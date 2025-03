Supporto Windows 10 esteso al 2032 per un'edizione specifica: ecco qual è

Microsoft ha confermato che il 14 ottobre 2025 è la data fissata per la fine del supporto di Windows 10. Proprio in quel giorno l’azienda di Redmond rilascerà gli ultimi aggiornamenti di sicurezza per Windows 10: dopo non sarà distribuito più nulla, a meno che non risulti necessario intervenire per scongiurare attacchi informatici su larga scala. Come si apprende dalla pagina Informazioni sulla versione di Windows 10, la fine del supporto interessa la stragrande maggioranza delle edizioni del sistema operativo: Home, Pro, Pro Education, Pro per Workstation, Enterprise, Education, IoT Enterprise ed Enterprise multi-session. E se vi dicessimo che tre edizioni di Windows 10 sono supportate rispettivamente fino al 2027, al 2029 e, addirittura, al 2032?

Microsoft continuerà a sviluppare aggiornamenti di sicurezza per Windows 10 anche dopo ottobre 2025

La decisione di Microsoft di “pensionare” Windows 10 è da molti descritta come un’operazione di marketing. La società di Redmond intende spronare gli utenti alla migrazione a Windows 11 e, allo stesso tempo, sostenere il rinnovo del parco macchine, con l’acquisto di nuovi PC. Magari PC Copilot+.

“Dietro le quinte”, però, i tecnici Microsoft continueranno a sviluppare patch correttive per Windows 10 anche dopo il 14 ottobre 2025. Il programma Extended Security Updates (ESU) per Windows 10 è un servizio a pagamento offerto da Microsoft che consente di estendere il supporto per i dispositivi Windows 10 ben oltre metà ottobre prossimo.

L’iniziativa è rivolta alle aziende che desiderano continuare a utilizzare Windows 10, ricevendo aggiornamenti di sicurezza critici e importanti per un massimo di 3 anni, quindi fino a ottobre 2028. Per la prima volta nella storia di Windows, il programma ESU per Windows 10 è esteso anche agli utenti privati interessati, che potranno ottenere le patch di sicurezza fino ad ottobre 2026.

Inoltre, chi utilizza Windows 365 o Azure beneficia automaticamente degli aggiornamenti ESU per le macchine virtuali Windows 10, senza costi aggiuntivi.

Ecco perché abbiamo detto che Microsoft continuerà a sviluppare aggiornamenti di sicurezza per Windows 10 anche dopo ottobre 2025.

Ma non è finita qui, perché – come abbiamo anticipato nell’introduzione – esistono alcune edizioni di Windows 10 che continuano ad essere ufficialmente supportate. Per diversi anni.

L’edizione di Windows 10 più longeva: Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 “scade” nel 2032

Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 è una versione speciale del sistema operativo Microsoft progettata per dispositivi embedded e IoT, con un ciclo di supporto di 10 anni. L’edizione è pensata per applicazioni professionali integrate, come kiosk, segnaletica digitale, automazione industriale, produzione intelligente, elaborazioni edge e così via.

L'”etichetta” LTSC (Long-Term Servicing Channel) conferma che in questo caso Microsoft si impegna ad assicurare un supporto a lungo termine senza nuove funzionalità. Ecco perché queste versioni sono ideali per i dispositivi che richiedono stabilità e controllo sugli aggiornamenti.

Abbiamo già detto che Windows 11 IoT Enterprise LTSC è Windows come dovrebbe essere, senza componenti software aggiuntivi o inutili. Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 è un po’ la stessa cosa in quanto, a installazione conclusa, mancano all’appello tutti i seguenti software:

Cortana/Copilot

Microsoft Store (può comunque essere aggiunto manualmente)

Windows Sandbox

Widgets e giochi

Xbox

Applicazioni superflue installate con il programma “esperienza utente”

Di contro, Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 include strumenti come Windows Defender Application Control (WDAC) e AppLocker per controllare le applicazioni installate e limitare l’accesso. Inoltre, migliora l’efficienza nella gestione delle risorse di elaborazione grazie a meccanismi di isolamento lato CPU e livelli di priorità.

Product Key Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021

Il ciclo di vita di Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, esteso al 13 gennaio 2032, fa di quest’edizione del sistema operativo una scelta potenzialmente attraente per molti utenti.

Il punto cruciale, tuttavia, è che non è possibile ottenere un Product Key legittimo da usare con Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 per usi domestici o professionali. Le chiavi che Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 accetta fanno infatti parte di programmi di licenza a volume e non sono disponibili per i singoli utenti.

Windows 10 IoT Enterprise LTSC è progettato per dispositivi specializzati che svolgono una funzione specifica e utilizzano software proprietario di terze parti, non per l’uso quotidiano come PC domestici.

Windows 10 Enterprise LTSC 2021 è supportata fino al 2027

Supporto lungo, ma non così esteso come nel caso dell’edizione IoT Enterprise LTSC, anche per Windows 10 Enterprise LTSC 2021 che resta sotto l’ala di Microsoft fino al 12 gennaio 2027.

Questa particolare edizione di Windows 10 è progettata principalmente per le aziende e per i dispositivi specializzati che richiedono stabilità e aggiornamenti di sicurezza a lungo termine, senza le continue aggiunte di nuove funzionalità tipiche delle edizioni consumer.

Per attivare Windows 10 Enterprise LTSC 2021, è necessario un codice Product Key, acquistabile da Microsoft o da rivenditori terzi. L’attivazione avviene in modo tradizionale: inserendo la chiave di 25 cifre nell’apposita sezione delle impostazioni di Windows (digitare Attivazione nella casella di ricerca di Windows quindi scegliere Impostazioni attivazione e infine Cambia codice Product Key.

In ogni caso, è fondamentale assicurarsi di acquistare una licenza valida e non un semplice Product Key. Se quest’ultimo fosse stato illecitamente acquisito (per poi essere ad esempio rivenduto a terzi), non si avrà a disposizione una licenza conforme con i termini fissati da Microsoft.

Download Windows 10 Enterprise LTSC 2021

Il download del file ISO di Windows 10 Enterprise LTSC 2021 necessario per l’installazione, può presentare qualche difficoltà. Sebbene Microsoft offra versioni di valutazione sul suo sito Web, queste sono valide solo per 90 giorni (con la possibilità di estendere il periodo di prova con il comando slmgr.vbs /rearm ) e non possono essere attivate con un Product Key. Queste versioni di valutazione sono pensate per test in ambienti virtuali o per un utilizzo temporaneo. Tentare di attivare queste versioni di valutazione con un Product Key acquistato non funzionerà.

Su Archive.org la ISO di Windows 10 Enterprise LTSC 2021 si trova molto facilmente: l’importante è verificare che le firme o hash SHA-1 corrispondano con quelle pubblicate di seguito:

Windows 10 Enterprise LTSC 2021 64 bit (x64), italiano: 1eb79df4e564f8844c70c8066de89b1444fbe4f1 (SHA-1)

(SHA-1) Windows 10 Enterprise LTSC 2021 32 bit (x86), italiano: debc85453f5ed4e148ac31617cf675a54e5ee485 (SHA-1)

È essenziale verificare la firma digitale dell’immagine ISO di Windows. Lo si può fare ad esempio con il software Windows and Office Genuine ISO Verifier, che controlla se la ISO di Windows è originale. In alternativa si può usare il seguente comando PowerShell per estrarre la firma SHA-1 dal file ISO scaricato:

powershell Get-FileHash -Path "\percorso_iso\it-it_windows_10_enterprise_ltsc_2021.iso" -Algorithm SHA1

I vantaggi di Windows 10 Enterprise LTSC 2021

Come nel caso dell’edizione IoT, anche Windows 10 Enterprise LTSC 2021 evita il caricamento automatico di tutti i componenti software potenzialmente superflui.

Non ci sono applicazioni installate automaticamente da Microsoft, Copilot, Cortana, il Microsoft Store (anche se è installabile su richiesta), i Widget, Windows Sandbox, Xbox e altri programmi legacy. Il sistema è complessivamente più snello rispetto a un Windows 10 Home e Pro, con requisiti di sistema inferiori.

Lo svantaggio principale è che mentre è possibile passare senza problemi da Windows 10 Home a Windows 10 Pro, per migrare a Windows 10 Enterprise LTSC 2021 è necessario effettuare una nuova installazione.

Perché Windows 10 Enterprise LTSC 2021 vivrà fino al 2027 mentre Windows 10 Enterprise LTSC 2019 fino al 2029?

Oltre a Windows 10 Enterprise LTSC 2021, Microsoft assicura il supporto per Windows 10 Enterprise LTSC 2019 fino al 9 gennaio 2029. Paradossalmente, quindi, sebbene Windows 10 Enterprise LTSC 2019 sia basata sul feature update noto come Windows 10 versione 1809 (risale a ottobre 2018), gli utenti di questa edizione del sistema operativo possono godere di un supporto più esteso rispetto a Windows 10 Enterprise LTSC 2021 che invece è costruito su Windows 10 21H2 (novembre 2021).

Non è possibile, ad esempio, aggiornare direttamente Windows 10 Enterprise LTSC 2021 alla versione 22H2. Le edizioni LTSC, come quella del 2021, ricevono solo aggiornamenti di sicurezza e non sono soggette agli aggiornamenti delle funzionalità o feature update.

La differenza nella data di fine supporto tra Windows 10 Enterprise LTSC 2021 e Windows 10 Enterprise LTSC 2019 è dovuta principalmente alle politiche di supporto di Microsoft.

La ragione per cui la versione 2021 ha un supporto più breve rispetto alla versione 2019 è legata alle nuove strategie Microsoft, che prevedono un supporto ridotto per le versioni LTSC più recenti, passato da 10 a 5 anni.

Per Windows 10 Enterprise LTSC 2021, il supporto è stato comunque portato oltre i 5 anni, terminando a inizio 2027, probabilmente per allinearsi con le esigenze delle aziende e favorire la transizione verso Windows 11 LTSC.