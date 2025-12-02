QNAP TVS-AIh1688ATX: il NAS intelligente che unifica Storage, AI e Virtualizzazione in azienda

Il NAS non è più inteso solo come un semplice spazio dove archiviare file o backup: oggi è diventato il centro nevralgico dell’infrastruttura IT aziendale, un sistema intelligente capace di gestire dati, applicazioni e flussi di lavoro complessi in modo sicuro e performante. Ma non tutti i NAS sono uguali: la visione di QNAP trova la sua massima espressione nel nuovo TVS-AIh1688ATX, un NAS di ultima generazione che unisce potenza di calcolo, intelligenza artificiale e scalabilità senza compromessi.

Che si tratti di riconoscimento facciale, analisi video in tempo reale, gestione di backup mission-critical o virtualizzazione avanzata, il NAS TVS-AIh1688ATX risponde alle aspettative delle imprese più esigenti, trasformando lo storage da semplice deposito dati a centro intelligente di elaborazione e sicurezza.

QNAP TVS-AIh1688ATX, il NAS che sostituisce più server: potenza, flessibilità e AI in un unico dispositivo

QNAP TVS-AIh1688ATX non si limita a custodire i dati: li elabora, li analizza e li rende immediatamente fruibili, accelerando processi che prima richiedevano più sistemi separati.

QNAP App Center è una piattaforma che accoglie software nativo ma ospita anche un ricco catalogo di applicazioni di terze parti: professionisti, integratori di sistemi IoT e programmatori software. È direttamente accessibile dal NAS TVS-AIh1688ATX e permette di configurare in pochi minuti il dispositivo adattandolo alle necessità aziendali.

Abilità multimediali

Con il supporto di QNAP QuMagie, ad esempio, il NAS può gestire raccolte multimediali di migliaia di immagini, riconoscere volti, oggetti e scene in pochi secondi, catalogando automaticamente le immagini, creando album smart e consentendo ricerche rapide. Allo stesso tempo, con QVR Face e QVR Human, un singolo TVS-AIh1688ATX può analizzare flussi video da decine di telecamere, eseguendo il conteggio delle persone e il riconoscimento facciale in tempo reale: una soluzione ideale per il controllo degli accessi e la gestione degli ambienti aziendali.

Virtualizzazione e containerizzazione

La flessibilità del NAS QNAP emerge anche nella gestione di macchine virtuali e container: Virtualization Station permette di eseguire più sistemi operativi (ad esempio Windows e Linux) su una singola macchina, mentre Container Station supporta Docker, LXD e Kata Containers, consentendo alle aziende di distribuire rapidamente applicazioni multi-tenant senza acquistare server aggiuntivi.

Intelligenza artificiale al servizio del business

Il TVS-AIh1688ATX diventa così una piattaforma centralizzata per storage, calcolo e gestione dei dati: può eseguire l’analisi AI dei dati, ospitare ambienti virtualizzati, orchestrare flussi multimediali professionali in 4K/8K, garantire backup e disaster recovery avanzati, e persino fungere da hub di ricerca intelligente con Qsirch RAG (Retrieval Augmented Generation), consentendo ricerche full-text e generazione di contenuti e riepiloghi da grandi volumi di file aziendali.

Un NAS come il TVS-AIh1688ATX sostituisce più server tradizionali, offrendo in un’unica soluzione di affidabilità enterprise, scalabilità petabyte e prestazioni AI elevate. È un dispositivo centralizzato, intelligente e pronto ad evolvere con le esigenze dell’azienda e la crescita dei dati.

La dotazione hardware

Con 12 vani (accolgono sia hard disk SATA da 3,5 pollici che unità SSD SATA da 2,5″) e 4 slot per unità da 2,5″ (SSD U.2 NVMe o SSD SATA), connettività fino a 100 GbE, supporto per Thunderbolt 5 e memoria DDR5 ECC fino a 192 GB, QNAP TVS-AIh1688ATX è ideale per gestire grandi volumi di dati, ambienti multi-tenant e flussi multimediali complessi.

Il NAS QNAP TVS-AIh1688ATX integra due porte 2,5 GbE e due porte 10 GbE (10GBASE-T), supporta il Port Trunking per un maggiore potenziale di banda e ridondanza di rete. Inoltre, con una scheda dedicata, si può introdurre il supporto 100 GbE.

Le unità SSD NVMe U.2 PCIe Gen4 x2 garantiscono prestazioni fino a 32 Gb/s per slot rivelandosi particolarmente adatte per le applicazioni a bassa latenza e carichi di lavoro intensivi come AI, virtualizzazione e elaborazione multimediale.

La capacità di storage è di classe petabyte: collegando più enclosure JBOD QNAP si ha modo di estendere lo spazio di memorizzazione disponibile, di pari passo con la crescita dei volumi di dati elaborati dall’azienda. In questo senso, il NAS TVS-AIh1688ATX è un investimento “a prova di futuro”. La connettività Thunderbolt 5, inoltre, garantisce flussi di lavoro ottimizzati per il multimedia professionale (throughput fino a 40 Gbps).

Il processore Intel Core Ultra 9 a 24 core (8 Performance + 16 Efficient) con 24 thread e frequenza fino a 5,6 GHz integra una GPU Intel Arc e una potente unità neurale NPU, permettendo di liberare la CPU dei carichi di lavoro AI, riducendo il consumo energetico e aumentando l’efficienza nell’elaborazione di immagini e dati.

Caratteristiche avanzate

Caching SSD : accelera lettura/scrittura casuale (IOPS) e riduce la latenza.

: accelera lettura/scrittura casuale (IOPS) e riduce la latenza. SSD pool : ottimizza il throughput e l’efficienza nell’accesso ai dati.

: ottimizza il throughput e l’efficienza nell’accesso ai dati. Unità di sistema SSD: migliora la gestione dei metadati e le prestazioni del sistema QuTS hero.

Funzionalità AI, riconoscimento immagini ed elaborazione automatica dei dati aziendali

Grazie all’integrazione tra CPU, GPU e NPU, il NAS TVS-AIh1688ATX raggiunge fino a 36 TOPS, un valore che consente di accelerare significativamente il riconoscimento facciale, l’analisi di oggetti e la categorizzazione automatica delle immagini. La dotazione hardware permette di esaltare le potenzialità di qualunque applicazione. Ad esempio:

QuMagie : riconoscimento immagini e classificazione smart degli album fino al 77% più veloce rispetto ai NAS QNAP sprovvisti di NPU.

: riconoscimento immagini e classificazione smart degli album fino al 77% più veloce rispetto ai NAS QNAP sprovvisti di NPU. QVR Face : identificazione facciale in soli 0,2 secondi, con il supporto di più telecamere per analisi video avanzate.

: identificazione facciale in soli 0,2 secondi, con il supporto di più telecamere per analisi video avanzate. QVR Human: conteggio delle persone in tempo reale gestendo fino a 24 telecamere in simultanea, utile per controllo accessi e analisi ambientale.

La grafica Intel Arc integrata permette inoltre di gestire transcodifica multimediale, elaborazione video 4K/8K e operazioni multitasking senza compromettere le prestazioni.

Sempre sul piano delle funzionalità AI, grazie al già citato Qsirch con tecnologia RAG e ai LLM (Large Language Model) basati su cloud, il NAS permette non solo una ricerca full-text avanzata su file, email, metadati e immagini dell’azienda ma anche la generazione di anteprime dei documenti e il rilevamento intelligente del contenuto. L’analisi e la sintesi dei dati con Qsirch permettono di creare hub di conoscenza aziendale.

Sistema operativo e protezione avanzata dei dati

Il NAS TVS-AIh1688ATX utilizza QuTS hero, sistema operativo QNAP basato su file system ZFS, ottimizzato per integrità dei dati, prestazioni SSD e affidabilità enterprise. Tra le funzionalità chiave:

Self-healing : riparazione automatica di dati corrotti.

: riparazione automatica di dati corrotti. Immutabilità dei dati (WORM, Write Once Read Many): protezione da ransomware e modifiche non autorizzate.

(WORM, Write Once Read Many): protezione da ransomware e modifiche non autorizzate. Deduplica inline : riduzione dello spazio storage e ottimizzazione dei costi.

: riduzione dello spazio storage e ottimizzazione dei costi. QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling) prevenzione dei guasti simultanei delle unità SSD.

Il dispositivo QNAP supporta inoltre High Availability (HA), consentendo la creazione di cluster dual-NAS con failover automatico in meno di 60 secondi, garantendo continuità operativa e ridondanza dei dati.

In figura, l’esempio di due NAS TVS-AIh1688ATX configurati in un cluster HA: uno opera come server attivo, l’altro come nodo passivo pronto a subentrare. In caso di guasto o interruzione improvvisa del server principale, il nodo passivo esegue automaticamente il failover, assicurando continuità dei servizi di storage e massima disponibilità.

Sicurezza Multilivello: protezione completa dei dati aziendali

Il QNAP TVS-AIh1688ATX è progettato per garantire una sicurezza dei dati a più livelli, combinando strumenti avanzati per proteggere informazioni sensibili, infrastrutture e flussi di lavoro aziendali. La connettività sicura è gestibile con VPN crittografate e avvalendosi della tecnologia QuWAN SD-WAN, che consente di creare reti private multi-sito affidabili, ideali per aziende con filiali o lavoratori remoti.

A livello di accesso, il NAS integra QuFirewall, che permette anche di filtrare gli indirizzi IP e le connessioni in base alla geolocalizzazione.

La sicurezza degli utenti è ulteriormente rafforzata con l’autenticazione a due fattori (2FA) e la possibilità di attivare una gestione centralizzata degli account tramite Active Directory, Azure AD e LDAP, garantendo un controllo granulare dei permessi e riducendo il rischio di accessi non autorizzati.

TVS-AIh1688ATX ottimizza anche le prestazioni dei trasferimenti sicuri: l’implementazione del meccanismo SMB signing, combinato con gli algoritmi proprietari di QNAP, aumenta l’efficienza dei dati e riduce la latenza, consentendo trasferimenti rapidi senza compromettere la protezione.

Per la protezione proattiva dei dati, il NAS dispone di Security Center e Malware Remover, strumenti che monitorano costantemente lo stato del sistema, rilevano attività sospette e rimuovono automaticamente malware o file compromessi.

Conclusioni: il NAS come cuore intelligente dell’azienda

QNAP TVS-AIh1688ATX dimostra come un NAS moderno possa andare ben oltre il semplice storage, trasformandosi in una piattaforma centrale per elaborazione, intelligenza artificiale, virtualizzazione e gestione dati avanzata. Grazie alla combinazione di hardware potente, con CPU, GPU e NPU integrate, e al sistema operativo QuTS hero con protezioni avanzate e funzionalità HA, TVS-AIh1688ATX offre prestazioni elevate, continuità operativa e sicurezza multilivello.

Dalla gestione automatizzata delle immagini e dei video con QuMagie, QVR Face e QVR Human, fino alla virtualizzazione e alla containerizzazione di applicazioni multi-tenant, ogni funzione del NAS QNAP è pensata per ridurre la complessità dell’infrastruttura IT e centralizzare tutti quei processi che prima erano distribuiti su più server o non risultavano affatto gestibili in azienda.

Il supporto per applicazioni di terze parti tramite QNAP App Center estende ulteriormente le possibilità, rendendo il NAS adattabile a esigenze specifiche e in continua evoluzione.

TVS-AIh1688ATX non è solo un dispositivo di storage: è un vero e proprio hub intelligente, capace di accelerare i flussi di lavoro, semplificare la gestione dei dati e proteggere le informazioni aziendali, rappresentando un investimento avveduto per tutte quelle realtà d’impresa che vogliono innovare puntando su sicurezza e flessibilità.

In collaborazione con QNAP