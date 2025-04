TidyOS, è davvero un software per tutti gli utenti di Windows 11?

Lo sviluppatore di Flyby11, applicazione che permette di forzare l’installazione di Windows 11 sui sistemi che non supportano i requisiti minimi, ha da poco rilasciato una nuova creazione. Si chiama TidyOS ed è un’applicazione gratuita che dovrebbe aiutare a dare una pulita al sistema operativo Microsoft, rendendolo anche più veloce e maggiormente in linea con le proprie preferenze. Ma è davvero così? TidyOS è realmente un programma che aiuta a personalizzare e migliorare Windows 11?

Cos’è e come funziona TidyOS

Scaricabile gratis da GitHub, TidyOS è un’applicazione .NET che raccoglie al suo interno una serie di personalizzazioni per Windows 11. Dopo l’avvio date un’occhiata alla sezione Start dell’applicazione: sono descritte, in inglese, tutte le modifiche applicabili su Windows 11. Selezionandone una quindi premendo il pulsante Toogle Feature Insights, si ottiene una descrizione più puntuale di ciascun possibile intervento.

Cliccando sugli altri puntini al di sotto di Start, si ottiene un elenco con le varie modifiche suddivise per categoria (Ads, Privacy, Personalization, System, AI e Gaming): si tratta però delle stesse voci che figurano all’interno di Start.

Diversamente rispetto ad altri programmi, TidyOS applica subito le modifiche: questo significa che se spuntate uno o più caselle, il corrispondente intervento diviene immediatamente operativo.

Provate ad esempio a spuntare la casella Hide search box on taskbar: la casella di ricerca di Windows 11 visualizzata di default nella barra delle applicazioni scomparirà subito. Basta un clic per farla ricomparire.

Una raccolta di modifiche per cambiare il comportamento di Windows 11

L’interfaccia di TidyOS al momento non fornisce, a beneficio degli utenti più esperti, alcuna indicazione circa gli interventi applicati sulla configurazione di Windows 11.

Visitate però la cartella Experience contenuta nel repository GitHub di TidyOS: cliccando sui nomi delle varie sezioni Ads, UI, Privacy, Personalization, System, AI e Gaming troverete tutti i riferimenti alle modifiche applicate “sotto il cofano” da TidyOS.

Ad esempio, spuntando Align Start button to left, il pulsante Start e le icone della barra delle applicazioni saranno automaticamente spostate a sinistra. Come in Windows 10 e nei sistemi operativi Windows precedenti. Se cliccate nel repository GitHub su UI/TaskbarAlignment.cs , vedrete il codice che TidyOS sfrutta per applicare la modifica. Nell’esempio specifico, il programma imposta a 0 il valore HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\TaskbarAl nel registro di sistema.

Com’è facile rendersi conto, quindi, TidyOS è una raccolta di modifiche utili ad alterare il comportamento di Windows 11. E non ci sono tutte. Ad esempio, non abbiamo trovato la semplice modifica per disattivare i Widget nella barra delle applicazioni. Inoltre, per disattivare completamente la telemetria non bastano alcune modifiche sul registro di sistema ma è necessario intervenire sulla configurazione dell’Utilità di pianificazione. Manca poi tutta la parte legata alla personalizzazione di Windows Update (segnalazione degli aggiornamenti disponibili con blocco dell’installazione automatica).

Debloating: rimozione delle app inutili da Windows 11

TidyOS integra anche due ulteriori sezioni chiamate Debloating e Scripting: la prima consente di disinstallare applicazioni superflue dal sistema. Lascia piena libertà all’utente di selezionare quelle da rimuovere e scegliere quali conservare.

Lo sviluppatore di TinyOS si impegna a mantenere aggiornato un feed ovvero un file di testo con i nomi delle applicazioni Windows che possono essere rimosse in sicurezza. La lista può essere consultata cliccando su Add from feed. Al momento, però, la lista delle applicazioni non è automaticamente aggiornata: è l’utente che viene chiamato a copiare il contenuto del feed testuale e incollarlo nel box al di sotto di “These Start menu apps are unnecessary“.

Scripting

Utilizzando la funzione Scripting, invece, è possibile usare una serie di plugin che estendono ulteriormente le abilità di TidyOS. Spuntando le caselle corrispondenti agli script che si vogliono eseguire (le voci corrispondenti saranno evidenziate in verde), è possibile attivare una serie di azioni in sequenza. Il tutto semplicemente premendo il pulsante Next.

Quando una voce si illumina di rosso, significa che l’utente ha richiesto la disattivazione della corrispondente funzione.

TidyOS integra “ricette” già pronte per installare automaticamente programmi come Chrome, Firefox, 7-Zip e VLC con winget, per cancellare la cache delle icone, per nascondere o meno le estensioni per i tipi di file conosciuti (Hide Hidden File Extension), per cancellare la cartella Windows.Old, per attivare o disattivare Snap Assist (aiuta nel posizionamento affiancato delle finestre), per creare un punto di ripristino, per riavviare la shell di Windows 11 (Restart Explorer), per ripristinare tutte le app predefinite (ad esempio quelle rimosse con il Debloating), per disinstallare OneDrive e molto altro ancora.

Il fatto che la casella visualizzata accanto a ciascuna voce sia spuntata o meno, riflette lo stato corrente di quella funzione.

Conclusioni

Dal nostro punto di vista, TidyOS ha certamente un buon potenziale ma manca di alcune regolazioni che riteniamo imprescindibili e, viceversa, ne integra alcune che avrebbero potuto essere evitate. Nel 2025, davvero vogliamo insistere nel presentare una casella che permette di disattivare UAC (User Account Control)?

Date un’occhiata ai nostri suggerimenti per ottimizzare e velocizzare Windows 11. Valutate quindi se, secondo il vostro giudizio, non abbia più senso utilizzare un approccio “vecchia scuola” con uno script o un file batch – liberamente personalizzabile – che permetta di personalizzare il comportamento del sistema operativo in un colpo solo.