Volete un tool da urlo per modificare PDF e convertirli in Word? Funziona in locale ed è gratis

Il mercato pullula di decine di strumenti per modificare PDF. I risultati ottenibili, tuttavia, spesso non sono all’altezza delle aspettative e anche convertire in Word un documento può rivelarsi un’operazione davvero complessa. Stirling-PDF è una potente piattaforma self-hosted (ovvero capace di funzionare interamente in locale) progettata per la gestione avanzata dei file PDF.

Questo strumento innovativo consente agli utenti di eseguire una vasta gamma di azioni sui documenti PDF: aggiunta di testo, immagini e note, pulizia delle scansioni, estrazione del testo da immagini (OCR), modifica delle dimensioni e della scala delle pagine, conversione da un formato all’altro, rimozione degli elementi superflui e molto altro ancora.

Il principale vantaggio di Stirling-PDF è che tutto funziona in locale, a costo zero e senza la necessità di scambiare un singolo bit di dati sul cloud.

Cos’è e come funziona Stirling-PDF

Stirling-PDF è una soluzione versatile che consente agli utenti di gestire e manipolare i propri file PDF in modo efficiente e personalizzato. Grazie alla sua interfaccia Web intuitiva, Stirling-PDF offre un’ampia gamma di funzionalità avanzate per lavorare con i documenti PDF in modo rapido e preciso.

La licenza GPL 3.0 indica che Stirling-PDF è un software libero, non soltanto un’applicazione open source. Gli utenti possono farne uso senza dover sottostare ad alcuna limitazione ed è quindi possibile usare Stirling-PDF anche negli ambienti commerciali.

Il programma arriva sotto forma di container Docker: questo significa che arriva sotto forma di “contenitore” installabile e utilizzabile su qualunque sistema operativo. Il container (che al momento si basa su Alpine Linux) ospita tutto il necessario per elaborare PDF senza compromessi.

Ottimizzare la gestione dei documenti PDF con Stirling-PDF

Stirling-PDF è la soluzione definitiva per tutte le tue esigenze di gestione dei PDF. Che stiate cercando di modificare, convertire, proteggere o ottimizzare i documenti, Stirling-PDF offre una vasta gamma di funzionalità intuitive per semplificare qualunque flusso di lavoro.

Pipeline avanzato

Una delle caratteristiche distintive di Stirling-PDF è la sua capacità di eseguire una serie di azioni su più PDF contemporaneamente, grazie alla potente funzionalità di pipeline.

Gli utenti possono creare e personalizzare script che consentono di automatizzare il lavoro e risparmiare tempo prezioso.

Strumento multifunzione per i documenti PDF

Grazie a Stirling-PDF, gli utenti hanno il controllo completo sulle pagine che compongono qualsiasi PDF. Si possono unire, dividere, ruotare e riordinare le pagine con la massima semplicità. Si possono inoltre aggiungere numeri di pagina, regolare colori e contrasto, e persino convertire PDF in immagini e viceversa.

La piattaforma dà modo di ritagliare i PDF, rimuovere alcune pagine, comprimere il PDF per renderlo più agevole da gestire, soprattutto quando i documenti devono essere inviati tramite email o condivisi sul cloud.

Sicurezza integrata

La sicurezza dei documenti PDF si rivela spesso un aspetto essenziale. Così, Stirling-PDF offre opzioni avanzate per la cifratura e la protezione dei documenti, consentendo l’aggiunta o la rimozione di password, l’applicazione di filigrane (watermark) e la rimozione di informazioni riservate come annotazioni e commenti. È anche possibile apporre firme digitali facendo leva su un certificato-chiave (PEM/P12).

Con un semplice clic, è eventualmente possibile neutralizzare e cancellare tutto il codice JavaScript oltre che rimuovere elementi interattivi e moduli presenti nel file PDF.

Lo strumento chiamato Redazione automatica, consente di nascondere automaticamente e in modo sicuro tutte le informazioni personali contenute nel PDF. Per maggiore sicurezza, le pagine del PDF possono essere convertite in immagini.

Conversione versatile

Con Stirling-PDF, la conversione dei tuoi documenti PDF in altri formati diventa un vero un gioco da ragazzi. La piattaforma permette di convertire facilmente i PDF in file Word, presentazioni, testo, HTML, XML e molto altro ancora. Inoltre, è possibile estrarre tabelle da PDF e convertirle in file CSV con pochi clic.

Ai fini della conservazione dei documenti a lungo termine, Stirling-PDF automatizza anche le procedure di conversione nel formato PDF/A.

Funzionalità aggiuntive

Ancora, Stirling-PDF offre una vasta gamma di funzionalità aggiuntive per soddisfare le esigenze più evolute. Dalla pulizia dei documenti alla sovrapposizione di PDF, passando per l’estrazione di informazioni e la redazione automatica del testo, Stirling-PDF ha tutto ciò di cui avete bisogno.

Particolarmente utili sono le funzioni che permettono di creare layout multipagina, combinando il contenuto di più pagine del PDF, e di paragonare il contenuto di più file così da metterne in evidenza le principali differenze.

Come installare Stirling-PDF con Docker

Posto che, grazie all’utilizzo di un container Docker, Stirling-PDF è utilizzabile su qualunque sistema, nel seguito spieghiamo come installare la piattaforma su un sistema Ubuntu Linux.

Per prima cosa, si deve provvedere all’installazione di Docker quindi al download e alla configurazione del container di Stirling-PDF.

Installazione di Docker su Ubuntu

Requisito indispensabile per usare Stirling-PDF è l’installazione di Docker. Su un sistema Ubuntu, si può procedere impartendo i seguenti comandi.

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common -y

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg

echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

sudo apt update

apt-cache policy docker-ce

sudo apt install docker-ce -y

I vari comandi sopra riportati aggiornano l’elenco dei pacchetti disponibili e i software installati sul sistema, installano i pacchetti necessari, scaricano la chiave GPG ufficiale di Docker per verificare l’autenticità dei container, aggiungono il repository di Docker alla lista di quelli dispositivi, visualizzano le informazioni sulla versione del pacchetto Docker-ce disponibile nel repository e infine installano Docker Community Edition (CE).

Aggiungere Stirling-PDF come container Docker

Il semplice comando seguente permette di effettuare il download della piattaforma Stirling-PDF configurando il corrispondente container Docker:

docker run -d \ -p 8080:8080 \ -v /location/of/trainingData:/usr/share/tessdata \ -v /location/of/extraConfigs:/configs \ -v /location/of/logs:/logs \ -e DOCKER_ENABLE_SECURITY=true \ -e INSTALL_BOOK_AND_ADVANCED_HTML_OPS=false \ -e LANGS=it_IT \ -e SYSTEM_DEFAULTLOCALE=it_IT \ -e SECURITY_ENABLELOGIN=true \ -e SECURITY_CSRFDISABLED=true \ --name stirling-pdf \ frooodle/s-pdf:latest

Le direttive che abbiamo imposto, richiedono che l’accesso alla piattaforma Web di Stirling-PDF avvenga previa autenticazione con username e password. Per accedere a Stirling-PDF, basta digitare nella barra degli indirizzi del browser Web, l’indirizzo IP della macchina su cui si è installato la piattaforma seguita da :8080 .

Configurare le credenziali di accesso

Al primo tentativo di connessione, Stirling-PDF mostra una pagina Web che invita a digitare nome utente e password. Il primo login può essere effettuato usando admin come username e stirling come password. Superato questo passaggio, la piattaforma chiede di modificare la password amministrativa.

Con un clic sull’icona raffigurante un piccolo mappamondo (in alto a destra), si può modificare la lingua dell’interfaccia. Cliccando sull’icona dell’ingranaggio quindi su Impostazioni account, si può in qualunque momento modificare le credenziali amministrative e creare nuovi account utente (pulsante Impostazioni Admin – aggiungi e vedi utenti in basso).

A questo punto avete a disposizione un tool davvero completo, completamente gratis, che include funzionalità evolute spesso assenti anche nei software professionali.

Il vantaggio di Stirling-PDF, inoltre, è che nessun dato è inviato sul cloud: tutte le informazioni dell’utente e, soprattutto, il contenuto dei suoi file PDF restano sempre e comunque conservati in locale, dove vengono elaborati su richiesta.

Credit immagine in apertura: iStock.com – monticelllo