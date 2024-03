Frequenza di clock da record per il nuovo Intel Core i9-14900KS: 6,2 GHz

Intel ha confermato la disponibilità, a partire da oggi 15 maggio, del suo nuovo processore Core i9-14900KS ad alte prestazioni. Come suggerisce la “S” finale nel nome del modello (in un altro articolo abbiamo visto il significato delle sigle dei processori Intel), si tratta di una Special Edition che aumenta la frequenza di clock del Core i9-14900K, arrivando a toccare ben 6,2 GHz.

Resta invariato il numero di core e thread (in totale 8 core P fisici ad alte prestazioni con supporto Hyper-Threading; 16 core E single-threaded; per un totale di 32 thread complessivi) ma, in forza dell’incremento della frequenza massima di 200 MHz, il TDP cresce da 125W a 150W. Il tetto dei 6,2 GHz può essere raggiunto a patto che le temperature restino al di sotto dei 70 °C.

Processore da guinness, almeno in termini di clock il nuovo Intel Core i9-14900KS

La società guidata da Pat Gelsinger tiene a sottolineare che il nuovo chip vanta la frequenza di clock più elevata di qualsiasi altro processore per PC desktop, arrivando fino a 6,2 GHz su due core. A fronte di un costo pari, attualmente, a 689 dollari – tuttavia – non è soltanto il processore più veloce in assoluto per il mercato generalista ma anche il più costoso.

Intel Core i9-14900KS è anche l’ultimo dell’azienda di Santa Clara per il quale è ancora utilizzato lo schema di denominazione “i9”. Come abbiamo già ripetutamente raccontato, infatti, per i prodotti delle prossime generazioni sarà usata la nuova nomenclatura Core Ultra.

Per il resto, il nuovo chip si pone sullo stesso solco degli altri processori Raptor Lake Refresh di 14esima generazione.

L’azienda guidata da Gelsinger, tuttavia, coglie l’occasione per rivedere e ampliare la lista di programmi supportati dalla funzionalità Application Optimization (APO). Essa si occupa di adattare dinamicamente il funzionamento del processore e regolare le risorse di elaborazione in tempo reale per ottimizzare le attività di threading migliorando le prestazioni.

In ogni caso, l’efficacia della soluzione di dissipazione del calore resta essenziale perché con workload impegnativi, è facile che il chip raggiunga i 100 °C: e non solo il Core i9-14900KS, ma anche il predecessore Core i9-14900K.

Due parole sulle prestazioni a confronto con la concorrenza

Stando ai risultati dei primi test, i chip AMD Ryzen 7000X3D mantengono la leadership in ambito gaming con il nuovo Intel Core i9-14900KS che si posiziona subito dietro (usando risoluzione 1080p e RAM DDR5-6800).

Per quanto riguarda le prestazioni sul versante della produttività, i risultati ottenuti con benchmark come Cinebench mettono in evidenza il primato del chip Core i9-14900KS in single-thread, seguito dal Core i9-14900K.

In multi-thread, a posizionarsi al primo posto è il processore AMD Ryzen 7950X mentre Core i9-14900KS e Core i9-14900K seguono secondi e terzi in termini prestazionali.

L’attuale significativa differenza di costo tra Core i9-14900K e Core i9-14900KS, probabilmente non giustifica l’acquisto di quest’ultimo, soprattutto a fronte del ridotto vantaggio di performance che ne consegue.

L’immagine di copertina è tratta da “Intel Core 14th Gen i9-14900KS Powers Desktop PCs to Record-Breaking Speeds“.