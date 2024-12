Windows S: cos'è e come disattivare la modalità

Tutti conoscono le principali edizioni di Windows 10 e Windows 11, ad esempio Home, Pro, Enterprise ed Education. Ogni edizione è destinata a un determinato mercato o utilizzo e in generale è possibile passare dall’una all’altra disponendo di un codice Product Key e di una licenza validi. Abbiamo visto, ad esempio, come passare da Windows Home a Pro. Windows S o modalità S è una versione meno conosciuta del sistema operativo Microsoft introdotta per la prima volta nel 2017 e progettata principalmente per l’uso aziendale e la didattica. La “S” sta, come rivelato da Microsoft in più occasioni, per semplicità, sicurezza e superior performance.

Con l’espressione versioni di Windows ci si riferisce alle diverse release del sistema operativo che integrano miglioramenti e nuove funzionalità rispetto alla versione precedente. Versioni di Windows sono ad esempio Windows 10 22H2, Windows 11 23H2, Windows 11 24H2 e così via.

Cos’è la modalità S di Windows e in cosa differisce rispetto alle normali installazioni del sistema operativo Microsoft

Conosciuto anche come modalità S o S-mode, Windows S è pensato per assicurare agli utenti un’esperienza d’uso più semplificata e “ridotta all’osso”. Installato in questa modalità dal produttore (OEM) che fornisce l’hardware, Windows S non offre tutte le caratteristiche delle altre edizioni e versioni del sistema operativo.

Windows S permette di usare esclusivamente le applicazioni scaricate dal Microsoft Store: ciò significa che i tradizionali programmi Win32, quando non caricati attraverso il Microsoft Store, non possono essere né installati né avviati. L’idea di Microsoft è quella di ridurre i rischi di infezione impedendo agli utenti di eseguire applicazioni non verificate. La restrizione non ha alcun effetto sulle applicazioni di sistema Win32 (si pensi ai vari Blocco Note, riproduttore multimediale e allo stesso Esplora file), che risultano avviabili senza problemi.

Ci sono poi altre eccezioni: come accennato in precedenza, da anni il Microsoft Store contiene applicazioni Win32 (tanto che sono comparsi anche i browser Web come Mozilla Firefox…); inoltre, in azienda è possibile utilizzare Intune per attivare il supporto per i programmi Win32 in Windows S.

Tante funzionalità in meno, qualche caratteristica in più

Se da un lato Windows S toglie il supporto per tutti i programmi Win32, dall’altro concede qualche caratteristica non presente, ad esempio, nelle edizioni Home di Windows 10 e Windows 11.

Come riassunto nella pagina Windows 10 requisiti e funzionalità di sicurezza di S per gli OEM, Windows S suporta BitLocker in forma completa, può essere utilizzato all’interno di un dominio Active Directory, supporta Windows Update for Business nonché la tecnologia Mobile Device Management (MDM) che consente agli amministratori IT di gestire, monitorare e proteggere i dispositivi utilizzati all’interno dell’azienda.

Windows S è inoltre compatibile con Enterprise state roaming Azure AD, ovvero la funzionalità di gestione dei dispositivi e dei dati messa a disposizione da Azure Active Directory, servizio di gestione delle identità e degli accessi basato sulla piattaforma cloud di Microsoft. La funzionalità in questione sincronizza le impostazioni degli utenti e le preferenze tra diversi dispositivi Windows 10 e 11 fornendo un’esperienza personalizzata e coerente su tutti i dispositivi in uso.

Come disattivare la modalità S e passare da Windows S a Windows Home o Pro

Microsoft non prevede alcun costo per la disattivare la modalità S di Windows e passare all’utilizzo di un’edizione completa di Windows 10 e 11. Va però tenuto presente che una volta scelto di disabilitare Windows S non è possibile tornare indietro. È un viaggio “sola andata”, insomma.

Inoltre, Windows S è disponibile in Windows 10 sia per l’edizione Home che Pro mentre in Windows 11 soltanto per l’edizione Home.

Il consiglio è quello di digitare Attivazione nella casella di ricerca del sistema operativo quindi scegliere Impostazioni attivazione. Qui, cliccando sul messaggio Passa a Windows 10 Home, Passa a Windows 10 Pro o Passa a Windows 11 Pro quindi su Vai allo Store, si apre una pagina del Microsoft Store contenente la voce Disattiva la modalità S. Dopo aver fatto clic su Scarica, Windows S viene automaticamente disabilitato ed è possibile passare a Windows 10 Home, Windows 10 Pro o Windows 11 Pro, a seconda dell’edizione sulla quale la modalità S risulta abilitata.

L’accesso alla pagina di riferimento sul Microsoft Store è possibile anche digitando ms-windows-store://switchwindows nella barra degli indirizzi del browser Web.

È inoltre possibile aggiornare un sistema Windows 10 in modalità S a Windows 11 soltanto se si passa da Windows 10 Home a Windows 11 Home.

Poiché in Windows 11 Pro la modalità S non è prevista, non è possibile aggiornare a Windows 11 da Windows 10 Pro in modalità S. Ovviamente è possibile farlo procedendo dapprima con la disattivazione della modalità S, quindi con l’aggiornamento a Windows 10 Pro. Infine si può passare da Windows 10 Pro a Windows 11 Pro: lo abbiamo visto nell’articolo dedicato a come ottenere Windows 11 gratis.

Windows S, una scelta poco flessibile per tanti utenti

Come abbiamo visto in precedenza, Microsoft dà piena facoltà agli utenti di abbandonare Windows S e passare a una versione “regolare” di Windows 10 Home, Pro o Windows 11 Home (con un passaggio in più si può migrare anche a Windows 11 Pro…).

In alcuni casi potrebbe non essere possibile disattivare Windows S, ad esempio per politica aziendale o perché il PC in uso non è connesso alla rete Internet.

Come abbiamo visto in precedenza, infatti, per disabilitare Windows S è necessario possedere un account Microsoft quindi collegarsi con il Microsoft Store.

Come disattivare la modalità S (Windows S) senza utilizzare il Microsoft Store

Fino a qualche tempo fa, per forzare la disattivazione di Windows S, era sufficiente accedere alla configurazione del BIOS UEFI quindi disattivare Secure Boot, almeno temporaneamente. Questo trucchetto non funziona più con Windows 11.

Per forzare la disattivazione di Windows S in Windows 11 Home, basta accedere al menu di avvio avanzato quindi scegliere Risoluzione dei problemi e infine la voce Prompt dei comandi. Nell’articolo spieghiamo esattamente come fare.

Dopo aver verificato in quale unità è installato Windows 11 (ci si può aiutare con i comandi dir C: , dir D: e così via…), si possono impartire i comandi seguenti:

reg load HKLM\WINDOWS11 W:\windows\system32\config\SOFTWARE

Al posto di W: va indicata la lettera identificativa di unità ove risulta installato Windows 11 Home. L’istruzione seguente provvede alla disattivazione della modalità S di Windows con una modifica incentrata sul registro di sistema:

reg add "HKLM\WINDOWS11\ControlSet001\Control\CI\Policy" /v SkuPolicyRequired /t REG_DWORD /d 0 /f

reg unload HKLM\WINDOWS11

Riavviando il sistema e tornando nella finestra Impostazioni attivazione, è possibile verificare che Windows 11 Home non sta più funzionando in modalità S (quest’ultima risulta finalmente disattivata).