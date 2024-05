Fogli Google: ora sarà possibile creare tabelle con un singolo clic

In questo periodo di grandi novità e implementazioni, anche Fogli Google ha ottenuto un importante aggiornamento.

Di fatto, con le ultime introduzioni di Google, attraverso questo strumento sarà possibile creare tabelle formattate con un semplice clic. Sebbene questa introduzione arrivi giusto con qualche anno di ritardo rispetto ad Excel, si tratta comunque di una novità apprezzabile da parte degli utenti abituali di Google Docs. Anche se non si appoggia su nessun tipo di Intelligenza Artificiale, la nuova creazione di tabelle offre un’esperienza utente positiva.

La nuova implementazione è molto semplice da testare con mano: basta aprire un foglio di calcolo, selezionare un blocco di dati, fare clic su Formato – Converti in tabella.

Dopo questo passaggio, nel documento verranno creati automaticamente dei filtri per ogni colonna, con l’aggiunta di separatori visivi per le righe, il tutto senza intervento manuale da parte dell’utente.

Nuovo sistema per la creazione di tabelle: ecco come funzionerà

Attivando la voce Converti in tabella, inoltre, Fogli Google mostrerà un menu apposito, con cui l’utente potrà interagire per gestire i filtri o regolare l’intervallo di dati presi in considerazione.

Come riportato da Google, questo aggiornamento include anche una nuova opzione chiamata Crea gruppo per visualizzazione. Questo dovrebbe permettere agli utenti di inserire i dati in gruppi separati dai relativi filtri colonna. In questo modo, sarà possibile gestire meglio le priorità dei dati inseriti.

Secondo gli sviluppatori, i modelli di tabelle proposti sono stati studiati per gli utilizzi più comuni che si fanno di questi contenuti, spaziano dalla gestione di inventari alla pianificazione di eventi. Di certo, abbinando questa implementazione con alcune funzioni avanzate dello strumento, sarà possibile gestire i fogli di calcolo in modo molto più avanzato rispetto al passato.

La nuova funzione di creazione automatica delle tabelle non è ancora disponibile a tutti. Stando a quanto trapelato finora, l’implementazione su scala globale sarà graduale e inizierà il 30 maggio.