migliorando al contempo la sicurezza complessiva dell’infrastruttura IT.

Gestione e sicurezza dei dispositivi mobili

Con la massima visibilità e controllo sui dispositivi mobili, NinjaOne MDM aiuta le imprese a creare e far rispettare rapidamente policy distribuite, così da ridurre efficacemente la superficie di attacco e ridurre i potenziali rischi. La piattaforma fornisce visibilità in tempo reale e un controllo profondo sui dispositivi mobili, permettendo azioni remote come il blocco, la cancellazione dei dati e la reimpostazione del codice di accesso.

Supporto e assistenza remota

NinjaOne MDM permette ai tecnici di visualizzare da remoto i dispositivi mobili per la risoluzione dei problemi. La possibilità di visualizzare le schermate dei dispositivi in tempo reale, facilita enormemente gli interventi a distanza.

Modalità Kiosk e geolocalizzazione

NinjaOne MDM supporta la modalità Kiosk singola e multi-app: ciò significa che gli amministratori possono consentire l’utilizzo esclusivo di un numero limitato di applicazioni sui terminali mobili. Inoltre, i servizi di geolocalizzazione offrono un tracciamento preciso dei dispositivi. È così possibile intraprendere azioni automatiche sui dispositivi che si muovono al di fuori di limiti geografici predefiniti.

Gestione delle app

Con la soluzione MDM di NinjaOne, i tecnici possono installare, rimuovere o bloccare applicazioni su più dispositivi contemporaneamente. Per i dispositivi mobili, NinjaOne può impostare finestre temporali per la distribuzione di nuovi aggiornamenti del sistema operativo.

Gli amministratori IT possono definire a distanza le restrizioni da applicare sui dispositivi mobili, autorizzando o negando l’utilizzo di specifiche funzionalità di sistema (si pensi alla fotocamera, al microfono e agli altri servizi). Possono inoltre decidere quali app gli utenti hanno la facoltà di usare o non sono autorizzati a installare.

Utenti finali più produttivi

Con NinjaOne MDM, le organizzazioni possono distribuire applicazioni sui dispositivi degli utenti finali, definire e dispiegare policy che consentano un lavoro più sicuro, fornire supporto immediato attraverso la condivisione dello schermo sui device mobili, riducendo i tempi di risoluzione dei problemi.

Compatibilità con i dispositivi Android, iOS e iPadOS

Nella dashboard cloud di NinjaOne fanno il loro ingresso, a pieno titolo, anche i dispositivi a cuore Android, iOS e iPadOS. Utilizzando gli strumenti già noti agli utenti NinjaOne, adesso è possibile “chiudere il cerchio” garantendo protezione e massime possibilità di gestione dei terminali mobili.

Automatizzare e semplificare le parti complesse della gestione IT

NinjaOne aiuta anche a migliorare la sicurezza aziendale, automatizza le parti più complesse dell’IT, e supporta più di 17.000 team con strumenti di visibilità, sicurezza e controllo su tutti gli endpoint.

La capacità di creare e applicare criteri su larga scala permette di garantire la sicurezza e la coerenza dell’esperienza utente. Il livello di automazione assicurato da NinjaOne riduce gli errori umani e assicura che tutti i dispositivi, indipendentemente dalla loro tipologia, fattore di forma, sistema operativo installato e locazione geografica, siano conformi alle policy aziendali.

La piattaforma NinjaOne integra caratteristiche che massimizzano la produttività, riducendo i rischi e i costi dell’IT. NinjaOne è costantemente classificata al primo posto per il supporto fornito ai clienti ed è, nelle sue categorie, il software più apprezzato su G2: tra di esse spiccano la gestione degli endpoint, il monitoraggio e la gestione remota, la gestione delle patch (che non riguarda soltanto i sistemi operativi ma anche le applicazioni di terze parti).

“Le aziende con cui collaboriamo cercano di ridurre il numero di strumenti utilizzati e la complessità nella loro infrastruttura tecnologica. L’IT ha bisogno di una soluzione completa per la gestione degli endpoint che unifichi tutti i dispositivi, garantendo la produttività dei dipendenti e minimizzando i rischi“, osserva Gabe Knuth, Senior Analyst presso TechTarget Enterprise Strategy Group. NinjaOne offre tutto questo in un’unica soluzione che riduce la complessità del software e alleggerisce i carichi di lavoro per i team IT. Dall’azienda di più piccole dimensioni fino ad arrivare alle realtà enterprise.

Per provare gratis la piattaforma NinjaOne, funzionalità MDM compresa, non è necessario effettuare alcuna modifica sulla configurazione della rete e dei dispositivi aziendali. Basta registrare un account senza impegno di acquisto e installare l’apposito software agent sui dispositivi da monitorare.