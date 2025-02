Windows 11 24H2 fa saltare la sospensione tradizionale e introduce Modern Standby

Con l’aggiornamento a Windows 11 24H2, tanti utenti hanno riscontrato una modifica non prevista dello stato di sospensione del proprio sistema. In particolare, il sistema potrebbe passare dallo stato di sospensione tradizionale (S3) a Modern Standby (S0), con possibili implicazioni sulle prestazioni e sul consumo energetico. In questo articolo spieghiamo come verificare la configurazione del risparmio energetico Windows e ripristinare lo stato di sospensione preferito attraverso una semplice modifica del registro di sistema.

Cosa sono gli stati di sospensione S3 e S0

Come spiegato nell’articolo citato in apertura, Windows può servirsi di diverse combinazioni energetiche. Nello stato S3 (sleep tradizionale) il sistema memorizza i dati della sessione in RAM e riduce il consumo energetico al minimo, mantenendo solo l’alimentazione necessaria per riprendere il lavoro laddove lo si era lasciato in precedenza. Nella modalità S3, soltanto la RAM e la cache del sistema sono mantenute attive in modo tale da offrire un buon compromesso tra consumo energetico e tempo di ripresa del lavoro.

Nella configurazione S0 (Modern Standby), il sistema è mantenuto in una sorta di stato a basso consumo, ma con connessioni di rete attive e vari processi in background, il che può comportare un maggiore consumo energetico. Con l’obiettivo di rendere i PC immediatamente disponibili, Microsoft sta spingendo tanto su Modern Standby, tanto che questa modalità è spesso abilitata per default sui nuovi notebook.

Cosa fare se dopo l’aggiornamento a Windows 11 24H2, il sistema ha cambiato le impostazioni energetiche

Dopo l’aggiornamento a Windows 11 24H2, diversi utenti hanno notato che il sistema modifica automaticamente lo stato di sospensione da S3 a S0 senza possibilità di ripristinarlo. Microsoft ha infatti apportato alcune modifiche al registro di sistema che influenzano questa configurazione.

Per cominciare, è bene digitare cmd nella casella di ricerca di Windows 11, selezionare Esegui come amministratore quindi incollare quanto segue per capire quale stato di sospensione è effettivamente disponibile sul sistema in uso:

powercfg /a

Nel caso in cui si volesse disabilitare Modern Standby e ripristinare lo stato di sospensione tradizionale, basta digitare l’istruzione riportata di seguito:

reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power /v PlatformAoAcOverride /t REG_DWORD /d 0 /f

Dopo il riavvio del sistema, ripetendo il comando powercfg /a , dovrebbe essere finalmente tornato disponibile lo stato di sospensione tradizionale S3 anziché S0 (opzione Standby (S3) disponibile).

In caso di problemi o qualora si volesse ripristinare l’utilizzo di Modern Standby, è sufficiente impartire il comando che segue al prompt dei comandi aperto con i diritti di amministratore:

reg delete HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power /v PlatformAoAcOverride /f

Anche in questo caso, affinché la modifica diventi operativa, è necessario procedere con il riavvio del sistema Windows 11.