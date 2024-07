WordPress migliora grazie all'intelligenza artificiale di Register.it: come funziona

I modelli basati sull’intelligenza artificiale sono sempre più al servizio di sviluppatori, web designer e webmaster. Alcuni di essi si rivelano utili per automatizzare la generazione di contenuti testuali e visivi, facendo risparmiare tempo prezioso ed evitando la fatica di dover realizzare tutto manualmente. WordPress è il CMS più utilizzato al mondo, anche grazie alla mole enorme di plugin che aiutano ad estenderne le funzionalità. Dal sito aziendale, al blog, fino alla piattaforma di ecommerce, WordPress è in grado di intercettare le esigenze di qualunque tipologia di utenza.

Facendo leva sulla popolarità e sull’interesse di cui gode WordPress, sono nate decine di soluzioni che utilizzano l’intelligenza artificiale (IA) per creare siti accattivanti, efficaci e ottimizzarne il funzionamento. Il problema di fondo, tuttavia, è che molti plugin e servizi presentati come basati sull’IA, in realtà usano algoritmi molto semplici o tecniche che non hanno nulla a che vedere con un modello generativo. Spesso si ha a che fare con script di automazione piuttosto che con veri e propri modelli di machine learning, in grado di “comprendere” gli obiettivi degli utenti e le finalità da perseguire.

AI Site Assistant è lo strumento presentato da Register.it che aiuta a creare un sito WordPress in pochi minuti con l’intelligenza artificiale, senza bisogno di alcuna conoscenza tecnica. A differenza di altre soluzioni, l’IA di Register.it integra sia un meccanismo automatizzato per la configurazione di WordPress, sia un sistema che raccoglie informazioni dall’utente, adattando di conseguenza la struttura del sito e i suoi contenuti.

WordPress: intelligenza artificiale al servizio della produttività con AI Site Assistant di Register.it

Obiettivo di Register.it è da sempre quello di supportare privati, professionisti e imprese con tecnologie all’avanguardia che consentano di migliorare la propria presenza in rete. Tutti i piani WordPress standard e gestiti, che Register.it mette a disposizione degli utenti, integrano AI Site Assistant.

Già l’impostazione dell’infrastruttura sottostante e la configurazione di tutti i componenti che concorrono al funzionamento di WordPress, sono svolte con un approccio completamente automatizzato. In questo modo, gli utenti non devono occuparsi degli aspetti tecnici, beneficiando di un sito WordPress pronto per l’uso e ottimizzato lato server dal punto di vista delle performance.

Per approfondire, suggeriamo la lettura del confronto tra hosting WordPress standard e gestito, in cui mettiamo in evidenza i vantaggi di una piattaforma come quella di Register.it che coniuga facilità d’uso, performance e sicurezza, completezza, flessibilità, versatilità e assistenza premium, fornita da un team di esperti WordPress pronti a risolvere qualsiasi problema.

Accedendo al pannello di amministrazione dell’istanza di WordPress creata su Register.it, viene presentata una sorta di autocomposizione che guida l’utente nella definizione della categoria, dell’obiettivo e del design del sito Web.

Provare hosting WordPress standard o gestito gratis per 30 giorni

Register.it offre la possibilità di provare gratis il servizio di hosting WordPress (standard o gestito) per 30 giorni.

Durante questa finestra temporale, chiunque può toccare con mano i vantaggi dell’offerta e, soprattutto, rendersi conto dei benefici in termini di produttività e ottimizzazione dei flussi di lavoro che uno strumento come AI Site Assistant è in grado di garantire.

La prova gratuita di 30 giorni è un ottimo modo per sperimentare tutto quello che presentiamo nel nostro articolo, senza impegno e senza alcun obbligo di acquisto. Con le soluzioni WordPress standard e gestito in prova gratuita si può registrare un nome di dominio gratis per il primo anno oppure servirsi di un dominio esistente, del quale l’utente abbia la titolarità.

La procedura guidata per creare un sito WordPress ben strutturato, accattivante e in linea con il proprio business

AI Site Assistant si presenta chiedendo qual è l’argomento centrale da sviluppare con il sito WordPress. Si tratta di un passaggio essenziale, dal quale dipendono i successivi.

Inquadrare immediatamente la categoria alla quale appartiene il sito in corso di creazione, è essenziale per proporre temi WordPress in linea con le aspettative dell’utente. Anche la struttura del sito, generata nei passaggi seguenti, dipende largamente da questa scelta iniziale.

Con un clic su Successiva, AI Site Assistant invita a selezionare uno o più obiettivi. L’intelligenza artificiale di Register.it può così capire quali sono le principali finalità del sito in corso di creazione.

Anche qui, la struttura del sito WordPress e la sua configurazione di base, dipende dai traguardi che l’utente auspica di raggiungere e superare. Un’unica schermata permette quindi di scegliere se l’obiettivo sia generare traffico, ottenere iscritti tramite email, sviluppare una piattaforma di ecommerce per vendere prodotti e servizi, promuovere un negozio fisico, ricevere telefonate, pubblicare e gestire un blog.

Sono tutte attività molto diverse l’una dall’altra e ciascuna di esse presuppone particolari attenzioni. Mettendo a fuoco sin da subito le specifiche esigenze, AI Site Assistant può creare un sito WordPress capace di soddisfare puntualmente tutte le richieste.

La scelta del layout è soltanto il primo di una serie di passaggi che l’assistente guidato dall’intelligenza artificiale di Register.it presenta prima di consegnare all’utente “le chiavi” del suo nuovo sito, pronto per essere utilizzato. La scelta del tema non è comunque vincolante: si è liberi di modificare la propria preferenze anche in un secondo momento.

Intelligenza artificiale generativa Register.it per creare le pagine del sito WordPress

I passaggi seguenti, proposti da AI Site Assistant, aiutano a selezionare le pagine che andranno a comporre il sito WordPress e che di fatto ne formeranno la struttura. Beneficiando dell’AI di Register.it, l’utente può personalizzare le pagine a suo piacimento, mantenendo un tocco unico e originale.

Alla comparsa della schermata “Lascia che creiamo contenuti personalizzati per il tuo sito Web“, è possibile inserire una descrizione che spieghi all’assistente digitale basato sull’IA qual è il contenuto del sito e quale tipo di attività svolge l’utente. Specificando inoltre se l’approccio deve essere professionale, amichevole, ispirazionale, informativo o persuasivo, AI Site Assistant combinerà tutte le informazioni acquisite per creare pagine e contenuti automaticamente.

Chi inizia con WordPress e si accinge a sviluppare un progetto online, può soffrire della cosiddetta sindrome da foglio bianco. Non è affatto semplice mettere in fila le proprie idee e tradurle nella pratica in un sito Web che le soddisfi appieno. AI Site Assistant di Register.it si prefigge di risolvere proprio questo problema: il fine ultimo non è quello di sostituirsi agli utenti, specie se tecnici o individui dotati di un notevole bagaglio esperienziale: l’obiettivo è aiutare a non partire da zero, offrire una base solida che faciliti lo sviluppo dei propri progetti online.

Nell’idea di Register.it, l’intelligenza artificiale non si sostituisce agli esperti Web: contribuisce a migliorarne la produttività, riducendo il cosiddetto TTM (time to market). Ovvero il periodo di tempo che intercorre tra il momento in cui un prodotto o servizio inizia ad essere sviluppato e l’istante in cui debutta in rete.

Creazione automatica dei contenuti con l’intelligenza artificiale WordPress

Un sito WordPress privato di qualunque contenuto o che ospita semplicemente testi casuali (il classico “lorem ipsum“) può risultare poco convincente. AI Site Assistant, una volta raccolte le informazioni brevemente presentate in precedenza, attinge a vasti dataset per generare contenuti in sintonia con gli obiettivi indicati dall’utente.

Così, l’istanza di WordPress in corso di allestimento è automaticamente popolata con contenuti utili, utilizzando un evoluto modello generativo basato sull’elaborazione del linguaggio naturale.

Tutti i contenuti inseriti da AI Site Assistant sono liberamente personalizzabili dall’utente. Volete mettere la comodità di avere a disposizione un sito di fatto già pronto per essere utilizzato per scopi produttivi?

Il plugin AI Site Assistant per WordPress

Completata la configurazione iniziale di WordPress, è immediato notare – nella colonna di sinistra del pannello di amministrazione – la presenza di un riferimento ad AI Site Assistant.

Register.it, grazie al suo assistente basato sull’IA, prende per mano l’utente e lo guida nell’impostazione di alcune opzioni determinanti per il successo di qualsiasi progetto online.

Modificare la home page

Il primo passo della procedura guidata è incentrato sulla personalizzazione della home page. Grazie a un pratico editor a blocchi, l’utente non deve mettere mano al codice HTML e ai fogli di stile (CSS).

Con un clic sul pulsante “+”, si possono scegliere i blocchi da inserire, con la possibilità di modificare quelli già esistenti (colore, larghezza, allineamento,…). A seconda del punto in cui si fa clic, l’assistente di Register.it indica i blocchi che possono essere aggiunti e mette in evidenza gli interventi effettuabili.

Aggiungere nuove pagine

Tenendo sempre d’occhio la struttura attuale del sito WordPress, si può quindi iniziare ad aggiungere nuove pagine (sempre che ve ne sia l’effettiva necessità).

Il bello della soluzione proposta da Register.it, è che l’utente può scegliere un design preimpostato per poi andare a personalizzare i contenuti, oltre ad aspetti come titolo, descrizione, tag meta, resa sui social, URL e così via.

Gli altri passaggi della procedura guidata prospetta da AI Site Assistant, prevedono la scelta del logo del sito, l’impostazione di un’icona e la definizione di una descrizione puntuale.

Coloro che hanno indicato l’interesse a gestire un sito di ecommerce, noteranno con piacere che Register.it provvede al caricamento automatico del plugin WooCommerce per WordPress. Anche in questo caso, l’utente viene guidato – con una serie di passaggi dall’approccio semplificato – nell’allestimento del suo negozio online.

Gli ultimi step della procedura presenta da AI Site Assistant consistono nell’impostazione dello strumento All-in-one SEO, per migliorare la presenza delle pagine nelle SERP dei motori di ricerca nonché per impostare il plugin MonsterInsights, utile per abilitare Google Analytics.

Conclusioni

Attivare un piano WordPress standard o gestito su Register.it dà modo di accedere ai vantaggi di AI Site Assistant, un assistente – basato sull’intelligenza artificiale e su avanzati modelli generativi – che si occupa di semplificare e ottimizzare tutte le attività di impostazione della struttura di qualunque sito WordPress.

Con AI Site Assistant, Register.it dapprima aiuta a creare il sito Web, poi a scrivere contenuti di qualità. In questo modo gli utenti possono concentrarsi sulla gestione del progetto, del proprio business o delle proprie passioni.

La missione principale è quella di “rendere le cose facili“, semplificando tutte quelle attività – che possono apparire noiose e ripetitive (ma che in realtà hanno un’importanza davvero cruciale) – relative alla configurazione di un nuovo sito WordPress.

AI Site Assistant e la sua intelligenza artificiale arricchiscono il lavoro degli utenti, principianti ed esperti. L’IA velocizza e razionalizza i compiti, in modo che sia possibile concentrarsi su attività a più alto valore. Fornisce inoltre un approccio personalizzato, creando contenuti utili sulla base delle informazioni fornite; si adatta in base alle specifiche esigenze ed evolve insieme con i progetti dell’utente.