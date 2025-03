TUXEDO Linux: subito disponibili le applicazioni di Windows e macOS

Nel panorama delle distribuzioni del pinguino, TUXEDO Linux, nota anche come TUXEDO OS, si distingue per la sua capacità di offrire prestazioni ottimali pur assicurando un’esperienza utente fluida e personalizzata, ottimizzata per i dispositivi prodotti da TUXEDO ma altrettanto efficace su qualsiasi hardware compatibile.

Basata su Ubuntu LTS, TUXEDO Linux è infatti sviluppata da TUXEDO Computers GmbH, un’azienda tedesca specializzata nella produzione di computer all’avanguardia. I prodotti dell’azienda si rivolgono in particolare agli utenti Linux che cercano qualità costruttiva, durabilità e alte prestazioni.

La solida base di Ubuntu LTS permette a TUXEDO Linux di ereditarne le caratteristiche di sicurezza e affidabilità, mentre la scelta di abbracciare la versione LTS (Long Term Support) assicura un ciclo di vita prolungato, ideale per utenti che richiedono una piattaforma stabile, dalle caratteristiche certe e senza sorprese.

TUXEDO Linux: cos’è e come si presenta

Nella pagina ufficiale della distribuzione, gli sviluppatori descrivono TUXEDO Linux come una piattaforma in grado di facilitare la migrazione da Windows e macOS. In particolare, si legge la frase che segue:

TUXEDO offre tutte le possibilità per portare facilmente tutte le tue attività Web da Windows o macOS a Linux.

Che cosa significa? Gli ideatori di TUXEDO Linux vogliono intendere che la distro è progettata per semplificare il passaggio delle attività quotidiane online dagli ambienti Windows o macOS a un sistema operativo basato su Linux.

Compatibilità e app pronte per l’uso

TUXEDO Linux integra una serie di strumenti e applicazioni che consentono di svolgere le attività Web in modo indipendente dal sistema operativo. Ad esempio:

Mozilla Firefox è preinstallato come browser web, permettendo di navigare facilmente e in sicurezza. Questo significa che gli utenti possono continuare a utilizzare i loro siti web preferiti e i servizi online senza interruzioni, indipendentemente dal fatto che provengano da Windows o macOS.

è preinstallato come browser web, permettendo di navigare facilmente e in sicurezza. Questo significa che gli utenti possono continuare a utilizzare i loro siti web preferiti e i servizi online senza interruzioni, indipendentemente dal fatto che provengano da Windows o macOS. Applicazioni Web : TUXEDO Linux sfrutta il concetto di Web app proponendo di default servizi come Google Drive, Google Docs, Microsoft Teams e WhatsApp Web. Possono essere utilizzati su qualsiasi piattaforma, senza la necessità di installare software nativo sul computer. Ciò significa che gli utenti possono accedere ai loro strumenti di lavoro e comunicazione preferiti senza doverli reinstallare o configurarli di nuovo su Linux.

: TUXEDO Linux sfrutta il concetto di proponendo di default servizi come Google Drive, Google Docs, Microsoft Teams e WhatsApp Web. Possono essere utilizzati su qualsiasi piattaforma, senza la necessità di installare software nativo sul computer. Ciò significa che gli utenti possono accedere ai loro e preferiti senza doverli reinstallare o configurarli di nuovo su Linux. Compatibilità con i formati Office: la distribuzione preinstalla LibreOffice, a sua volta compatibile con i formati di file Microsoft Office come .docx e .xlsx. Gli utenti possono così lavorare su documenti, fogli di calcolo e presentazioni senza problemi di compatibilità, anche se arrivano da un ambiente Windows o macOS.

Gli utenti di Windows sappiano inoltre che è possibile premere la classica combinazione di tasti Windows+D per ridurre automaticamente a icona tutte le finestre su TUXEDO Linux e passare al desktop.

Package manager Flatpak e Flathub

TUXEDO Linux non include Snap, il formato di pacchetto di Ubuntu sviluppato da Canonical. Invece, offre Flatpak preconfigurato con Flathub.

Flatpak è ritenuto un formato di pacchetto più versatile e compatibile con molte distribuzioni Linux diverse, tra cui Fedora, Ubuntu e altre. Flatpak utilizza un approccio simile a quello di Snap, isolando le applicazioni in container, ma è gestito da una comunità più ampia e non è legato a una specifica distribuzione. Ciò significa che le applicazioni Flatpak possono essere facilmente installate e gestite su diverse piattaforme Linux. Ne parliamo nell’articolo dedicato ai package manager o gestori di pacchetti Linux.

Flathub, invece, è il repository principale per le applicazioni Flatpak. È mantenuto dalla comunità di sviluppatori di Flatpak e offre un’ampia gamma di applicazioni disponibili per l’installazione. Gli utenti possono quindi facilmente installare e gestire le applicazioni disponibili su Flathub senza dover configurare manualmente il repository in TUXEDO Linux.

Desktop environment e interfaccia utente

Per quanto riguarda il desktop environment, TUXEDO Linux adotta KDE Plasma come interfaccia predefinita. Questa scelta è dettata dalla flessibilità e dalla personalizzabilità di KDE, che consente agli utenti di adattare l’interfaccia alle proprie esigenze. La versione di KDE Plasma utilizzata è sempre aggiornata, garantendo l’accesso alle ultime funzionalità e miglioramenti dell’ambiente desktop.

L’interfaccia utente è progettata per essere intuitiva e facile da usare, anche per chi non ha familiarità con Linux. Il menu di avvio personalizzato e le impostazioni predefinite facilitano l’accesso alle applicazioni più comuni e ai tool di sistema, rendendo l’esperienza utente più fluida e immediata.

La barra delle applicazioni in basso, in perfetto stile Windows, è particolarmente apprezzata dagli utenti che provengono dal sistema operativo Microsoft, azzerando di fatto la curva di apprendimento.

Prestazioni e supporto hardware

Uno degli aspetti più rilevanti di TUXEDO Linux è il suo focus sulle prestazioni ottimali, specialmente sui dispositivi prodotti da TUXEDO. Il traguardo è raggiunto grazie all’ottimizzazione dei driver e del kernel Linux. Il kernel utilizzato è sempre aggiornato, garantendo il supporto per le tecnologie più recenti, migliorando le performance complessive del sistema.

Per quanto riguarda i driver grafici, TUXEDO Linux include sia i driver open source Mesa per le GPU Intel e AMD, sia i driver proprietari NVIDIA. Il risultato è che anche gli appassionati di gaming possono beneficiare di una buona esperienza di gioco. Garantito inoltre il supporto completo per le applicazioni che richiedono prestazioni grafiche elevate.

Tuxedo Linux si distingue per la sua leggerezza e reattività. Occupa circa 1,3 GB di RAM a riposo, dimostrandosi meno avido di risorse rispetto ad altre distribuzioni come Xubuntu.

Installazione e gestione del sistema

Il processo di installazione di TUXEDO Linux è reso semplice grazie all’utilizzo del programma Calamares. Questo strumento offre un’interfaccia utente intuitiva e facilita la configurazione iniziale del sistema, permettendo agli utenti di scegliere le impostazioni di base e le applicazioni da installare.

Una volta installato, il sistema può essere gestito facilmente tramite il TUXEDO Control Center, un software esclusivo per l’hardware TUXEDO che consente di controllare e ottimizzare le impostazioni del sistema. Questo centro di controllo è particolarmente utile per gestire le funzionalità specifiche dei dispositivi TUXEDO, come la gestione della batteria o le impostazioni di illuminazione.

Il Control Center offre cinque profili energetici predefiniti, sia per l’uso a batteria che con alimentazione esterna. Tutti risultano liberamente personalizzabili.

Inoltre, la distribuzione supporta sia l’esecuzione in modalità live sia il dual boot, offrendo agli utenti la possibilità di testare il sistema senza dover effettuare un’installazione completa. Questa flessibilità è particolarmente utile per coloro che desiderano valutare le prestazioni di TUXEDO Linux prima di decidere se adottare la distribuzione come sistema operativo principale.

Utilizzo di TUXEDO Linux in modalità live

Se si decidesse di avviare TUXEDO Linux con una chiavetta Ventoy, si deve scegliere Boot in grub2 mode per evitare problemi con Secure Boot (se abilitata sul sistema in uso). Per usare il sistema in modalità live, basta scegliere l’italiano nella prima schermata, fare clic su Avanti, impostare il fuso orario, confermare il layout di tastiera, fare clic su configurazione alla comparsa di Please select your session type, attendere che il sistema si riavvii automaticamente quindi usare TUXEDO Linux senza cliccare sull’icona Install TUXEDO OS (che serve invece per operare una vera e propria installazione).

Sicurezza e protezione

La sicurezza ricopre un ruolo centrale in TUXEDO Linux. La distribuzione integra AppArmor, un modulo di sicurezza che consente di regolare i permessi delle applicazioni e proteggere il sistema da potenziali minacce. È particolarmente utile per limitare l’accesso a risorse riservate e prevenire abusi.

Inoltre, l’utilizzo di un kernel aggiornato e la gestione attiva delle vulnerabilità contribuiscono a mantenere il sistema sicuro e protetto contro le minacce più recenti.

Conclusioni

In definitiva, TUXEDO Linux rappresenta una scelta davvero eccezionale per gli utenti che provengono da Windows e macOS e desiderano migrare a un sistema operativo Linux.

La distribuzione offre una transizione fluida grazie alla sua capacità di supportare le attività Web quotidiane e all’impostazione complessiva dell’interfaccia grafica che non fa sentire spaesato chi arriva dalle piattaforme commerciali.

La compatibilità con hardware generico e la possibilità di personalizzare il sistema secondo le proprie esigenze, rendono TUXEDO Linux una scelta versatile e adattabile. Inoltre, l’assenza di Snap e l’inclusione di Flatpak con Flathub facilitano l’installazione di applicazioni su diverse piattaforme, eliminando le preoccupazioni relative alla compatibilità.

Infine, la stabilità e la sicurezza tipiche di Linux, unite alla facilità di uso e alla personalizzazione offerte da TUXEDO, rendono la distro un’ottima opzione per chi cerca un sistema operativo affidabile e flessibile.