Prova Gratuita DS3 Composer: create soluzioni Cloud resilienti, sicure e remunerative

In un mercato dominato da soluzioni cloud centralizzate e spesso vincolanti, Cubbit introduce una novità rivoluzionaria con il lancio della free trial di DS3 Composer. Questo strumento innovativo consente di creare un proprio cloud storage S3 in pochi minuti, offrendo resilienza assoluta, controllo totale e un Total Cost of Ownership (TCO) significativamente inferiore.

Cubbit DS3 Composer si rivolge ad aziende, service provider, IT reseller, system integrator e altri soggetti d’impresa che sono alla ricerca di una soluzione affidabile, sicura e sovrana per ottimizzare le loro strategie infrastrutturali.

Cos’è DS3 Composer?

Grazie a un’architettura geo-distribuita e resiliente, DS3 Composer elimina la dipendenza dai data center centralizzati, offrendo ai provider di servizi IT e alle imprese la possibilità di costruire soluzioni cloud flessibili e a prova di normativa, senza compromettere il controllo sui dati.

La piattaforma DS3 Composer aiuta a comporre un proprio cloud storage S3, combinando risorse da bare metal, cloud pubblico e server edge. Questo significa che si può utilizzare sia hardware fisico esistente (bare metal) sia risorse cloud pubbliche e server edge per costruire un’infrastruttura di storage personalizzata.

L’obiettivo principale è quello di offrire un controllo totale sui dati e sull’infrastruttura, garantendo al contempo una riduzione dei costi operativi e un aumento della resilienza del sistema.

DS3 Composer sfrutta la tecnologia DS3 di Cubbit, che frammenta e crittografa i dati distribuendoli in più nodi su specifiche aree geografiche. Il sistema assicura elevata ridondanza, protezione avanzata contro i ransomware e totale compliance normativa, permettendo alle aziende di mantenere i dati all’interno dei confini nazionali ed evitare trasferimenti extra-UE.

Caratteristiche principali

Creazione rapida : DS3 Composer consente di creare un cloud storage personalizzato in pochi minuti, senza richiedere investimenti iniziali in infrastrutture.

: DS3 Composer consente di creare un cloud storage personalizzato in pochi minuti, senza richiedere investimenti iniziali in infrastrutture. Flessibilità infrastrutturale : Può combinare risorse da diverse fonti, come cloud pubblico, on-premises e server edge, adattandosi a qualsiasi strategia infrastrutturale.

: Può combinare risorse da diverse fonti, come cloud pubblico, on-premises e server edge, adattandosi a qualsiasi strategia infrastrutturale. Resilienza e sicurezza : Offre una resilienza assoluta grazie alla distribuzione dei dati su più nodi, garantendo l’accessibilità anche in caso di guasto di uno o più nodi.

: Offre una resilienza assoluta grazie alla distribuzione dei dati su più nodi, garantendo l’accessibilità anche in caso di guasto di uno o più nodi. Controllo totale : Consente di definire esattamente dove vengono archiviati i dati, rispettando le leggi locali e garantendo la conformità normativa (ad esempio GDPR e NIS2).

: Consente di definire esattamente dove vengono archiviati i dati, rispettando le leggi locali e garantendo la conformità normativa (ad esempio GDPR e NIS2). Costi ridotti: Grazie alla possibilità di riutilizzare risorse esistenti, il TCO risulta significativamente inferiore rispetto alle soluzioni di cloud storage tradizionali.

Come funziona DS3 Composer

Come accennato in precedenza, DS3 Composer si basa su un’architettura geo-distribuita che aggrega risorse di storage da diverse fonti. È così possibile allestire un unico dominio di dati che può essere gestito in modo centralizzato, pur essendo fisicamente distribuito su più siti.

L’interfaccia Web intuitiva permette di configurare e gestire l’infrastruttura con pochi clic, senza necessità di competenze tecniche avanzate.

I passaggi per iniziare

Per provare sin da subito DS3 Composer e verificare come la piattaforma permetta di creare il proprio cloud storage S3 geo-distribuito in una manciata di minuti, è sufficiente registrare un account sul sito ufficiale di Cubbit accedendo a questa pagina per avviare la prova gratuita.

L’interfaccia Web aiuta a definire le risorse di storage da aggregare e configurare il cloud storage personalizzato. In questa fase si possono selezionare le risorse da utilizzare e stabilire dove i dati sono fisicamente archiviati, al fine di garantire la conformità normativa.

La soluzione proposta da Cubbit è estremamente flessibile e può essere integrata in diverse configurazioni infrastrutturali, adattandosi a strategie hybrid cloud, multi-cloud, on-prem, cloud-prem ed edge.

Il processo di implementazione si articola in quattro fasi chiave:

Creazione della rete di storage . Configurazione di una regione geo-delimitata all’interno della quale i dati sono archiviati.

. Configurazione di una regione geo-delimitata all’interno della quale i dati sono archiviati. Implementazione di un gateway . Scelta del punto di accesso (on-premises, edge o cloud pubblico).

. Scelta del punto di accesso (on-premises, edge o cloud pubblico). Creazione del tenant . Allocazione delle risorse e configurazione dello spazio storage per i clienti. Un tenant è un insieme di utenti, progetti e policy, con un’interfaccia utente dedicata e servizi accessori, gestito da uno o più operatori. Su DS3 Composer, non c’è limite al numero di tenant che un operatore può creare.

. Allocazione delle risorse e configurazione dello spazio storage per i clienti. Un tenant è un insieme di utenti, progetti e policy, con un’interfaccia utente dedicata e servizi accessori, gestito da uno o più operatori. Su DS3 Composer, non c’è limite al numero di tenant che un operatore può creare. Attivazione del servizio. Il sistema è pronto per gestire dati in sicurezza, con accesso via API S3 (chi utilizza il servizio AWS S3 non deve fare altro che modificare i dati di autenticazione) da qualsiasi dispositivo o software compatibile.

Per maggiori informazioni, è possibile fare riferimento alla guida di Cubbit che illustra i primi passi con DS3 Composer.

Il modello Zero Trust alla base di DS3 Composer

La piattaforma DS3 Composer integra funzionalità di sicurezza avanzate per garantire protezione dei dati end-to-end.

Chi sceglie DS3 Composer, infatti, può beneficiare dell’approccio multitenancy granulare, che consente la gestione di più clienti con l’isolamento completo delle rispettive risorse. L’accesso ai dati può essere pubblico o privato, a seconda delle esigenze aziendali.

La possibilità di creare regioni di storage sovrane, con dati conservati esclusivamente all’interno di specifici confini nazionali (ad esempio in Italia), rende DS3 Composer una soluzione ideale per aziende e istituzioni che devono soddisfare rigidi requisiti normativi in termini di gestione e protezione dei dati.

Il chargeback è il processo attraverso il quale i costi delle risorse condivise sono assegnati e addebitati agli utenti che effettivamente li utilizzano. Ecco, DS3 Composer si occupa di gestire anche questo aspetto, curando anche la parte di billing.

La struttura di DS3 Composer, in breve

In DS3 Composer uno Swarm è un insieme di nodi che formano un sistema di archiviazione unico. I nodi possono essere macchine Linux come unità di memorizzazione, server NAS, sistemi virtualizzati e così via. I dati all’interno di uno Swarm sono archiviati come frammenti, distribuiti e replicati in base alle impostazioni configurate. La struttura di ogni Swarm è altamente adattabile, supportando topologie piatte o multistrato e multisito, migliorando la durabilità dei dati e la resilienza dell’infrastruttura.

I nodi di storage sono i componenti fondamentali di uno Swarm. Ogni nodo contribuisce alla capacità di archiviazione complessiva del sistema e può essere configurato per fornire accesso tramite il protocollo S3. Questi nodi possono essere distribuiti, come abbiamo visto in precedenza, su data center, server edge, cloud pubblici e anche on-premises, offrendo così massima flessibilità nella gestione delle risorse.

I gateway node sono responsabili della gestione dell’accesso ai dati all’interno dello Swarm: mettono in comunicazione i vari nodi ed espongono l’infrastruttura come un unico repository S3, facilitando l’integrazione con le applicazioni esistenti. L’aggiunta di una cache sui gateway node migliora ulteriormente le prestazioni del sistema, riducendo la latenza e ottimizzando l’accesso ai dati più frequentemente utilizzati.

Vantaggi per le imprese e i provider

Lo schema unico su cui si basa DS3 Composer, offre diversi vantaggi:

Controllo totale sui dati : La possibilità di decidere dove vengono archiviati i dati garantisce la compliance e la sovranità digitale.

: La possibilità di decidere dove vengono archiviati i dati garantisce la e la sovranità digitale. Flessibilità e scalabilità : L’infrastruttura impostata in DS3 Composer può essere facilmente scalata in base alle esigenze aziendali, da pochi terabyte per arrivare all’ordine dei petabyte.

: L’infrastruttura impostata in DS3 Composer può essere facilmente scalata in base alle esigenze aziendali, da pochi terabyte per arrivare all’ordine dei petabyte. Disponibilità e protezione : La distribuzione dei dati su più nodi garantisce massima disponibilità, assicurando protezione contro attacchi informatici, errori umani e ransomware.

: La distribuzione dei dati su più nodi garantisce massima disponibilità, assicurando protezione contro attacchi informatici, errori umani e ransomware. Riduzione dei costi: Grazie alla possibilità di riutilizzare risorse esistenti, il TCO risulta significativamente inferiore.

Oltre agli evidenti vantaggi in termini di sicurezza e compliance, DS3 Composer introduce un modello di business innovativo, basato su un sistema pay-as-you-go, che elimina la necessità di costosi investimenti iniziali e permette di ottimizzare i costi di gestione del cloud.

Abbracciando DS3 Composer, ad esempio, i provider di servizi IT possono avviare nuove linee di business, fornendo ai clienti un’alternativa al cloud tradizionale più sicura, performante e sostenibile.

Conclusioni

DS3 Composer rappresenta una svolta nel panorama del cloud storage, offrendo un’alternativa sovrana, resiliente e altamente scalabile alle soluzioni centralizzate tradizionali. Grazie alla sua architettura geo-distribuita, alla crittografia avanzata e alla piena compatibilità con il protocollo S3, la piattaforma di Cubbit consente a imprese e provider di servizi IT di costruire un’infrastruttura di storage personalizzata, conforme alle normative e ottimizzata in termini di costi e prestazioni.

L’approccio Zero Trust, unito al modello di business flessibile e alla possibilità di combinare risorse eterogenee, rende DS3 Composer la scelta ideale per chi desidera mantenere il pieno controllo dei propri dati senza compromessi su sicurezza e sovranità digitale.

Il free trial di DS3 Composer offre l’opportunità concreta di mettere alla prova la piattaforma e verificare come sia immediatamente integrabile con le soluzioni di storage preesistenti oltre che utilizzabile per creare servizi di cloud storage remunerativi, semplici da gestire, affidabili e sicuri, senza dover effettuare onerosi investimenti.

Adottare DS3 Composer significa non solo migliorare la gestione dei dati, ma anche ridefinire il modo con cui aziende e service provider affrontano le sfide dello storage cloud, con un occhio sempre rivolto all’innovazione, all’efficienza e alla sostenibilità.

In collaborazione con Cubbit