Ultimo aggiornamento Windows 11: come scoprire qual è

Esattamente come avviene con Windows 10, anche per Windows 11 Microsoft distribuisce regolarmente sia aggiornamenti delle funzionalità (feature update), sia aggiornamenti qualitativi. I primi introducono novità in termini di funzioni e sono distribuiti una volta l’anno (generalmente tra settembre e novembre); i secondi corrispondono alle patch di sicurezza distribuite ogni secondo martedì di ciascun mese. Come sapere se si sta usando l’ultimo aggiornamento di Windows 11?

Dove trovare l’ultimo aggiornamento di Windows 11

Per verificare quale versione di Windows 11 si sta al momento utilizzando, è sufficiente premere la combinazione di tasti Windows+R quindi digitare il comando winver .

A destra di Versione (nell’immagine si legge 24H2 ), è riportato l’aggiornamento delle funzionalità in uso. Nel momento in cui scriviamo, Windows 11 24H2 corrisponde all’ultimo aggiornamento di Windows 11 ma nell’autunno 2025 sarà rilasciato Windows 11 25H2.

Ciò che appare tra parentesi tonde, dopo build SO, è il numero di build del sistema operativo. Nell’immagine, 26100 indica la versione specifica del codice sorgente utilizzato per costruire il sistema operativo. Ogni build rappresenta una versione diversa del sistema operativo, con possibili correzioni di bug o nuove funzionalità.

L’ultimo numero, in questo caso 2894, è il numero di revisione o hotfix applicato alla build 26100. Indica che sono state apportate ulteriori modifiche o correzioni rispetto alla build originale. Queste revisioni sono parte dei Patch Tuesday (gli aggiornamenti di sicurezza distribuiti ogni secondo martedì del mese) o di altri aggiornamenti di sicurezza e stabilità.

Utilizzare la pagina Informazioni sulla versione di Windows 11

Dopo aver raccolto i dati sulla versione di Windows 11 in uso, suggeriamo di portarvi nella pagina Microsoft dal titolo Informazioni sulla versione di Windows 11.

Per scoprire se state usando l’ultimo aggiornamento di Windows 11, controllate il contenuto della colonna Versione. Come si vede, 24H2 è attualmente nella prima riga della tabella. Questo significa che è l’ultimo aggiornamento di Windows 11 disponibile in versione stabile.

Le versioni di Windows 11 che sono elencate al di sotto di Canali di manutenzione, sono effettivamente supportate da Microsoft e ricevono regolarmente aggiornamenti di sicurezza e risoluzioni di bug. La Data disponibilità si riferisce al giorno in cui Microsoft ha pubblicato il feature update indicato, ad esempio Windows 11 24H2, Windows 11 23H2 o Windows 11 22H2.

L’importante è che la versione di Windows 11 in uso sia nella tabella Canali di manutenzione: diversamente, è importante aggiornare a un feature update supportato da Microsoft e contenuto nella tabella. L’indicazione Fine del servizio sta a significare che quel feature update non è più supportato e non riceve aggiornamenti di sicurezza.

Ultimo aggiornamento Windows 11 disponibile per gli utenti

La colonna Build più recente contiene il l’ultimo aggiornamento Windows 11 disponibile per ciascun feature update. Nell’output del comando winver proposto a inizio articolo abbiamo visto che il sistema in uso è aggiornato alla release 26100.2894. Consultando la tabella Canali di manutenzione, si vede che la build più recente per Windows 11 24H2 è 26100.3476. Questo significa che non si sono ancora applicati gli aggiornamenti Microsoft di marzo 2025 (Data ultima revisione) e probabilmente anche alcuni di quelli precedenti.

Facendo riferimento alla Cronologia degli aggiornamenti di Windows 11 e cercando, nel nostro caso, 26100.2894 si può verificare che il sistema è fermo agli aggiornamenti qualitativi di gennaio 2025.

La conferma arriva anche digitando Cronologia aggiornamenti nella casella di ricerca di Windows 11 quindi cliccando su Visualizza cronologia degli aggiornamenti. È immediato verificare quali sono gli ultimi aggiornamenti Windows 11 installati.

Conclusioni

Per impostazione predefinita, Windows 11 installa automaticamente gli aggiornamenti Microsoft una volta disponibile.

Anche Windows 11, però, come permetteva di fare un tempo Windows 7, consente di ricevere una notifica quando Microsoft rilascia degli aggiornamenti, lasciando però all’utente la decisione su quando scaricarli e installarli. La procedura non è immediata ma è possibile disattivare gli aggiornamenti automatici in Windows 11, per davvero.

La procedura descritta in questo articolo aiuta a scoprire qual è lo stato del sistema in uso e quanto fosse eventualmente indietro in termini di aggiornamenti qualitativi e delle funzionalità.